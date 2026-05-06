Consumo de vitaminas cresce 42% em faturamento no último ano

Impulsionada por um mercado em franca expansão, a Under Labz apresentou durante o Arnold Sports Festival South America 2026 a sua mais nova aposta: a Clinical Series. A novidade chega ao mercado sendo a primeira linha de suplementos e vitaminas do Brasil a contar com identificação em Braille em suas embalagens.

O lançamento ocorre em um momento de alta demanda. Segundo levantamento da Interplayers, o mercado brasileiro de vitaminas e suplementos registrou um crescimento de 42% no faturamento no último ano. A busca por esses produtos já faz parte da rotina de grande parte da população: dados do Instituto Locomotiva apontam que 75% dos brasileiros utilizam suplementos ou vitaminas, índice que se mantém elevado especialmente entre a população de 30 a 49 anos (82%) e entre as mulheres (79%).

Os principais motivadores para esse consumo são a busca por melhoria na saúde geral (61%) e o aumento da disposição (50%). A necessidade de suplementação é reforçada por estudos acadêmicos, como o realizado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e Universidade de São Paulo (USP), que indica que 99% dos brasileiros apresentam ingestão insuficiente de vitaminas essenciais.

Inclusão como pilar da experiência de consumo

Para a Under Labz, o cenário de crescimento do setor exige das marcas um posicionamento que vá além da formulação dos produtos. A Clinical Series foi desenvolvida para garantir que pessoas com deficiência visual tenham autonomia na escolha e no consumo de seus suplementos.

“A indústria evoluiu muito em qualidade, mas agora inauguramos um novo momento no segmento, pensando também em acessibilidade e inclusão. Quando falamos em experiência completa, o Braille não é um detalhe, mas uma evolução necessária”, afirma Jaime Andolfato, fundador da Under Labz.

Inicialmente, a Clinical Series chega ao mercado com cinco produtos focados em saúde e bem-estar:

Coenzima Q-10: focada na ação antioxidante, suporte à energia celular e saúde cardiovascular;

focada na ação antioxidante, suporte à energia celular e saúde cardiovascular; Osteo Repair: formulação voltada para a manutenção da saúde de ossos e articulações;

formulação voltada para a manutenção da saúde de ossos e articulações; Cafeína: suplemento para aumento de energia e performance;

suplemento para aumento de energia e performance; Multivitamínico: solução para suprir as deficiências nutricionais do dia a dia;

solução para suprir as deficiências nutricionais do dia a dia; Ômega 3: com ação anti-inflamatória, auxilia na saúde cardiovascular e cerebral.



Inovação e expansão de portfólio

Além da linha focada em saúde clínica, a Under Labz aproveitou o Arnold Sports Festival para apresentar outras novidades em performance esportiva. Entre elas estão o Beef Protein Crush, uma proteína à base de carne sem lactose; a Creatina saborizada, uma experiência de consumo sem carboidratos; e o Rampage, um novo pré-treino focado no público de alta performance.

Sobre a Under Labz

A Under Labz é uma marca brasileira de suplementos alimentares reconhecida por sua fabricação própria e rigoroso controle de qualidade. Focada tanto no bem-estar geral quanto na performance esportiva de alto rendimento, a empresa utiliza matérias-primas selecionadas para criar fórmulas exclusivas e eficazes.

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A marca atende desde atletas profissionais até praticantes de diversas modalidades, priorizando segurança e inovação tecnológica em seus processos.



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