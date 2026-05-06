Ranking Live Marketing completa 10 anos e se consolida

O mercado de eventos corporativos e ativações segue em expansão no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Live Marketing, os investimentos na área devem ultrapassar os 120 bilhões de reais em 2026, refletindo a consolidação do live marketing como um dos pilares nas estratégias para construção de marca.

Com o aumento do volume de ações, da complexidade dos projetos e da exigência por resultados, cresce também a necessidade de critérios mais estruturados na contratação de agências responsáveis pelo planejamento, criação e execução dessas iniciativas.

Preocupados com esse cenário, empresários do setor estabeleceram critérios e desenvolveram, em 2016, o Ranking Live Marketing, com o objetivo de organizar informações e dar visibilidade a um segmento da comunicação que, até então, carecia de dados estruturados e comparáveis.

O conceito evoluiu em credibilidade e hoje vem sendo utilizado com frequência por grandes marcas como base para processos de concorrência e escolha de agências.

Mais do que uma ferramenta de mensuração, a iniciativa se consolida como um instrumento de leitura estratégica do mercado, acompanhando a evolução das ativações e dos eventos corporativos no Brasil — um segmento da comunicação que ganhou status de indústria nos últimos anos e passa por um período de forte crescimento.

Criado em 2016, o Ranking Live Marketing nasceu com o propósito de auxiliar no entendimento desse mercado. Ao longo dos anos, a iniciativa evoluiu e passou a reunir dados a partir de premiações relevantes, permitindo acompanhar a performance das agências e identificar movimentos, tendências e protagonismo dentro do segmento. Atualmente, ele é atualizado após a realização dos prêmios BeX (fevereiro) e Live (julho). A partir de 2027, as agências poderão incluir pontuações obtidas em premiações internacionais.

Segundo Júlio Feijó, fundador da Somos Co. e curador do ranking, o projeto está diretamente ligado à necessidade de estruturar e fortalecer o segmento.

“O Ranking não nasceu para apontar quem é o melhor, mas para reunir dados de todo o mercado, de projetos a performances — e garantir transparência. O sistema de pontuação segue a lógica do mercado e reflete a soma de qualidade e frequência, sendo esta a característica fundamental para a consolidação do trabalho de uma agência especializada nesse segmento da comunicação”, afirma.

Como participar do Ranking Live Marketing

Neste momento, o principal caminho para pontuar no Ranking Live Marketing é por meio do Prêmio Live, que está com inscrições abertas até 15/05. A participação na premiação representa uma oportunidade direta para agências, marcas e profissionais ampliarem sua presença no ranking e sua visibilidade no mercado.

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Os critérios podem ser consultados na página do ranking no site do Live Marketing.