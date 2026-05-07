Riskified apresenta seu conjunto de IA de última geração na Ascend 2026, capacitando os lojistas com visibilidade e controle sem precedentes sobre riscos do comércio eletrônico

Riskified (NYSE: RSKD), líder mundial em inteligência de risco e prevenção de fraudes no comércio eletrônico, anunciou hoje um grande avanço em sua plataforma de IA, apresentando um conjunto robusto de ferramentas de controle e capacitação desenvolvidas para oferecer às equipes de prevenção de fraudes de comerciantes visibilidade completa sobre padrões de risco e comportamento de identidade, informações conversacionais orientadas por IA e a capacidade de personalizar cirurgicamente suas estratégias de risco. O conjunto de inovações foi anunciado no palco do evento Ascend 2026, a principal série de conferências internacionais da Riskified, que irá ocorrer de 4 a 6 de maio de 2026, no Conrad New York Downtown em Manhattan, Nova York.

Com o comércio eletrônico mundial em constante expansão e as perdas decorrentes de ataques de fraude impulsionados por IA projetadas para aumentar, particularmente com a ascensão do comércio automatizado, onde bots de IA podem realizar transações em nome dos consumidores, decisões precisas sobre fraudes são fundamentais, mas já não são suficientes. Hoje, mais do que nunca, equipes sofisticadas de prevenção a fraudes e gestão de riscos precisam entender o motivo por trás de cada transação e padrão, e necessitam de autonomia para se adaptar de modo instantâneo às ameaças sem comprometer sua receita.

"Há mais de uma década, a Riskified se dedica a fornecer as decisões mais precisas mediante dados de rede e modelos de identidade avançados", disse Eido Gal, Diretor Executivo e Cofundador da Riskified. "Mas nossos clientes nos disseram que precisam de mais do que apenas decisões precisas. Eles querem explorar o que acontece em seus negócios em tempo real, compreender o contexto por trás dos dados, obter informações sobre as identidades envolvidas e, sobretudo, agir com total confiança. Capacitamos os clientes com acesso sem precedentes à inteligência da plataforma Riskified, além de conhecimentos e a capacidade de personalizar ainda mais a gestão de riscos conforme as necessidades de seus negócios."

A Riskified apresentou as seguintes funcionalidades avançadas em seu centro de controle de comerciantes, que oferecem o ambiente mais completo e rico em contexto para as equipes de prevenção a fraudes:

Riskified ARIA, o analista de risco de IA

Indo além de complementos básicos de chatbots e painéis de investigação isolados, o Riskified ARIA (Analista de Inteligência de Risco com IA) oferece aos comerciantes acesso aos dados da rede Riskified, resultados de modelos e sinais de identidade, permitindo que entendam melhor as tendências de risco e fraude em suas lojas, tanto a nível transacional como em padrões de desempenho mais amplos. O Riskified ARIA opera com segurança dentro da plataforma unificada da Riskified, acessando diretamente bilhões de sinais de rede, padrões multiplataforma e diagnósticos de desempenho. Especialistas em fraude podem usar uma linguagem conversacional simples para analisar instantaneamente a explicabilidade no nível da transação, visualizar tendências de desempenho específicas ou isolar indicadores de risco específicos. O ARIA funciona como um analista de risco sempre ativo, fornecendo inteligência e perspectivas sobre riscos em todos os pontos de contato da jornada do comprador, em linguagem clara e em segundos.

Identity Explore 2.0

A Riskified também vem expandindo seus recursos de identificação além da análise em nível de transação. Com a atualização mais recente do Identity Explore, as equipes de prevenção a fraudes podem ir além de contas individuais e obter uma visão completa da identidade em todos os dispositivos e entre os comerciantes da rede Riskified. Isto expõe contas e conexões ocultas em toda a rede e permite a visibilidade de padrões de comportamento que não podem ser vistos em uma única visualização do comerciante, oferecendo a estes comerciantes uma visão abrangente da identidade e da atividade em diversas contas e interações, incluindo padrões de comportamento suspeitos, em vez de operar isoladamente. As equipes de prevenção a fraudes podem visualizar todas as identidades em um só lugar, aplicar filtros para expor grupos de fraudadores e redes de abuso, não apenas indivíduos mal-intencionados, e bloqueá-los, marcá-los e rastreá-los em tempo real. Ao aproveitar o enorme consórcio de dados da Riskified, este enfoque se estende por toda a jornada do cliente, permitindo que os comerciantes avaliem o risco com base em como os usuários se comportam, e não apenas no que fazem em um único momento.

Aperfeiçoamentos do Decision Studio

O Decision Studio permite que as equipes transformem o que aprendem com o Riskified ARIA, a explicabilidade de decisões e o Identity Explore em regras de negócios implementáveis. Regras antifraude baseadas em inteligência podem ser criadas, testadas em modo de simulação ou sombra e implementadas após total confiança no resultado. As regras de negócios se beneficiam do uso de padrões de identidade e rede, em vez de pontos de dados isolados da própria loja do comerciante, permitindo um equilíbrio entre a compreensão do negócio pela equipe antifraude e os modelos de IA e aprendizagem automática do Riskified. Com o novo "Ciclo de Feedback de Identidade", os rótulos de identidade e comportamento criados no Identity Explore 2.0 se tornam gatilhos automatizados para políticas de negócios dinâmicas no Decision Studio. Usando estes rótulos baseados em identidade, os comerciantes podem refinar suas regras para distinguir melhor entre clientes legítimos e comportamentos de risco sinalizados por uma combinação de sinais de identidade com padrões comportamentais. Estes aprimoramentos colocam as equipes antifraude no controle, permitindo que apliquem seu DNA empresarial exclusivo à estratégia de risco com total confiança.

Em conjunto, estas funcionalidades refletem uma mudança mais ampla na prevenção de fraudes, passando de decisões isoladas no momento do pagamento a uma inteligência contínua ao longo de toda a jornada do cliente. Em vez de substituir a automação, a Riskified visa torná-la mais utilizável, proporcionando às equipes visibilidade sobre como as decisões são tomadas e formas práticas de intervir quando necessário, sem prejudicar as operações.

Estes lançamentos mais recentes abordam diretamente a crescente pressão de fraudes e abusos impulsionados por IA. Ao solucionar as lacunas de visibilidade criadas por ferramentas de investigação isoladas, a abordagem unificada da Riskified, que abrange inteligência de contas, de transações, de políticas e de disputas, garante que as informações mais abrangentes e precisas estejam sempre incorporadas diretamente aos fluxos de trabalho da gestão de risco do comerciante. Isto se torna ainda mais crucial à medida que a IA e as interações com agentes crescem, dificultando a distinção entre usuários legítimos e atividades maliciosas sem uma compreensão clara da identidade e do comportamento subjacentes.

A Riskified também compartilhou novas informações de uma pesquisa ao vivo realizada com centenas de grandes líderes de comércio eletrônico corporativo no Ascend 2026, representando mais de US$ 1,1 trilhão em volume total de processamento (TPV). A pesquisa analisou o progresso dos lojistas em adotar assistentes de compras com IA, à medida que a IA generativa se torna mais visível na experiência do cliente.

Ao serem questionados sobre o estágio atual de adoção, as respostas mostraram um mercado ainda em transição:

12% já possuem um assistente de compras com IA em tempo real

25% vêm desenvolvendo ativamente seu próprio assistente de compras com IA

41% estão explorando suas opções, mas ainda não começaram a construir

Em geral, 78% dos comerciantes já interagem com assistentes de compras com IA, seja na fase de exploração, desenvolvimento ou já em operação.

Estes resultados destacam uma mudança na estratégia de comércio eletrônico, à medida que a IA generativa passa da otimização de back-end para a interação com o cliente no front-end, levantando novas questões sobre a propriedade do relacionamento com o cliente, o controle da experiência e o papel das plataformas externas de IA no comércio.

Para saber mais sobre estes novos recursos de IA e o conjunto de ferramentas de inteligência de risco da Riskified, agende uma consulta com um especialista em fraudes da Riskified aqui.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita empresas a impulsarem o crescimento do comércio eletrônico ao superar os desafios de risco. Muitas das maiores marcas do mundo e companhias de capital aberto que vendem online contam com a Riskified para obter proteção garantida contra chargebacks, combater fraudes e abusos de políticas em larga escala e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco em ecommerce, cientistas de dados e pesquisadores do setor, a plataforma de inteligência de risco e fraude da Riskified, impulsionada por IA, analisa o indivíduo por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados em identidade. Saiba mais em riskified.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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