Leite fermentado Sofyl uva verde comemora 20 anos

Lançado em 2006 pela Yakult do Brasil, o leite fermentado Sofyl sabor uva verde completa 20 anos neste mês. Ao desenvolver um leite fermentado com Lactobacillus casei Shirota (LcS) com textura semelhante a um flan em 2002 (nos sabores baunilha e morango), a multinacional japonesa tinha como objetivo oferecer uma opção aos clientes que podem, inclusive, consumir o produto como sobremesa. Por ter uma consistência macia, o Sofyl também consegue atender a um público que tem dificuldade de deglutição (processo de engolir o alimento ou a própria saliva), como idosos, crianças e pessoas com disfagia.

A disfagia é definida como uma interrupção na sequência normal da deglutição e em controlar a saliva, a bile e as secreções nasais, orais e traqueobrônquicas. Esse distúrbio da deglutição afeta a cavidade oral, a faringe, o esôfago ou a junção gastroesofágica. A disfagia pode ocorrer em qualquer fase da vida, mas, com o envelhecimento, a tendência é de um aumento da prevalência. De acordo com a Associação Americana de Fala e Linguagem Auditiva (ASHA, na sigla em inglês), a disfagia atinge aproximadamente 20% da população com 50 anos ou mais no mundo.

O estado nutricional do indivíduo com disfagia pode ser comprometido quando a dieta não oferece o aporte nutricional necessário. “As adaptações na consistência dos alimentos visam facilitar a ingestão, evitando a desidratação, a perda de peso e o risco de desnutrição, principalmente em populações mais vulneráveis como crianças e idosos”, alerta a nutricionista Adrianne Machado, coordenadora de Comunicação Corporativa da Divisão Ciências e Pesquisas da Yakult do Brasil. Adultos com disfagia também podem apresentar desinteresse, redução do prazer, constrangimento ou isolamento social devido às dificuldades para deglutir alimentos e bebidas.

Dentre os tratamentos para a disfagia estão as modificações na textura da dieta, que podem incluir a alteração da viscosidade de líquidos para evitar aspiração, e da consistência de alimentos sólidos, respeitando a tolerância de cada indivíduo. Segundo a nutricionista Adrianne Machado, neste contexto o consumo do leite fermentado Sofyl pode ser bastante interessante. “Embora o Sofyl seja dirigido a todos os públicos, a textura leve do produto pode facilitar o consumo por indivíduos com dificuldades de deglutição, favorecendo uma dieta mais diversificada”, acentua.

Disfagia e desnutrição



A nutricionista da Divisão Ciências e Pesquisas da Yakult explica que a modificação da consistência alimentar é uma das estratégias mais eficazes para garantir uma deglutição segura e fornecer o aporte proteico calórico necessário para evitar a desnutrição. “A ingestão hídrica insuficiente devido à disfagia também pode implicar em quadros de desidratação em idosos, resultando em distúrbios hidroeletrolíticos e alteração do nível de consciência, comprometendo ainda mais o consumo alimentar”, alerta.

O estudo ‘Effect of dysphagia on the older adults’ nutritional status and meal pattern’, desenvolvido por pesquisadores tailandeses, avaliou a relação entre disfagia e estado nutricional. Dos 268 idosos participantes, 26 (9,7%) apresentavam disfagia. Os resultados revelaram que os idosos com disfagia tinham 4,8 vezes mais probabilidade de apresentar desnutrição em comparação com aqueles que não apresentavam essa condição.

A pesquisa também descobriu que os padrões de consumo entre idosos estavam associados à disfagia devido à capacidade de ingestão de vários tipos de alimentos. Segundo os autores, os idosos que têm dificuldade para engolir tendem a escolher alimentos macios, pequenos pedaços de comida ou alimentos finamente picados, que são dietas modificadas de textura e podem ser mastigadas ou engolidas facilmente. “Entretanto, os grupos de modificação da textura dos alimentos podem apresentar carências nutricionais, porque os alimentos macios e fáceis de mastigar tendem a ter uma composição nutricional insuficiente”, orientam os pesquisadores.

O estudo mostrou, ainda, que alimentos com diferentes viscosidades também foram um fator essencial na capacidade de deglutição de adultos mais velhos. De acordo com os cientistas, é essencial monitorar a quantidade de dieta modificada por textura consumida por idosos para saber o nível de nutrição que recebem, porque a ingestão insuficiente de fluidos nutricionais de dietas texturizadas leva a um maior risco de desnutrição.

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Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo.



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