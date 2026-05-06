Hinode lança body splashes com fragrâncias gourmand

A Hinode anunciou o lançamento da submarca vibez! da vez, ampliando sua atuação no segmento de body splashes. O movimento acompanha o crescimento da categoria e as mudanças no comportamento de consumo, especialmente entre consumidores das gerações Z e millennials.

Desenvolvida em parceria com as casas de fragrâncias IFF e Vollmens, a linha foi criada com foco em propostas olfativas mais leves e versáteis, alinhadas a tendências como o layering — técnica de combinação de fragrâncias — e o conceito gourmand, que incorpora notas inspiradas no universo gastronômico.

Outro destaque da linha é a escolha da embalagem em formato Stand Up Pouch, modelo flexível que se mantém em pé e remete ao setor alimentício. A proposta busca reforçar a experiência sensorial do produto também no aspecto visual.

A coleção chega ao mercado com três fragrâncias:

Morango Crush: combinação de notas frutais com morango, maçã e mandarina, além de acordes florais e base com baunilha e sândalo

Caramellow Kiss: fragrância com perfil adocicado, reunindo notas cítricas, florais e acordes de caramelo e amêndoa

Cereja Love: composição com notas de cereja, frutas vermelhas e flores, combinadas a fundo amadeirado e adocicado

Segundo Sabrina Pinho, diretora de Marketing e Produtos da Hinode, “os body splashes têm ganhado relevância por ampliarem o acesso à perfumaria e atenderem a um consumo mais frequente e experimental. Com vibez! da vez, queremos trazer fragrâncias que traduzam esse espírito leve, divertido e conectado às emoções do momento”.

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Todos os produtos podem ser adquiridos por meio de consultores, no site oficial da Hinode e em lojas parceiras autorizadas.