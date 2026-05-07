A Hisense registra aumento de 38% nas vendas nos mercados da Europa Ocidental com a inteligência de mercado baseada em IA da NIQ

A NIQ (NYSE: NIQ), líder global em inteligência de consumo, compartilhou hoje novos aprendizados de sua longa colaboração com a Hisense, marca líder global em eletrodomésticos e tecnologias inteligentes. Usando a inteligência de mercado baseada em IA da NIQ, a Hisense acelerou sua expansão internacional, aprimorou a tomada de decisões em mercados locais e alcançou crescimento mensurável em mais de 20 mercados-chave e mais de 12 categorias. O estudo de caso demonstra como os insights baseados em IA ajudam marcas globais a se moverem mais rapidamente, a se adaptarem melhor aos mercados locais e a competirem com mais eficácia em mercados complexos.

O Desafio

À medida que a Hisense se expandia internacionalmente, enfrentava uma crescente complexidade nos mercados globais. As preferências dos consumidores variavam drasticamente entre regiões como a Europa Ocidental, a Europa Oriental e a América Latina, tornando ineficaz uma abordagem única para todos.

A inteligência artificial da NIQ proporcionou o conhecimento aprofundado do mercado local necessário para orientar investimentos, refinar o posicionamento de produtos e identificar os recursos mais importantes em cada mercado. Ao incorporar os insights da NIQ na tomada de decisões diárias, a Hisense passou de relatórios retrospectivos para ações mais rápidas e proativas — antecipando a demanda, alinhando o estoque com os distribuidores e ajustando os preços conforme as condições de mercado evoluíam.

Principais resultados para a Hisense:

+18% de crescimento anual composto (CAGR) na receita internacional, incluindo TVs e eletrodomésticos (2015–2024)

na receita internacional, incluindo TVs e eletrodomésticos (2015–2024) Crescimento anual de 38% no valor da TV na Europa Ocidental (2024)

na Europa Ocidental (2024) Posicionamento competitivo mais forte na Europa, América Latina e outras regiões em crescimento

“Para a Hisense, nossa colaboração com a NIQ é muito mais do que acesso a dados de mercado — é a base para construir parcerias locais de confiança e desbloquear o crescimento sustentável em regiões-chave”, disse Jerry Liu, presidente da Hisense VIDAA. “A NIQ não só fornece números, ela se tornou uma extensão da nossa equipe, ajudando-nos a transformar a complexidade em clareza.”

“A Hisense é um forte exemplo de como marcas globais podem usar inteligência de mercado baseada em IA para escalar com confiança”, disse Julian Baldwin, presidente de Contas Estratégicas Globais da NIQ. “Ao combinar os dados proprietários da NIQ, sistemas de decisão orientados por IA e conhecimento local, a Hisense consegue interpretar os sinais do mercado com maior rapidez e clareza, agir com confiança e transformar esses sinais em crescimento mensurável.”

Olhando para o futuro, a próxima fase da Hisense concentra-se em uma previsão mais aprofundada, orientada por IA, para antecipar tendências de consumo, apoiar a inovação focada na sustentabilidade e permitir uma tomada de decisão mais rápida e automatizada em toda a empresa.

Este estudo de caso reflete o foco mais amplo da NIQ em incorporar IA em suas soluções principais, ajudando as empresas a irem além da geração de insights e a adotarem sistemas de decisão que permitam um crescimento mais rápido e inteligente em escala.

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Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual é a colaboração entre a NIQ e a Hisense?

A NIQ fornece à Hisense inteligência de mercado baseada em IA para apoiar sua expansão global, decisões de mercado locais e crescimento a longo prazo. O ecossistema de insights contínuos da NIQ permitiu à Hisense otimizar preços, sortimento, conjuntos de recursos e estoque com rapidez.

Como a NIQ utiliza IA nessa parceria?

A NIQ utiliza IA para analisar grandes volumes de dados de vendas e de consumidores, identificar tendências e fornecer insights mais rápidos e precisos para apoiar a tomada de decisões. A previsão baseada em IA da NIQ permite antecipar tendências de consumo, impulsionar a inovação de produtos de forma mais inteligente e possibilitar uma tomada de decisão mais rápida e automatizada em toda a empresa.

Quais resultados a Hisense alcançou utilizando os insights da NIQ?

A Hisense registrou um crescimento anual composto (CAGR) de receita de 18% no exterior e um crescimento de 38% no valor de vendas de TVs em relação ao ano anterior na Europa Ocidental.

Quais regiões se beneficiaram mais com a parceria?

A Hisense tem impacto global em regiões-chave, incluindo Europa Ocidental, Europa Oriental, América Latina e outros mercados emergentes.

O que vem a seguir para a NIQ e a Hisense?

Juntas, a NIQ e a Hisense estão fortalecendo sua colaboração para desbloquear insights mais profundos orientados por IA e possibilitar uma tomada de decisão mais inteligente e preditiva em toda a empresa.

Sobre a NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Combinando uma presença global de dados incomparável e medições granulares de consumidores e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações assertivas. Com operações em mais de 90 países.

A NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de 7,4 biliões de dólares em gastos de consumo globais. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, o NIQ oferece The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir. Para obter mais informações, acesse www.niq.com.

Declaração Prospectiva:

Este comunicado de imprensa sobre a colaboração entre Hisense e NIQ pode conter declarações prospectivas sobre comportamentos previstos do consumidor, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Estas declarações refletem as expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Palavras como “irá”, “espera“, “antecipa“, “projeta“, “acredita“, “prevê“, “planeja“, “olha para o futuro“, “indica“ e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar tais declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossas análises em dados confiáveis ??e metodologias sólidas, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto na medida exigida pela legislação aplicável.

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