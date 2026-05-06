ATLAS Infrastructure participa como investidora âncora na colocação de ações da United Utilities no valor de £800 milhões

A ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) é uma investidora global especializada em infraestrutura listada, que administra capital em nome de seus fundos e clientes institucionais de longo prazo. A ATLAS investe na UU desde 2019 e, após a recente colocação de ações, as contas geridas ativamente pela ATLAS detêm uma participação de aproximadamente 6,6% com direito a voto e participação econômica na United Utilities plc (“UU”).

A ATLAS reconhece a nova direção positiva estabelecida para o setor de água do Reino Unido e acolhe com satisfação a oportunidade de apoiar o plano de investimento da gestão da UU, que proporcionará a infraestrutura crítica necessária para apoiar o crescimento imobiliário e industrial no Noroeste da Inglaterra, além de desempenhar um papel crucial no apoio a iniciativas de importância nacional relacionadas a centros de dados de IA e energia sustentável.

A ATLAS apoia fortemente a decisão da UU de captar novas ações para acelerar seu programa de investimentos, proporcionando capacidade significativa em seu balanço patrimonial e flexibilidade financeira até o final do AMP8 em 2030. A ATLAS valoriza a oportunidade de aprofundar seu relacionamento com a empresa por meio de seu papel fundamental na recente colocação de ações.

“O setor de água em todo o mundo enfrenta desafios sem precedentes causados ??pelo crescimento populacional e pelas mudanças climáticas, ao mesmo tempo que precisa melhorar continuamente o desempenho ambiental. Temos o prazer de ter podido disponibilizar o financiamento que permitirá à United Utilities acelerar seu programa de investimentos para enfrentar esses desafios e alcançar os resultados esperados por clientes, reguladores e representantes governamentais.”

- Rod Chisholm, sócio da ATLAS Infrastructure

1 Estimativa da ATLAS

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