RIB lança livro sobre registro de imóveis no Brasil
Obra sobre os 180 anos da atividade está disponível gratuitamente; novo podcast do jornalista Chico Felitti também integra campanha do RIB para aproximar a população dos serviços registrais
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O Registro de Imóveis do Brasil (RIB) lança, nesta quarta-feira (6), uma ação nacional para ampliar o acesso da população a informações sobre o setor e evidenciar a evolução dos serviços registrais imobiliários ao longo da história. A iniciativa contempla o lançamento do livro De quem é essa terra? - Os 180 anos do Registro de Imóveis Brasileiro, disponibilizado gratuitamente tanto no formato digital, pelo site do RIB, quanto na versão física, enviada para bibliotecas públicas e institucionais de todo o país. Outra ação é a parceria inédita com o jornalista e podcaster Chico Felitti. Junto com o lançamento de A Síndica, nova produção de Felitti, será veiculada uma série especial de conteúdos com histórias reais de transformação social mediadas pelo Registro de Imóveis.
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Com linguagem acessível e abordagem didática, o livro resgata a trajetória do Registro de Imóveis no país, desde o século XIX até os dias atuais, destacando seu papel na garantia da segurança jurídica, na organização territorial e no desenvolvimento econômico e social. A publicação foi idealizada para alcançar um público amplo, contribuindo para democratizar o conhecimento sobre um serviço essencial, mas ainda pouco compreendido pela maioria da população. Ao levar exemplares a bibliotecas de diferentes regiões do país, o projeto tem como objetivo ampliar o alcance desse conteúdo e reforçar o compromisso do setor com a disseminação de informação qualificada.
Já a colaboração com Chico Felitti, um dos principais nomes do jornalismo narrativo no Brasil, reconhecido por transformar temas complexos em histórias envolventes e de grande alcance, integra episódios especiais que serão veiculados junto à série A Síndica. A nova produção começa a ser veiculada nesta quarta-feira (6), e propõe uma imersão em casos reais de diferentes regiões do país. As narrativas mostram, na prática, como o Registro de Imóveis impacta a vida das pessoas, desde a regularização fundiária de cidades inteiras até a solução de entraves jurídicos que garantem segurança a proprietários e investidores.
A proposta é aproximar o público de um tema tradicionalmente associado à burocracia, traduzindo conceitos técnicos em histórias humanas, acessíveis e relevantes. “Queremos ampliar o entendimento e o interesse da sociedade sobre o papel dos Registros de Imóveis, evidenciando sua função na garantia de direitos, na prevenção de conflitos e na promoção da cidadania”, destaca Ari Pires Neto, presidente do RIB.
A iniciativa também apresenta a evolução do setor e uma visão de futuro. “O Registro de Imóveis vem passando por um processo contínuo de modernização, com a incorporação de tecnologias que tornam os serviços mais ágeis, acessíveis e seguros. Hoje, diversas demandas podem ser realizadas de forma digital, como a solicitação de certidões e o acompanhamento de procedimentos, reduzindo a necessidade de deslocamentos e facilitando o acesso do cidadão aos serviços registrais”, reforça Ari.
Ao unir o conteúdo institucional com uma narrativa contemporânea, o projeto amplia o diálogo com a sociedade e reforça o papel do Registro de Imóveis como agente de transformação social, aproximando o setor do cotidiano das pessoas e fortalecendo a compreensão sobre a importância da segurança jurídica no Brasil.
O projeto ‘De quem é essa Terra? - Os 180 anos do Registro de Imóveis Brasileiro’ é realizado com patrocínio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Governo Federal e do Ministério da Cultura.
Sobre o RIB?
O Registro de Imóveis do Brasil (RIB) é a entidade nacional que representa os oficiais de Registro de Imóveis e reúne 24 associações estaduais, congregando mais de 3.600 registradores. A instituição atua no fortalecimento da segurança jurídica, na modernização do sistema registral imobiliário e na promoção de um ambiente de negócios mais transparente e eficiente, contribuindo para a proteção da propriedade e para o desenvolvimento econômico do país.
Para mais informações, basta acessar registrodeimoveis.org.br
Serviço:
O livro pode ser acessado aqui: registrodeimoveis.org.br?
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É possível escutar a série aqui: A Síndica | Podcast on Spotify
Website: http://www.registrodeimoveis.org.br/