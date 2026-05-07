Horsch capta R$ 115 milhões via Finep com apoio da Macke

A fabricante alemã de máquinas agrícolas Horsch vai investir R$ 115 milhões em um projeto de inovação voltado ao desenvolvimento de produtos e processos para o agronegócio brasileiro. Os recursos foram viabilizados por meio da linha Finep Inovação, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com apoio da Macke Consultoria na estruturação da operação.

O movimento ocorre em um contexto de crescente demanda por soluções tecnológicas adaptadas às condições tropicais, que impõem desafios adicionais à mecanização agrícola. Ao direcionar investimentos para pesquisa e desenvolvimento (P&D) no Brasil, a companhia busca ampliar sua capacidade de resposta a essas especificidades e fortalecer sua presença no mercado local.

A iniciativa, denominada Inovação HORSCH para Cadeias Agroindustriais, concentra esforços no desenvolvimento de novas gerações de máquinas agrícolas com maior eficiência operacional e melhor desempenho em solos e condições climáticas típicas do Brasil. A proposta é ampliar a produtividade no campo ao mesmo tempo em que se reduz o custo operacional e se eleva o nível tecnológico das operações.

Desenvolvimento local e ganho de eficiência

Segundo a empresa, o objetivo é acelerar a criação de equipamentos mais adequados às características do solo, do clima e das operações agrícolas brasileiras, com impacto direto na produtividade e na competitividade do setor. A estratégia também responde a uma tendência de localização de desenvolvimento tecnológico, com maior protagonismo das engenharias instaladas no país.

Um dos pilares do projeto é a implantação de uma planta piloto de P&D, estrutura que deve reduzir os ciclos de desenvolvimento de novos produtos e ampliar a capacidade de testes em condições reais de uso. A iniciativa também prevê a substituição gradual de tecnologias importadas por soluções desenvolvidas localmente, movimento que pode contribuir para a redução da dependência externa em componentes estratégicos.

“O Brasil impõe desafios agronômicos e operacionais muito próprios, desde a variabilidade de solos até as condições climáticas mais intensas. Isso exige desenvolvimento local, com engenharia próxima do campo e capacidade de testar soluções em escala real. Nosso objetivo é entregar máquinas mais eficientes, robustas e adaptadas à realidade do produtor brasileiro”, afirmou Stefan Vorwerk, executivo da companhia.

A avaliação da empresa é de que o investimento em inovação aplicada tende a ampliar não apenas a eficiência dos equipamentos, mas também a competitividade do agronegócio nacional em um cenário de maior exigência por produtividade e sustentabilidade.

A iniciativa está alinhada à estratégia de longo prazo da Horsch no país, que busca ampliar sua presença industrial e tecnológica. “O investimento em inovação aplicada fortalece nossa capacidade de desenvolver soluções localmente, reduz a dependência de tecnologias importadas e posiciona o Brasil como um polo relevante dentro da estratégia global da empresa”, disse Tobias Janzen, CFO da Horsch.

Impacto na cadeia produtiva

Para André Maieski, sócio-fundador da Macke Consultoria, o projeto reflete uma mudança na forma como a indústria vem tratando o investimento em inovação no país. “Quando o investimento em P&D é estruturado com foco em resultado e competitividade, ele deixa de ser apenas um centro de custo e passa a ser um motor de crescimento. Isso gera impacto não só dentro da empresa, mas também em fornecedores, parceiros e na qualificação da mão de obra”, ressaltou.

Na avaliação de Brendo Ribas, também sócio da Macke Consultoria, iniciativas desse porte têm papel estratégico na consolidação do ecossistema de inovação no Brasil. “Projetos apoiados por instrumentos como os da Finep mostram como é possível transformar conhecimento em solução aplicada. Esse tipo de investimento fortalece a engenharia nacional, amplia a autonomia tecnológica e aumenta a capacidade da indústria brasileira de competir em mercados mais exigentes”, destacou.

Além dos efeitos diretos sobre a operação da empresa, o projeto tende a gerar externalidades positivas ao estimular o desenvolvimento de fornecedores locais, fomentar a formação de profissionais especializados e ampliar a difusão de tecnologias no campo. Esse movimento é visto como parte de um esforço mais amplo de fortalecimento da base industrial e tecnológica associada ao agronegócio brasileiro.

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Há mais de 17 anos, a Macke apoia empresas no acesso a instrumentos de fomento e incentivos fiscais à inovação, sendo responsável pela estruturação integral de operações relevantes junto à Finep — do enquadramento à prestação de contas —, como no caso do Electrolux Group. A atuação envolve desde a modelagem técnica dos projetos até a viabilização financeira, conectando empresas a mecanismos públicos de apoio à inovação.