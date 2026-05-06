Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Hinode lança body splashes com fragrâncias gourmand

Nova submarca vibez! da vez mira público jovem, explora tendência de layering com fragrâncias com notas de morango, cereja e caramelo

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
06/05/2026 14:41

compartilhe

SIGA
×
Hinode lança body splashes com fragrâncias gourmand
Hinode lança body splashes com fragrâncias gourmand crédito: DINO

A Hinode anunciou o lançamento da submarca vibez! da vez, ampliando sua atuação no segmento de body splashes. O movimento acompanha o crescimento da categoria e as mudanças no comportamento de consumo, especialmente entre consumidores das gerações Z e millennials.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desenvolvida em parceria com as casas de fragrâncias IFF e Vollmens, a linha foi criada com foco em propostas olfativas mais leves e versáteis, alinhadas a tendências como o layering — técnica de combinação de fragrâncias — e o conceito gourmand, que incorpora notas inspiradas no universo gastronômico.

Outro destaque da linha é a escolha da embalagem em formato Stand Up Pouch, modelo flexível que se mantém em pé e remete ao setor alimentício. A proposta busca reforçar a experiência sensorial do produto também no aspecto visual.

A coleção chega ao mercado com três fragrâncias:

Morango Crush: combinação de notas frutais com morango, maçã e mandarina, além de acordes florais e base com baunilha e sândalo

Caramellow Kiss: fragrância com perfil adocicado, reunindo notas cítricas, florais e acordes de caramelo e amêndoa

Cereja Love: composição com notas de cereja, frutas vermelhas e flores, combinadas a fundo amadeirado e adocicado

Segundo Sabrina Pinho, diretora de Marketing e Produtos da Hinode, “os body splashes têm ganhado relevância por ampliarem o acesso à perfumaria e atenderem a um consumo mais frequente e experimental. Com vibez! da vez, queremos trazer fragrâncias que traduzam esse espírito leve, divertido e conectado às emoções do momento”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Todos os produtos podem ser adquiridos por meio de consultores, no site oficial da Hinode e em lojas parceiras autorizadas.



Website: https://www.hinode.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay