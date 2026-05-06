Consórcios crescem e crédito supera R$ 500 bilhões em 2025
Avanço nas adesões e volume comercializado reflete expansão da modalidade, com expectativa de continuidade do crescimento em 2026. Leandro Cazeca, especialista em consórcio, destaca maior uso do modelo como alternativa de acesso ao crédito, planejamento financeiro e investimento
compartilheSIGA
O volume de créditos comercializados por meio de consórcios ultrapassou R$ 500,27 bilhões entre janeiro e dezembro de 2025, alta de 32,1% em relação aos R$ 378,73 bilhões registrados em 2024, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). No período, as vendas de cotas somaram 5,16 milhões, crescimento de 15,0% sobre as 4,49 milhões do ano anterior.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os participantes ativos totalizaram 12,76 milhões em dezembro de 2025, avanço de 13,8% frente aos 11,21 milhões do mesmo mês de 2024. As contemplações chegaram a 1,77 milhão, alta de 4,1%, com liberação de R$ 123,16 bilhões em créditos, 22,4% acima de 2024, enquanto o tíquete médio atingiu R$ 86,74 mil, aumento de 10,7% na comparação anual.
Leandro Cazeca, especialista em consórcio, considera que a modalidade tem sido impulsionada por fatores econômicos e comportamentais, se destacando também como instrumento de planejamento e crescimento patrimonial. “Hoje, existe mais acesso à informação e maior consciência financeira, o que faz o consumidor entender a vantagem de se planejar e aguardar um pouco mais ao invés de atender a um impulso por meio de financiamentos caros”.
Para o especialista, a busca por alternativas de acesso ao crédito, em um cenário onde o custo do dinheiro está elevado, torna o consórcio mais atrativo no longo prazo, especialmente por não ter juros. “Os juros elevados nos financiamentos afastam muitas pessoas do crédito tradicional, e por outro lado existe uma mudança clara no comportamento do consumidor que está mais consciente, mais planejador e menos impulsivo”, observa.
O relatório da ABAC conclui que o desempenho do sistema de consórcios em 2025 reflete a ampliação da modalidade em diferentes segmentos e a consolidação do mecanismo como alternativa para aquisição planejada de bens e serviços. A entidade avalia que o avanço acompanha a maior adoção do planejamento financeiro pelos consumidores e o aumento gradual da participação do consórcio nas decisões de consumo e investimento.
Previsibilidade e planejamento financeiro
Leandro Cazeca ressalta que, por não trabalhar com juros, mas com taxa de administração, o consórcio torna o custo final mais equilibrado no longo prazo, se comparado a outras modalidades de compra — o que oferece previsibilidade. Além disso, ele acrescenta que, por não exigir entrada, a modalidade facilita o planejamento econômico sem a necessidade de uma descapitalização inicial.
“O acesso ao crédito é construído ao longo do tempo por meio das parcelas, o que impõe disciplina financeira e, ao mesmo tempo, permite organizar a aquisição de um bem sem comprometer a renda de forma excessiva. O consorciado define um crédito alinhado ao seu objetivo e uma parcela que caiba no seu orçamento, evitando decisões por impulso e construindo um planejamento mais estruturado — sem a pressão imediata e o alto custo dos financiamentos tradicionais”, explica o especialista.
Segundo o profissional, o consórcio atende desde quem busca adquirir o primeiro bem até quem deseja otimizar a gestão do seu patrimônio. Para ele, o modelo representa uma porta de entrada viável para os consumidores de primeira compra, enquanto pode ser uma ferramenta de planejamento para quem tem um perfil intermediário — já possui renda, mas enfrenta desafios na organização financeira.
O especialista também aponta o papel estratégico do consórcio para investidores ou pessoas que possuem patrimônio. “Em vez de utilizar recursos próprios para uma aquisição, o cliente pode acessar o crédito e preservar seu capital, mantendo seus investimentos e tomando decisões financeiras mais eficientes”.
Em fevereiro de 2026, os participantes ativos do sistema de consórcios atingiram 12,85 milhões, crescimento de 12,6% em relação ao mesmo mês de 2025, enquanto as vendas somaram 873,09 mil cotas no acumulado de janeiro e fevereiro, alta de 8,8%. Dados da ABAC também apontam avanço de 15,5% nos créditos comercializados e de 2,7% no tíquete médio.
De acordo com Leandro Cazeca, alguns mitos ainda cercam o modelo de consórcio, como a ideia de que a contemplação demora demais ou depende apenas de sorte. Segundo ele, existem diferentes formas de contemplação, e o prazo pode variar de acordo com estratégia, perfil do grupo e planejamento do cliente. “Quando bem orientado, o consórcio deixa de ser uma espera passiva e passa a ser uma construção estratégica”.
Conforme pontua o especialista, a visão de que o consórcio serve apenas para aquisição de bens ainda limita o modelo, e reforça que ele pode ser direcionado para estratégias com foco em investimento, por exemplo, a partir do momento em que a cota é contemplada, e dependendo da forma como essa carta é utilizada.
“O consórcio vem sendo aplicado como uma ferramenta de crescimento e expansão patrimonial, explorando oportunidades que vão além do uso tradicional. Seja para aquisição, planejamento ou estratégia patrimonial, o consórcio precisa estar alinhado ao objetivo do cliente; por isso, é fundamental buscar informação e uma assessoria especializada. O potencial do modelo não está apenas no produto em si, mas na forma como ele é estruturado e utilizado”, enfatiza Leandro Cazeca.
Para 2026, a ABAC projeta manutenção do crescimento do sistema de consórcios, com possibilidade de resultados semelhantes ou superiores aos registrados no ano anterior. A entidade estima expansão de até 11,0%, com expectativa de novos recordes de adesões, negócios e participantes, apoiada na continuidade da demanda pela modalidade e no avanço do planejamento financeiro entre consumidores.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para mais informações, basta acessar leandrocazeca.com.br/ e seguir o perfil de Leandro Cazeca no Instagram: https://www.instagram.com/leandrocazeca/
Website: https://leandrocazeca.com.br/