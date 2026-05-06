QuintoAndar prevê pagamento de até 10x o valor do aluguel

E?m um cenário em que o mercado imobiliário busca alternativas para ampliar a segurança na locação, o QuintoAndar anuncia uma ação que prevê o pagamento de até 10 vezes o valor do aluguel em casos de atraso no repasse referente ao mês de maio, conforme condições estabelecidas em regulamento.

A ação “Garantia à Prova” transforma um dos serviços oferecidos pela companhia, o Pagamento Garantido, em uma iniciativa pública para demonstrar seu funcionamento. O modelo prevê que o proprietário receba o valor integral do aluguel até o dia 12 de cada mês, independentemente da data de pagamento pelo inquilino.

Segundo a empresa, o serviço é viabilizado por modelos de análise de crédito e gestão de risco aplicados à operação de locação. A proposta é reduzir a exposição do proprietário à inadimplência e trazer mais previsibilidade ao recebimento.

Com o mote “Os proprietários estão de prova”, a campanha conta com a participação da apresentadora e influenciadora Ana Clara para dar ainda mais visibilidade à iniciativa, trazendo humor e leveza à narrativa proposta.

“Essa ação é uma forma de demonstrar, na prática, como funciona o Pagamento Garantido. Ao assumir esse compromisso em condições específicas, buscamos reforçar a previsibilidade e a segurança para o proprietário ao longo da locação”, afirma Flávia Mussalem, diretora de Marketing do QuintoAndar.

A estratégia inclui ainda uma landing page, além de filmes da campanha para ambiente digital e redes sociais.

A não-promoção é válida para todos os proprietários do QuintoAndar com contratos vigentes, com cadastro e dados bancários atualizados na plataforma. Mais detalhes sobre a ação e regulamento com as suas condições podem ser encontrados aqui.

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