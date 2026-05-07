Centro de Câncer da Arábia Saudita Revela Métricas do seu Modelo Depois da Milken Conference

BEVERLY HILLS, Califórnia, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após sua participação como Patrocinador Prata na Milken Institute Global Conference 2026, o King Faisal Specialist Hospital and Research Centre ressaltou as métricas do seu programa de oncologia, oferecendo uma perspectiva baseada em dados sobre como o tratamento do câncer em larga escala está sendo proporcionado na Arábia Saudita.

A conferência, realizada de 3 a 6 de maio, reuniu líderes globais para analisar como os sistemas de saúde podem traduzir a inovação em resultados práticos, um tema que se alinhou com a abordagem do hospital à oncologia, onde o volume clínico, a tecnologia e a pesquisa estão cada vez mais integradas em um único modelo de atendimento.

Com base na sua posição como um dos maiores provedores de tratamento oncológico da região, o hospital tem índices gerais de sobrevivência ao câncer de aproximadamente 50% e de sobrevivência à leucemia infantil de aproximadamente 90%.

Em oncologia pediátrica, os resultados refletem essa escala de especialização, com índices de sobrevivência de cinco anos para tumores renais em crianças atingindo 97%, com a sua infraestrutura dedicada, incluindo o King Fahd National Centre for Children's Cancer and Research, que administra mais de 500 novos casos a cada ano e realiza mais de 150 transplantes de células-tronco anualmente.

A capacidade clínica do hospital é complementada por plataformas avançadas de tratamento, incluindo um dos maiores centros de radioterapia da região do Golfo, onde tecnologias como radioterapia modulada por intensidade e radiocirurgia CyberKnife são usadas para fornecer atendimento direcionado a casos complexos.

Paralelamente, seu ciclotron interno produz mais de 35 radiofármacos, fornecendo mais de 30.000 doses anuais em 45 centros especializados em 20 cidades, contribuindo para um acesso mais amplo aos serviços de medicina nuclear em todo o país.

O programa de oncologia também se expandiu para imunoterapias avançadas, incluindo o tratamento com CAR-T, com mais de 100 pacientes recebendo a terapia desde 2021 e 59 tratados somente em 2023. Um aumento de 62% em comparação com o ano anterior.

Um desenvolvimento notável ocorreu em 2024, quando o hospital iniciou a produção local de células CAR-T, reduzindo o custo dos tratamentos em quase 80% e encurtando o tempo de preparação, uma etapa que permitiu um acesso mais amplo à terapia dentro do sistema.

Com a fabricação local de CAR-T, a expansão da distribuição de radiofármacos e uma crescente infraestrutura de oncologia pediátrica, o hospital está posicionando seu programa de oncologia para desempenhar um papel regional mais amplo nos próximos anos.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 12º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos de 2026 e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance 2026. Ele também foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo em 2026, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em 2026 e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo em 2026.

Para mais informações:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9714564)