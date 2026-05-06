Metadil apresenta novidades para ambientes educacionais

A Metadil participa da Bett Brasil 2026, evento de inovação e tecnologia para educação na América Latina, que acontece de 5 a 8 de maio, no Expo Center Norte. A feira reúne educadores, gestores, empresas e especialistas para discutir tendências e soluções voltadas aos ambientes de aprendizagem contemporâneos.

Nesta edição, a Metadil leva ao evento um conjunto de lançamentos que marca a evolução de seu portfólio, com foco nas novas dinâmicas de uso em espaços educacionais e corporativos. As soluções foram desenvolvidas para atender às demandas de ambientes híbridos, colaborativos e intensivos.

Com um estande de 144 m², a marca aposta em um conceito experiencial, permitindo que os visitantes explorem os produtos aplicados em diferentes configurações reais de uso. A proposta é demonstrar, na prática, como o mobiliário pode contribuir para a organização, o conforto e o desempenho das atividades.

Complementando essa proposta, a Metadil também apoia o Espaço Criativo da Bett Brasil, onde será aplicada a metodologia do CuoreLab®, ampliando a experiência para além do estande. O espaço foi concebido como um ambiente ativo de experimentação, no qual arquitetura, mobiliário e dinâmica de uso se integram para demonstrar, em tempo real, como o ambiente influencia o aprendizado, a colaboração e o desenvolvimento humano.

“Mais do que uma exposição, o Espaço Criativo traduz o CuoreLab® na prática: um conceito que conecta espaço, comportamento e metodologia, reforçando o papel do ambiente como agente estruturante das relações de ensino e aprendizagem. A iniciativa permite que educadores e gestores vivenciem diferentes configurações e compreendam como decisões projetuais impactam diretamente a qualidade do uso e a performance dos espaços”, explica Marcelo Rodorigo, CCO da Metadil.

Lançamentos na Bett Brasil 2026

Entre os lançamentos está a linha de cadeiras universitárias com porta-livros em polipropileno, projetada para uso intenso. O material alia leveza e alta resistência a impactos e deformações, além de apresentar maior flexibilidade em relação ao aço, reduzindo marcas permanentes ao longo do tempo. A solução não oxida, não descasca e exige baixa manutenção, características que favorecem sua durabilidade em ambientes de alta rotatividade. A linha está disponível nas versões Aria 47, 43 e 46, nas cores cinza nobac, grafite, preto e argila.

Outro lançamento é a ampliação da linha Margherita, que passa a contar com versão dupla (1,20 m x 60 cm), ideal para atividades compartilhadas. O modelo inclui rodízios para rápida reconfiguração do espaço, porta-livros lateral com revestimento em tecido e opção de mesa central com torre de tomadas.

As divisórias acústicas com flip chart foram desenvolvidas para espaços abertos que exigem melhor controle sonoro. Com painéis duplos, auxiliam na redução da reverberação, criando áreas mais adequadas para concentração e interação. A mobilidade por rodízios permite reconfigurações constantes, e a possibilidade de incorporação de superfície de escrita amplia o uso para reuniões, ideação e trabalho colaborativo.

Os puffs Beam complementam os ambientes ao lado das estantes curvas, criando áreas de permanência mais acolhedoras. Com diferentes configurações de assento e encosto, permitem composições variadas e maior liberdade de uso. O desenho orgânico e a diversidade de tecidos favorecem a personalização e a integração com diferentes propostas de espaço.

A cadeira Aria giratória passa a contar com braços reguláveis, ampliando o nível de adaptação ao usuário. Produzida em poliamida com 30% de fibra de vidro, mantém alto padrão de resistência e durabilidade. Os ajustes de altura e profundidade dos apoios de braço permitem maior precisão ergonômica, acompanhando diferentes perfis e necessidades de uso.

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“Com esse conjunto de lançamentos, a Metadil reforça seu compromisso com o desenvolvimento de ambientes mais eficientes, nos quais o mobiliário desempenha um papel ativo na organização, na flexibilidade e na qualidade de uso dos espaços”, afirma Marcelo.