Prazo para inscrições do 5º ciclo do Prêmio Global da Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum prorrogado até 30 de setembro de 2026

Em resposta a pedidos de um grande número de participantes, a Suqia UAE prorrogou o prazo de inscrição para o quinto ciclo do prêmio até 30 de setembro de 2026. A prorrogação tem como objetivo permitir a participação de candidatos de todas as partes do mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260505946601/pt/

Submission deadline for 5th cycle of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award extended to 30 September 2026 (Photo: AETOSWire)

Lançado por Sua Alteza, o xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governador de Dubai, e supervisionado pela Suqia UAE, sob a égide das Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum, o prêmio apoia esforços de pesquisa e desenvolvimento para criar soluções sustentáveis que enfrentem a crise global da água, utilizando energia renovável. Seu objetivo é enfrentar os desafios da escassez hídrica e ampliar o acesso à água potável para comunidades menos desenvolvidas no mundo.

A quinta edição do prêmio dá maior ênfase à transformação digital, priorizando projetos que utilizam inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina para aprimorar o monitoramento proativo e a eficiência operacional. Essa abordagem destaca o compromisso do prêmio de atender às necessidades humanas, acompanhando os avanços tecnológicos globais.

Com um valor total de prêmios de USD 1 milhão, o prêmio é composto por quatro categorias principais: o Prêmio de Projetos Inovadores, o Prêmio de Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores, o Prêmio Individual Inovador e o Prêmio de Soluções Inovadoras para Crises. A maior parcela, no valor de USD 540.000, é destinada ao Prêmio de Projetos Inovadores, sendo USD 300.000 para projetos de grande porte e USD 240.000 para projetos de pequeno porte. O Prêmio de Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores totaliza USD 400.000, dividido igualmente entre instituições nacionais e internacionais. Enquanto isso, o Prêmio Individual Inovador oferece USD 40.000, igualmente dividido entre o Prêmio de Pesquisador de Destaque e o Prêmio Jovem, com USD 20.000 destinados ao Prêmio de Soluções Inovadoras para Crises.

Nos últimos quatro ciclos, o prêmio reconheceu 43 vencedores de 26 países por seu trabalho pioneiro na produção, dessalinização e purificação de água. Milhões de pessoas se beneficiaram dos projetos do quarto ciclo, implementados em diversos países, como Tunísia, Egito, Botsuana, Vietnã, Laos, Camboja, Costa do Marfim, Líbano, Síria, Colômbia, Venezuela, Haiti, Turquia, Bangladesh, Mianmar, Filipinas, Fiji, Ucrânia, Geórgia e Indonésia.

As inscrições podem ser enviadas pelo site https://www.mbrwateraward.ae/en/awards e as dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail award@suqia.ae.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Shaikha Almheiri

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae

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