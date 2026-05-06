O podcast Doha Debates examina as questões globais que moldam a sociedade

O Doha Debates, da Fundação Catar, continua a lançar seus episódios semanais do podcast Doha Debates, com episódios todas as terças-feiras até 2 de junho. Desde o lançamento em 6 de janeiro, a temporada trouxe pensadores globais de destaque para conversas diretas sobre as questões definidoras de nossa época.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260505660589/pt/

Doha Debates podcast examines the global questions shaping society. Weekly Tuesday releases from January 6 through June 2 extend conversations from Doha Debates’ flagship debates and global town halls. (Photo: AETOSWire)

O podcast Doha Debates amplia os temas explorados inicialmente nos principais debates e assembleias globais do Doha Debates, oferecendo trocas mais profundas e contínuas que conectam disciplinas, regiões e visões de mundo por meio de um diálogo aberto e em busca da verdade.

O episódio mais recente, “As teorias da conspiração têm algum valor?”, moderado por Dareen Abughaida, reúne Heather Berlin, Alex Berenson, Nuurrianti Jalli e Andrea Kitta para examinar a crescente influência das teorias da conspiração, da desinformação e das chamadas “notícias falsas” na formação do discurso público.

As teorias da conspiração costumavam ser descartadas como pensamento paranoico e marginal. Mas, nos últimos anos, elas migraram para o mainstream. Alegações sobre interferência eleitoral, saúde pública e o estado profundo circulam na internet e são até repetidas por autoridades governamentais.

Este episódio questiona se as teorias da conspiração têm algum valor real em um mundo onde a incerteza é alta e a responsabilidade institucional é baixa. Elas apenas pioram a disseminação da desinformação? Ou são uma forma de as pessoas expressarem suspeitas genuínas em relação a sistemas que muitas vezes parecem ocultos ou irresponsáveis?

Heather Berlin aponta para as raízes cognitivas do pensamento conspiratório, explicando: “Essas narrativas são inerentemente atraentes porque criam uma sensação de ordem e conclusão, fazendo com que realidades complexas ou incertas pareçam coerentes e compreensíveis.”

Nuurrianti Jalli destaca o papel das plataformas digitais na amplificação e sustentação dessas narrativas, observando: “O conteúdo baseado em teorias da conspiração alimenta o engajamento nessas plataformas, contribuindo diretamente para sua receita publicitária.”

Os próximos episódios desta temporada abordarão temas como movimentos de justiça social, resistência, arte contemporânea, infertilidade e futebol, cada um explorando como as mudanças culturais, sociais e políticas estão remodelando sociedades e identidades.

Outros debates continuarão a examinar como os ecossistemas de informação, as narrativas midiáticas e as tecnologias emergentes estão influenciando a opinião pública, a confiança e a identidade coletiva em um cenário global cada vez mais complexo.

Juntos, os episódios desta temporada refletem o compromisso do Doha Debates em criar um espaço para um diálogo ponderado e em busca da verdade — onde questões complexas podem ser exploradas com profundidade, nuances e uma diversidade de perspectivas.

“As teorias da conspiração têm algum valor?” já está disponível, juntamente com todos os episódios lançados nesta temporada, nas principais plataformas de podcast, no YouTube e em DohaDebates.com.

Doha Debates

Site:DohaDebates.com

X/Twitter:@DohaDebates

Instagram:@DohaDebates

Facebook:Facebook.com/DohaDebates

YouTube:YouTube.com/DohaDebates

Threads:Threads.net/@dohadebates

TikTok:@DohaDebates

Sobre a Doha Debates

A Doha Debates reúne uma vanguarda de buscadores da verdade intelectualmente curiosos para debater diferenças de modo construtivo, a fim de construir um futuro melhor. Enfatizamos a unidade em vez da divisão, ao incentivar conversas que nos unem em vez de nos separar.

Saiba mais em DohaDebates.com

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260505660589/pt/

Doha Debates

Sumi Alkebsi

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

salkebsi@dohadebates.com