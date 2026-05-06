Bottrel amplia faturamento com estratégia de e-commerce

O e-commerce brasileiro registrou faturamento de R$ 204 bilhões em 2024, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), com projeção de R$ 234,9 bilhões para 2025. Dentro desse cenário de expansão, o modelo de dropshipping tem ganhado espaço entre novos empreendedores. Dados da Pesquisa Logística no E-commerce Brasileiro, da ABComm, indicam que cerca de 40% das pequenas e médias empresas no Brasil já utilizam o formato em suas operações, seja de forma total ou parcial. Para muitos, a busca começa com uma pesquisa simples sobre como ganhar dinheiro na internet.

Foi esse o caminho de Rafael Bottrel, economista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em 2020, enquanto trabalhava como estagiário na prefeitura de Betim (MG), recebendo menos de um salário mínimo, e cursava Economia na UFMG, Bottrel pesquisou sobre como ganhar dinheiro na internet e conheceu o modelo de dropshipping. Sem experiência prévia no mercado digital, investiu o pouco que recebia do estágio na criação de uma loja virtual sem estoque.

Sete anos depois, o economista acumula um faturamento total de R$ 50 milhões no e-commerce e gerencia cinco lojas virtuais simultaneamente, tendo registrado R$ 3 milhões em um único mês. No setor, firmou parceria com a Nuvemshop, da qual é o maior parceiro em 2025.

Bottrel relata que os primeiros meses foram de testes e ajustes até desenvolver o que chama de método de lojas nichadas, uma estratégia que concentra a operação em um segmento específico de público, em vez de oferecer produtos variados para audiências amplas. Segundo o economista, o formato permite operações mais enxutas e maior previsibilidade de escala.

Paralelamente à operação das lojas, Bottrel passou a se dedicar à formação de novos empreendedores. O programa que estruturou já conta com mais de 100 mil alunos e é voltado para quem deseja iniciar no e-commerce com pouco capital. “Eu também queria saber como ganhar dinheiro na internet e não encontrava um caminho claro. Hoje, esse é o ponto de partida do programa”, afirma o economista.

Entre os participantes, Raul Miranda, empresário que buscava direcionamento para empreender, relata ter encontrado orientação no acompanhamento de Bottrel. “Ter um mentor que entende todas as etapas da operação fez toda diferença. Fui direcionado em cada nova etapa”, revela Miranda. Gabriel Mibielli, de 20 anos, conta que não possuía experiência anterior com vendas online. Segundo Mibielli, tudo começou com uma busca sobre como ganhar dinheiro na internet. “O treinamento foi acessível e mudou completamente minha vida”, acrescenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a consultoria Grand View Research, o mercado mundial de dropshipping deve crescer a uma taxa anual de 22% entre 2025 e 2030, podendo ultrapassar US$1,25 trilhão ao final da década.