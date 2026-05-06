BRAZIL POTASH CONTRATA WOOD E PROMON ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO (FEED) DAS INSTALAÇÕES DE SUPERFÍCIE E INFRAESTRUTURA, AVANÇANDO NA FINANCIABILIDADE DO PROJETO AUTAZES

A conclusão do FEED é um pré-requisito para o financiamento da construção via dívida, atualmente em andamento por meio de diálogo ativo com Instituições Financeiras de Desenvolvimento (DFIs) e Agências de Crédito à Exportação (ECAs)

A Wood, líder global em consultoria, engenharia e operações nos setores de energia e materiais, possui experiência direta em projetos de potássio, incluindo o K+S Bethune, além de múltiplas expansões no Canadá e em outros países

A Promon Engenharia é uma das principais empresas de EPCM do Brasil, com mais de 60 anos de atuação no país e clientes que incluem grandes e médias empresas de mineração

MANAUS, Brasil, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. (“Brazil Potash” ou “Companhia”) (NYSE-American: GRO), empresa de exploração e desenvolvimento mineral que avança o Projeto de Potássio Autazes, no Estado do Amazonas (o “Projeto Autazes”), anuncia a contratação de um consórcio formado por Wood e Promon Engenharia (“Promon”) para a elaboração do projeto básico (Front-End Engineering Design – “FEED”) da planta de processamento, da área de rejeitos, do porto fluvial para barcaças e da melhoria de aproximadamente 13 km de estrada que conectará a planta ao porto.

“O histórico da Wood em projetos de potássio e infraestrutura de fertilizantes em larga escala, combinado com o amplo conhecimento da Promon sobre como executar projetos no Brasil, nos oferece exatamente o consórcio ideal para entregar o FEED das estruturas de superfície que nossos financiadores e parceiros precisam avaliar”, afirmou Raphael Bloise, Diretor do Projeto da Brazil Potash.

A Wood e a Promon foram selecionadas por sua experiência complementar e diretamente aplicável, combinando liderança global em engenharia de potássio e fertilizantes com forte capacidade de execução no contexto brasileiro.

Infraestrutura de Superfície e Caminho para o Financiamento

A conclusão dos estudos de FEED representa um marco crítico para a obtenção de financiamento da construção via dívida, atualmente em desenvolvimento por meio de diálogo ativo com Instituições Financeiras de Desenvolvimento e Agências de Crédito à Exportação.

O FEED transforma premissas iniciais em resultados verificáveis de padrão investimento (“investment grade”), proporcionando maior precisão de CAPEX e OPEX, quantificação de riscos, análise de construtibilidade e documentação ambiental, social e de governança (ESG) exigida por financiadores antes do comprometimento de capital.

Além disso, o FEED assegura o alinhamento entre todos os sistemas de superfície interdependentes, capacidade de processamento, balanço hídrico, demanda energética, capacidade de rejeitos e logística portuária, dentro de um único e consistente arcabouço de engenharia.

Wood: Engenharia Global em Potássio e Fertilizantes

A Wood é líder global em consultoria, engenharia e operações nos setores de energia e materiais. Seu portfólio inclui atuação como empresa de engenharia na mina de potássio Bethune, da K+S, no Canadá, um dos projetos de fertilizantes mais relevantes da última década, além de múltiplas expansões de projetos de potássio no Canadá e internacionalmente, com capacidade superior a 8 milhões de toneladas anuais.

A empresa aporta comprovada expertise em todo o espectro de infraestrutura de superfície necessário ao Projeto Autazes.

Promon Engenharia: Expertise Brasileira em Engenharia e Construção

A Promon Engenharia é uma das mais tradicionais empresas brasileiras de engenharia e gerenciamento de projetos, com mais de seis décadas de experiência na execução de projetos industriais e de mineração complexos em todo o país, incluindo participação em alguns dos maiores empreendimentos de fertilizantes do Brasil.

Com uma base de clientes que inclui operadores de mineração nacionais e internacionais e forte atuação na região Norte, a Promon agrega ao consórcio capacidades de engenharia e EPCM no Brasil, fundamentais para a execução do projeto no Estado do Amazonas.

A contribuição da Promon inclui garantir plena conformidade com normas brasileiras de engenharia e regulamentações de construção, integração com cadeias de suprimento e mercados de trabalho locais, além do desenvolvimento de projetos compatíveis com o licenciamento ambiental, processos de autorização e condições logísticas do país, contribuindo para a redução de riscos e a entrega de soluções que geram valor para os clientes.

Divulgação de Relatório Anual

A Brazil Potash informa que apresentou seu relatório anual (Formulário 20-F) referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

O relatório anual, incluindo as demonstrações financeiras auditadas completas, está disponível no site da Companhia ( www.brazilpotash.com ) e no site da SEC ( www.sec.gov ). Acionistas podem solicitar gratuitamente uma cópia física das demonstrações financeiras auditadas entrando em contato com a área de Relações com Investidores pelo e-mail info@brazilpotash.com .

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) ( www.brazilpotash.com ) desenvolve o Projeto Autazes com o objetivo de fornecer fertilizantes de forma sustentável para um dos maiores exportadores agrícolas do mundo.

O Brasil é estratégico para a segurança alimentar global, com abundância de água doce, terras aráveis e clima favorável à produção agrícola ao longo de todo o ano. Ainda assim, o país permanece vulnerável, tendo importado mais de 95% do potássio consumido em 2021, apesar de possuir uma das maiores bacias não desenvolvidas do mineral.

A produção será transportada majoritariamente por barcaças fluviais de baixo custo, por meio de sistema hidroviário interior, em parceria com a Amaggi ( www.amaggi.com.br ), uma das maiores produtoras e operadoras logísticas do agronegócio no Brasil.

Com produção inicial planejada de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a Companhia estima poder suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A expectativa é de que 100% da produção seja destinada ao mercado doméstico, contribuindo para reduzir a dependência de importações e mitigar cerca de 1,4 milhão de toneladas anuais de emissões de gases de efeito estufa.

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas, ou seja, que não constituem fatos históricos. Termos como “espera”, “antecipa”, “acredita”, “pretende”, “irá”, “estima”, “planeja”, “pode” e expressões similares indicam tais declarações.

Essas declarações incluem, entre outros pontos, os benefícios esperados do Projeto Autazes para o setor agrícola brasileiro, volumes de produção projetados, possíveis interações com instituições financeiras de desenvolvimento e agências de crédito à exportação, benefícios e cronograma do FEED, capacidades do consórcio Wood-Promon, estimativas de redução de emissões de gases de efeito estufa e o status do projeto e do ambiente regulatório.

Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos fora do controle da Companhia, incluindo aqueles descritos na seção “Fatores de Risco” do Formulário F-1, do relatório anual 20-F mais recente e do prospecto PREP suplementado apresentado nas províncias e territórios do Canadá (exceto Quebec).

Os leitores são advertidos a não depositar confiança excessiva nessas declarações, que refletem apenas a data de sua divulgação. A Companhia não assume obrigação de atualizar publicamente tais declarações, salvo quando exigido por lei.

Este comunicado não constitui oferta de venda ou solicitação de compra de valores mobiliários da Companhia.

Contato:

Imprensa@potassiodobrasil.com.br

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9714761)