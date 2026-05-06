Modelos de assinatura reduzem impostos com IR 2026
Modelos de assinatura vêm substituindo a compra de ativos no B2B, ganhando relevância no planejamento tributário com o IR 2026. Ao transformar investimentos em despesas recorrentes dedutíveis, as empresas reduzem custos e aumentam eficiência financeira
compartilheSIGA
Empresas brasileiras têm adotado modelos de assinatura para aquisição de equipamentos, reduzindo a carga tributária no contexto do Imposto de Renda de 2026 (IR 2026). A prática, antes restrita a serviços específicos, agora abrange categorias como tecnologia, mobilidade e infraestrutura, permitindo que despesas recorrentes sejam classificadas como custos operacionais dedutíveis integralmente, conforme orientação da Leapfone, empresa de soluções de mobilidade corporativa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo Stephanie Peart, head da Leapfone, “em vez de imobilizar capital em ativos que perdem valor, empresas operam com despesas recorrentes que podem ser integralmente dedutíveis”. Ela acrescenta que a assinatura de smartphones da Leapfone pode representar um custo até 2,5 vezes menor em comparação à compra direta, ao transformar o investimento em despesa operacional.
A mudança de capital imobilizado para despesa recorrente altera a estrutura do balanço patrimonial. Em vez de registrar ativos depreciáveis, as empresas reconhecem custos operacionais que reduzem a base de cálculo do IR para regimes de Lucro Real. Essa dedutibilidade total impacta diretamente a carga tributária, proporcionando maior eficiência financeira.
Além do benefício fiscal, o modelo de assinatura simplifica a gestão de ativos. O controle de inventário, manutenção, depreciação e descarte passa a ser responsabilidade do fornecedor, reduzindo a complexidade operacional e os riscos associados à obsolescência tecnológica. As empresas pagam apenas pelo uso efetivo dos equipamentos, alinhando custo ao consumo.
Com a expectativa de maior rigor na tributação de ativos, depreciação e deduções a partir de 2026, a adoção de modelos baseados em despesas operacionais ganha relevância estratégica. A previsibilidade tributária melhora, e a dependência de mecanismos de compensação fiscal diminui, tornando a estrutura financeira um diferencial competitivo.
Analistas de mercado apontam que a tendência de substituição de compra por assinatura deve se intensificar nos próximos anos, sobretudo em setores que demandam atualização constante de tecnologia. O ajuste fino entre necessidade e despesa contribui para a alocação mais eficiente de recursos e para a redução de ineficiências típicas do modelo tradicional de aquisição.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em síntese, a decisão entre comprar ou assinar deixa de ser meramente operacional e passa a integrar o planejamento tributário e financeiro das empresas, especialmente em um ambiente de margens pressionadas e exigência de maior previsibilidade de caixa.
Website: https://leapfone.com.br/