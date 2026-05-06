Mega hair com técnica adaptada devolve autoestima a mulheres

O mercado global de cuidados capilares segue em expansão e impulsiona soluções cada vez mais especializadas. Segundo relatório da Grand View Research, o setor de hair care deve ultrapassar US$ 100 bilhões até o fim da década, com crescimento puxado por demandas ligadas à saúde do couro cabeludo e tratamentos para queda de cabelo.

Já a American Hair Loss Association aponta que cerca de 40% das mulheres apresentarão algum grau de perda capilar ao longo da vida, o que amplia a busca por alternativas estéticas seguras e eficazes.

Nesse cenário, técnicas de alongamento capilar ganham novas funções, indo além da estética e assumindo um papel importante na reconstrução da autoestima. É o caso do método desenvolvido pela cabeleireira Lígia Maria Rodrigues dos Santos Freitas, profissional com mais de 20 anos de experiência, especializada em coloração e mega hair.

A profissional criou uma técnica própria de colocação e adaptação de mega hair, especialmente voltada para pessoas que passam por alguma condição delicada de saúde. “Desenvolvi uma técnica especial de colocação e adaptação de fita invisível para clientes que enfrentam alopecia ou passaram por cirurgia bariátrica, situações que costumam causar uma redução significativa de fios”, explica.

De acordo com Lígia, a estratégia para um resultado satisfatório está na personalização e na leveza da aplicação, respeitando a fragilidade dos fios e do couro cabeludo. “Meu objetivo é devolver autoestima, confiança e qualidade de vida para essas clientes, ajudando-as a se sentirem mais bonitas e seguras novamente”, afirma.

Ainda segundo a profissional, a técnica de fita invisível é indicada para cerca de 90% dos tipos de cabelo, especialmente os mais finos, perfil comum entre mulheres com queda acentuada. A adaptação desenvolvida pela especialista busca garantir maior conforto, discrição e naturalidade, evitando sobrecarga nos fios remanescentes.

Além da fita invisível, Lígia também trabalha com o método de ponto americano, mais indicado para cabelos cacheados e étnicos, que, de acordo com a profissional, demandam maior resistência e costumam utilizar produtos que mantêm os fios mais hidratados. Para ela, a escolha da técnica ideal deve considerar não apenas o tipo de cabelo, mas também o histórico de saúde da cliente e sua rotina.

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Com a crescente conscientização sobre saúde capilar e bem-estar, soluções que aliam técnica, sensibilidade e personalização tendem a ganhar ainda mais espaço. Nesse contexto, o mega hair deixa de ser apenas um recurso estético e passa a ser uma ferramenta de reconstrução emocional para mulheres que enfrentam processos de transformação física intensos.