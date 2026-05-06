Geração Prateada reforça estratégias de diversidade

O envelhecimento da população brasileira tem redesenhado o mercado de trabalho e ampliado o protagonismo de profissionais com mais de 50 anos. Nesse cenário, o Grupo Amil vem fortalecendo iniciativas de inclusão e retenção desses talentos, acompanhando o crescimento da chamada Geração Prateada e investindo na diversidade etária de suas equipes.

Nas últimas décadas, o Brasil passou por uma transição demográfica relevante. A expectativa de vida aumentou de 62,6 anos, em 1980, para 76,4 anos, em 2023, impactando diretamente a composição da População em Idade Ativa (PIA). Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a participação de pessoas com 60 anos ou mais na PIA subiu de 15% para 20% no período. Conhecidos como Geração Prateada, atualmente, esse grupo representa um quinto da população em idade para trabalhar. Em 2024, Rio de Janeiro (24,1%), Rio Grande do Sul (23,7%) e São Paulo (21,7%) lideraram a proporção de idosos na força de trabalho.

Diante desse cenário, empresas têm estruturado políticas específicas para atrair e reter esses profissionais, incorporando a diversidade etária às estratégias de negócio. Desde 2024, o Grupo Amil abriu vagas afirmativas para o público 50+ no Rio de Janeiro e em São Paulo, como parte de um movimento mais amplo de valorização da experiência profissional.

Em 2025, a companhia contratou 406 profissionais com mais de 50 anos. Desse total, 77% são mulheres, 40% se autodeclaram pretas ou pardas e 15% são pessoas com deficiência. Atualmente, esse público representa 17% do quadro total de colaboradores.

“Profissionais com mais experiência contribuem diretamente para a qualidade da escuta e do relacionamento, especialmente em áreas como a saúde, em que o primeiro contato é determinante para toda a jornada do paciente”, afirma o vice-presidente de Pessoas e Segurança do Grupo Amil, Ricardo Burgos.

Segundo o executivo, além da atração, a companhia também investe na retenção desses talentos por meio de ações como reconhecimento profissional, metas claras, comunicação transparente, oportunidades de crescimento e desenvolvimento de lideranças.

O movimento também se reflete em histórias de reinvenção profissional. Aos 50 anos, Márcia Lúcia de Souza ingressou no mercado formal após concluir o curso técnico de enfermagem. Contratada pelo Hospital Pan-Americano, da Rede Total Care, ela representa um perfil cada vez mais comum de profissionais que iniciam novas carreiras na maturidade.

Após enfrentar um quadro de depressão aos 45 anos, Márcia decidiu buscar uma ocupação com propósito. Hoje, cursa graduação em enfermagem e projeta crescimento na área. “Não quero parar, quero crescer porque sei que é possível. A idade não limita o nosso desenvolvimento”, afirma.

Outra profissional contratada pelo programa é a enfermeira Jacqueline Alves, de 54 anos, que atua no Hospital de Clínicas Mário Lioni, em Duque de Caxias. Para ela, a experiência acumulada contribui diretamente para um atendimento mais qualificado e humanizado. “A vivência profissional traz segurança nas decisões e sensibilidade no cuidado com o paciente”, destaca.

Sobre o Grupo Amil

Fundado em 1978, o Grupo Amil atua na área de saúde suplementar por meio de planos médicos e odontológicos e da Rede Total Care, sistema integrado que reúne 19 hospitais e mais de 80 unidades ambulatoriais em diferentes regiões do país.

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Sobre a Rede Total Care

A Rede Total Care é o sistema assistencial do Grupo Amil, formado por hospitais e serviços de saúde que oferecem atendimento completo, da prevenção ao tratamento especializado, com foco em qualidade, inovação e cuidado humanizado.