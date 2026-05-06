Brasil amplia protagonismo em eventos de tecnologia

Entre os dias 8 e 11 de junho, será realizado o Web Summit Rio, que deve reunir mais de 30 mil participantes do ecossistema de startups e tecnologia. O encontro no Rio de Janeiro (RJ) é apontado como uma evidência da importância crescente do Brasil em eventos globais de inovação.

Como explica Rogério Magela, CTO do marketplace financeiro BKOpen, a participação de empresas em encontros internacionais tem se tornado estratégica para ampliar a visibilidade, atrair investimentos e acelerar processos de expansão. Isso ocorre em um contexto no qual o país vive um aumento no número de startups, com mais de 20 mil negócios do tipo espalhados pelo Brasil, segundo dados do Observatório Sebrae Startups.

O crescimento também é observado em número de fintechs, que aumentaram 77% desde 2020, segundo levantamento da A&S Partners repercutido pela Veja. Além disso, as contas digitais já superam as contas exclusivamente físicas no país, aponta uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

“O Web Summit é uma vitrine global para startups e uma boa oportunidade para empresas inovadoras e com possibilidades reais de escalabilidade e alcance internacional. Estamos em um momento pré-tração, mas já queremos buscar capital e aliados globais, visando acelerar nosso crescimento para este mercado já evidenciado e validado”, destaca Magela.

O CTO diz que existem alguns desafios ao apresentar um modelo brasileiro de inovação financeira, como no caso da BKOpen, para um público internacional. O maior deles é demonstrar as especificidades e oportunidades do mercado brasileiro — como o Open Finance e a baixa penetração de crédito garantido — e, ao mesmo tempo, esclarecer que uma solução resolve dores universais com tecnologia de ponta escalável e inovadora.

Ele ressalta que há algumas tendências tecnológicas que estão sendo acompanhadas com atenção pela empresa. “Estamos atentos à evolução de API abertas, inteligência artificial para crédito e suporte, open e embedded finance, ferramentas de KYC para evitar fraudes e novos modelos de distribuição descentralizada de produtos financeiros via nosso marketplace”, revela Magela.

“Acreditamos que a expansão do setor financeiro ocorrerá mais com apoio dos marketplaces como intermediários para prospecção de suas operações, do que com o crescimento dos bancos digitais. As empresas precisam estar prontas para liderar essa transformação, unindo tecnologia de ponta, inteligência empreendedora, expertise de seus gestores e uma rede colaborativa para criar impacto global”, complementa o executivo.

Sobre a BKOpen

A BKOpen oferece uma plataforma centralizada e digital, que conecta pessoas e empresas a soluções financeiras. O propósito da empresa é otimizar taxas, acelerar aprovações e democratizar o acesso ao crédito de forma escalável.

Na prática, o usuário busca o que deseja e a BKOpen, integrada com dezenas de parceiros e conhecedora dos critérios de elegibilidade, traz diferentes propostas de acordo com o perfil de cada cliente.

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Para saber mais, basta acessar: https://bkopen.com/?