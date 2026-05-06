O podcast Doha Debates examina as questões globais que moldam a sociedade
Episódios semanais às terças-feiras, de 6 de janeiro a 2 de junho, ampliam as conversas dos principais debates e assembleias globais do Doha Debates
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O Doha Debates, da Fundação Catar, continua a lançar seus episódios semanais do podcast Doha Debates, com episódios todas as terças-feiras até 2 de junho. Desde o lançamento em 6 de janeiro, a temporada trouxe pensadores globais de destaque para conversas diretas sobre as questões definidoras de nossa época.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260505660589/pt/
Doha Debates podcast examines the global questions shaping society. Weekly Tuesday releases from January 6 through June 2 extend conversations from Doha Debates’ flagship debates and global town halls. (Photo: AETOSWire)
O podcast Doha Debates amplia os temas explorados inicialmente nos principais debates e assembleias globais do Doha Debates, oferecendo trocas mais profundas e contínuas que conectam disciplinas, regiões e visões de mundo por meio de um diálogo aberto e em busca da verdade.
O episódio mais recente, “As teorias da conspiração têm algum valor?”, moderado por Dareen Abughaida, reúne Heather Berlin, Alex Berenson, Nuurrianti Jalli e Andrea Kitta para examinar a crescente influência das teorias da conspiração, da desinformação e das chamadas “notícias falsas” na formação do discurso público.
As teorias da conspiração costumavam ser descartadas como pensamento paranoico e marginal. Mas, nos últimos anos, elas migraram para o mainstream. Alegações sobre interferência eleitoral, saúde pública e o estado profundo circulam na internet e são até repetidas por autoridades governamentais.
Este episódio questiona se as teorias da conspiração têm algum valor real em um mundo onde a incerteza é alta e a responsabilidade institucional é baixa. Elas apenas pioram a disseminação da desinformação? Ou são uma forma de as pessoas expressarem suspeitas genuínas em relação a sistemas que muitas vezes parecem ocultos ou irresponsáveis?
Heather Berlin aponta para as raízes cognitivas do pensamento conspiratório, explicando: “Essas narrativas são inerentemente atraentes porque criam uma sensação de ordem e conclusão, fazendo com que realidades complexas ou incertas pareçam coerentes e compreensíveis.”
Nuurrianti Jalli destaca o papel das plataformas digitais na amplificação e sustentação dessas narrativas, observando: “O conteúdo baseado em teorias da conspiração alimenta o engajamento nessas plataformas, contribuindo diretamente para sua receita publicitária.”
Os próximos episódios desta temporada abordarão temas como movimentos de justiça social, resistência, arte contemporânea, infertilidade e futebol, cada um explorando como as mudanças culturais, sociais e políticas estão remodelando sociedades e identidades.
Outros debates continuarão a examinar como os ecossistemas de informação, as narrativas midiáticas e as tecnologias emergentes estão influenciando a opinião pública, a confiança e a identidade coletiva em um cenário global cada vez mais complexo.
Juntos, os episódios desta temporada refletem o compromisso do Doha Debates em criar um espaço para um diálogo ponderado e em busca da verdade — onde questões complexas podem ser exploradas com profundidade, nuances e uma diversidade de perspectivas.
“As teorias da conspiração têm algum valor?” já está disponível, juntamente com todos os episódios lançados nesta temporada, nas principais plataformas de podcast, no YouTube e em DohaDebates.com.
Doha Debates
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Sobre a Doha Debates
A Doha Debates reúne uma vanguarda de buscadores da verdade intelectualmente curiosos para debater diferenças de modo construtivo, a fim de construir um futuro melhor. Enfatizamos a unidade em vez da divisão, ao incentivar conversas que nos unem em vez de nos separar.
Saiba mais em DohaDebates.com
*Fonte: AETOSWire
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260505660589/pt/
Contato:
Doha Debates
Sumi Alkebsi
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Fonte: BUSINESS WIRE