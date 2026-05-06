Ikesaki lança 1° hub live commerce de beleza em loja física

A Ikesaki cosméticos inaugura, no próximo dia 7 de maio, às 10h30, o “Espaço Ikesaki Ao Vivo”, seu primeiro hub fixo dedicado exclusivamente ao live commerce dentro de uma loja física. Instalado na unidade da Rua Galvão Bueno, 37, no bairro da Liberdade, em São Paulo, o projeto representa um avanço na digitalização do varejo de beleza.

Inspirado no modelo que já é consolidado na China e cresce no Brasil, o espaço funciona como um estúdio permanente de criação de conteúdo, com transmissões diárias para os canais oficiais da marca em marketplaces como TikTok Shop e Shopee. A proposta é integrar demonstração de produtos, interação com o público e conversão em vendas em uma única jornada.

Mais do que uma ação pontual, o “Ikesaki Ao Vivo” nasce como um hub contínuo de conteúdo, conectando marcas, especialistas e consumidores em tempo real e ampliando o alcance da loja física para todo o país.

Segundo André Borges, gerente de marketplaces da Ikesaki, o diferencial está na combinação entre entretenimento e estratégia comercial. “Lives com boa produção, ofertas competitivas e demonstração técnica se tornam ferramentas eficientes tanto para fortalecer a marca quanto para impulsionar vendas”, afirma.

Parcerias e conteúdo especializado impulsionam estratégia

O projeto aposta em consistência e autoridade técnica. O espaço contará com uma apresentadora, além da participação de especialistas e profissionais das principais marcas de beleza, fortalecendo a credibilidade das transmissões.

As lives também terão ações de gamificação, ofertas exclusivas e cupons liberados em tempo real, estratégia que visa aumentar o engajamento e acelerar a conversão durante as transmissões.

Evento de inauguração reúne creators e executivos do setor

Para marcar o lançamento, a Ikesaki realiza, no dia 7 de maio, um evento exclusivo com afiliados da Shopee, influenciadores e parceiros do mercado. A programação inclui welcome coffee e talks com executivos da Shopee e da própria Ikesaki sobre o avanço do live commerce no Brasil.

A iniciativa reforça o papel da loja como ponto de conexão entre o físico e o digital, aproximando creators do varejo e acompanhando as novas dinâmicas de consumo — especialmente entre a Geração Z, que valoriza experiências interativas e compras por descoberta.

Com o novo espaço, a unidade da Liberdade passa a atuar também como plataforma de mídia e conteúdo, ampliando sua relevância além do ponto de venda tradicional.

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Sobre a Ikesaki



A Ikesaki é uma das principais redes de varejo especializada em produtos de beleza no Brasil, com forte presença no estado de São Paulo e atuação crescente no ambiente digital. Seu portfólio inclui itens de cuidados capilares, maquiagem, skincare e perfumaria, atendendo tanto consumidores finais quanto profissionais do setor.