Bullish adquire Equiniti da Siris em transação de US$ 4,2 bilhões, criando agente de transferência global para títulos tokenizados

A Bullish (NYSE: BLSH) fechou um contrato definitivo de aquisição da Equiniti, uma agente de transferência líder global que atende quase 3.000 clientes emissores, 15.000 clientes corporativos e 20 milhões de acionistas, processando US$ 500 bilhões em pagamentos anuais.

Essa união cria o primeiro provedor de serviços de emissor blue-chip totalmente integrado e habilitado para blockchain — unificando um agente de transferência regulamentado com total infraestrutura de tokenização.

A transação de US$ 4,2 bilhões abrange US$ 1,85 bilhão de dívida assumida da Equiniti e aproximadamente US$ 2,35 bilhões em contraprestação de ações da Bullish, sujeito aos ajustes habituais do preço de compra.

A nova empresa pro forma deve gerar aproximadamente US$ 1,3 bilhão em receita total ajustada e aproximadamente mais de US$ 500 milhões em EBITDA ajustado menos Capex para 2026E e, posteriormente, atingir 6-8% de crescimento combinado da receita 2027E-2029E, incluindo 20% de aumento da receita de tokenização e serviços blockchain.

O encerramento da transação está previsto para 29 de junho de 2021, mediante a satisfação das condições habituais de fechamento.



GEORGE TOWN, Ilhas Cayman, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bullish (NYSE: BLSH), a plataforma de ativos digitais de nível institucional, anunciou hoje que fechou um acordo definitivo de aquisição da Equiniti, uma importante agente de transferência global e fornecedora de serviços de missão crítica para acionistas, em uma transação avaliada em US$ 4,2 bilhões. Essa união cria um agente de transferência global para títulos tokenizados e visa posicionar a Bullish para liderar a mudança em direção à infraestrutura dos mercados de capital nativos da blockchain.

A aquisição reúne a oferta nativa de blockchain da Bullish: design, emissão, operação e conformidade de tokens; distribuição em mercados globais regulamentados; provisionamento de liquidez; e visibilidade através da mídia, dados e pesquisa da CoinDesk. A Equiniti oferece o que todas as empresas listadas na maioria dos principais mercados precisam ter: um agente de transferência regulamentado. Como o sistema de registro de quase 3.000 empresas de capital aberto, a Equiniti processa aproximadamente US$ 500 bilhões em pagamentos anuais e suporte a mais de 20 milhões de acionistas verificados. A nova plataforma, desenvolvida para funcionar em conjunto com a infraestrutura de mercado existente, dá suporte ao ciclo de vida completo dos ativos tokenizados.

Uma Mudança Geracional nos Mercados de Capital

Com a entrada dos mercados de capital em uma era de blockchain com títulos tokenizados, essa união irá atender uma necessidade fundamental na infraestrutura de mercado: a ausência de um agente de transferência desenvolvido para blockchain. A mudança em andamento é profunda: as stablecoins (o dólar americano tokenizado) cresceram para mais de US$ 300 bilhões em capitalização de mercado relatada e um volume estimado de US$ 10 trilhões em pagamentos anuais em apenas uma década. Esta é uma das transformações estruturais mais significativas dos mercados de capital desde o início do trading eletrônico, e a nova entidade estará bem posicionada para ser o sistema operacional que a alimenta.

"A tokenização é uma mudança única em como os mercados de capital operam, a tendência de infraestrutura definidora dos próximos 25 anos", disse Tom Farley, CEO da Bullish. "A ampla adoção institucional em escala requer três coisas: serviço total de tokenização, um livro-razão único e unificado e uma ampla base de relacionamentos com emissores de primeira linha, em escala. Essa união oferece tudo isso e acredito que nos posiciona para liderar a transição para títulos tokenizados."

Benefícios em Todo o Ecossistema

Essa união deve oferecer benefícios concretos para todo o ecossistema. Com a tecnologia blockchain e os ativos tokenizados do mundo real tendo uma adoção mais ampla, essa união irá permitir que os emissores ganhem visibilidade da tabela de limites em tempo real — uma atualização significativa em relação aos dias ou semanas de atraso dos registros tradicionais — ações corporativas automatizadas, acesso mais amplo dos investidores e custos mais baixos. Os investidores terão a capacidade de fazer transações 24 horas por dia, 7 dias por semana, liquidação instantânea e movimentação de ativos sem atrito. A Bullish irá fornecer infraestrutura de negociação secundária para ações tokenizadas elegíveis fora dos EUA, para atender investidores não americanos que buscam liquidez em ações tokenizadas e conectar mercados certificados e tokenizados.

"A Equiniti está no centro dos mercados de capital globais, apoiando clientes que dependem de uma infraestrutura resiliente e confiável. Quando eu entrei, a missão era clara: apoiar nossos clientes diante da modernização, com a união responsável da profunda experiência operacional com a tecnologia moderna”, disse Dan Kramer, CEO da Equiniti. "Esta transação reflete essa intenção. Ela aumenta a nossa capacidade de apoio aos clientes diante da evolução dos mercados, manutenção da estabilidade, do serviço e da confiança depositada na Equiniti. Ao trabalhar em estreita colaboração com Tom nos últimos meses, ficou claro que compartilhamos uma visão comum: a infraestrutura de mercado deve se modernizar de forma cuidadosa, segura e com os clientes liderando o caminho."

A plataforma conjunta será projetada para interoperar com a infraestrutura de mercado de capital existente — incluindo CSDs como DTCC, Euroclear e Clearstream, custodiantes e corretores — complementando livros e registros existentes. Ela irá operar em conformidade com as estruturas regulatórias estabelecidas, com base no status de agente de transferência registrado na SEC da Equiniti e nas operações do Reino Unido regulamentadas pela FCA, juntamente com a infraestrutura de ativos digitais licenciada da Bullish. Ela foi desenvolvida para se alinhar com regimes emergentes, como o EU DLT Pilot — dando aos emissores e investidores institucionais a clareza regulatória necessária para adoção em escala.

Sobre a Transação

A Siris adquiriu a Equiniti em 2021 e tem tido um papel central no desenvolvimento estratégico da empresa.

“Quando a Siris investiu na Equiniti, identificamos uma plataforma de infraestrutura de escala e alta qualidade com profundo relacionamento com os clientes e fizemos uma parceria com Dan e sua equipe para fortalecer a empresa e prepará-la para sua próxima fase de crescimento. Esse resultado reflete a nossa estratégia de apoiar as empresas de serviços habilitados para tecnologia no centro da transformação do mercado, e estamos confiantes de que a Bullish está excepcionalmente bem posicionada para aproveitar a força da Equiniti em um ecossistema de mercados de capital em evolução”, disse Frank Baker, Cofundador e Sócio-Gerente da Siris.

A Equiniti irá operar sob o guarda-chuva Bullish, juntamente com a Bullish Exchange e a CoinDesk. O CEO Dan Kramer e a equipe de liderança da Equiniti continuarão sendo responsáveis pelas operações diárias, obrigações regulatórias e relacionamento com os clientes. A Bullish irá fornecer infraestrutura estratégica e suporte para acelerar o roteiro de tokenização compartilhada das empresas. A Siris terá dois assentos no conselho como parte da transação. O fechamento da transação está previsto para janeiro de 2027, sujeito às condições habituais de fechamento e às aprovações regulatórias necessárias.

Principais Métricas Financeiras

A transação de US$ 4,2 bilhões abrange US$ 1,85 bilhão de dívida assumida da Equiniti e aproximadamente US$ 2,35 bilhões em contraprestação de ações da Bullish, sujeito aos ajustes habituais do preço de compra. A contraprestação de ações de alta está avaliada em US$ 38,48 por ação, com base no VWAP de 30 dias da Bullish no fechamento em 4 de maio de 2026.

A transação inclui uma opção de compra para a Siris adquirir linhas de negócios não essenciais da Equiniti, cujas finanças foram excluídas de todas as divulgações da transação.

Em uma base combinada pro forma, as empresas devem gerar aproximadamente US$ 1,3 bilhão com uma receita total ajustada e aproximadamente mais de US$ 500 milhões em EBITDA ajustado menos Capex para 2026E, refletindo uma plataforma altamente lucrativa e dimensionada antes da realização das sinergias.

A Bullish espera alcançar um crescimento da receita anual de 6-8% de 2027E a 2029E e mais de US$ 100 milhões em EBITDA anual menos crescimento de Capex. Meta de margem de EBITDA run-rate na saída (2029E), deduzido o Capex, de aproximadamente mais de 50%



Webcast

A Bullish fará uma teleconferência e um webcast para discutir esta transação às 8h30 ET de hoje, 5 de maio. O webcast ao vivo e os materiais da apresentação que o acompanham estarão acessíveis na seção de Relações com Investidores do site da Bullish em investors.bullish.com

Consultores

Goldman Sachs & Co. LLC atuou como consultor financeiro exclusivo da Bullish. Morgan, Lewis & Bockius LLP atuou como consultor jurídico. Alvarez & Marsal também proporcionou consultoria para a Bullish.

Evercore e FT Partners atuaram como principais consultores financeiros da Siris, além do Wells Fargo e da LionTree Advisors. Sidley Austin LLP atuou como consultor jurídico da Siris.

Contato com a Mídia

Bullish: media@bullish.com

Equiniti: mediainquiries@equiniti.com

Sobre a Bullish:

Bullish (NYSE: BLSH) é uma plataforma global de ativos digitais com foco institucional que fornece serviços de infraestrutura de mercado regulamentado e de informação. Inclui a Bullish Exchange - uma Exchange de ativos digitais, tanto de spot quanto de derivativos, com foco institucional, que integra um mecanismo central de ordens de livro de limites de alto desempenho com formador de mercado automatizado, para oferecer liquidez profunda e previsível. A Bullish Europe é regulamentada pelo MiCAR como provedor de serviços de criptoativos, oferecendo serviços de negociação spot e custódia de ativos digitais.

A Bullish é a empresa controladora da CoinDesk, provedora líder de mídia de ativos digitais e serviços de informação. A CoinDesk oferece: CoinDesk Indices – uma coleção de benchmarks e índices proprietários e de ativos exclusivos, negociáveis, que acompanham o desempenho dos ativos digitais para instituições globais dos setores de ativos digitais e finanças tradicionais; CoinDesk Data – um amplo conjunto de dados e análises de mercado de ativos digitais, que fornece insights em tempo real sobre preços, tendências e dinâmicas de mercado; e CoinDesk Insights – provedor de mídia e eventos de ativos digitais e operador da coindesk.com, plataforma de mídia digital que cobre notícias e insights de ativos digitais, mercados subjacentes, políticas e tecnologia blockchain. Para mais informações, visite bullish.com siga-nos no LinkedIn e X.

Sobre a Equiniti:

A Equiniti fornece dados confiáveis, insights inteligentes e administração contínua em todo o ciclo de vida das participações acionárias. Ajudamos emissores, investidores e funcionários a lidar com a complexidade, fortalecer o envolvimento no mercado e alcançar melhores resultados, por meio de soluções baseadas em tecnologia e apoiadas por serviços especializados. Nossos mais de 5.000 associados globais apoiam mais de 12.000 organizações e mais de 20 milhões de acionistas em todo o mundo.

Uso de Sites para Distribuição de Informações Relevantes da Empresa

Usamos o site Bullish Investor Relations (investors.bullish.com) e nossa conta X (x.com/bullish) para divulgar informações relevantes para os investidores, incluindo informações que possam ser consideradas relevantes, além dos registros que fazemos na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e comunicados de imprensa. Incentivamos os investidores a analisar regularmente as informações publicadas no nosso site e na conta X, além dos nossos registros na SEC e comunicados de imprensa para obter informações sobre os últimos acontecimentos.‍

‍Declarações de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém declarações consideradas declarações de previsão de acordo com o Private Securities Litigation Reform Act of 1995. As frases que contenham palavras como “acreditar”, “pretender”, “planejar”, “poder”, “querer”, “esperar”, “dever”, “poder”, “antecipar”, “estimar”, “predizer”, “projetar” ou suas formas negativas, ou outras expressões semelhantes de natureza futura ou de previsão, geralmente devem ser consideradas declarações de previsão e incluir, sem limitação, declarações e informações relacionadas à aquisição da Equiniti, ao desempenho financeiro ou operacional futuro, à estratégia de negócios e à potencial oportunidade de mercado da Bullish, da Equiniti ou das empresas conjuntas, e às expectativas relacionadas ao crescimento e à adoção de valores mobiliários tokenizados e da tecnologia blockchain. As declarações de previsão têm por base uma série estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis pela Bullish, são inerentemente sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos em tais declarações de previsão. Os fatores que podem fazer com que os resultados sejam diferentes dos expressos nas nossas declarações de previsão incluem, mas não estão limitados, à satisfação das condições para o fechamento da aquisição e união no prazo previsto ou de qualquer outra forma, a falha em obter as aprovações regulatórias necessárias, a capacidade de realizar os benefícios esperados da união, a capacidade de integrar com sucesso os negócios, litígios ou ações regulatórias relacionadas à aquisição e união, interrupção da aquisição e união, e seu impacto na nossa capacidade de expandir nossos negócios e operações, incluindo em novas localizações geográficas, os custos ou despesas associados a eles, concorrência do nosso setor, e as regras e regulamentos em evolução aplicáveis aos ativos digitais, à tokenização e ao nosso setor. Não se deve depositar confiança indevida em tais declarações de previsão, que são válidas somente até a data em que são feitas, e a Bullish não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações de previsão.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9714594)