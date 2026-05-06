Dia das Mães deve faturar R$ 11 bilhões no e-commerce

O comércio eletrônico brasileiro deve registrar mais um Dia das Mães positivo em 2026. A data, considerada uma das mais importantes para o varejo, tem expectativa de movimentar R$ 11,06 bilhões, segundo projeções da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (ABIACOM). Isso representa um crescimento em relação aos R$ 9,98 bilhões registrados em 2025.

O incremento nas vendas também deve avançar, passando de R$ 1,48 bilhão em 2025 para R$ 1,68 bilhão em 2026, e indicando a força da data para o consumo. Apesar disso, o ritmo de crescimento tende a ser mais moderado, com alta estimada de 10,78%.

Outro indicativo da estabilidade do consumo está no ticket médio, que deve se manter estável, chegando a R$ 598,23. Já o número de pedidos deve atingir os 18,49 milhões, refletindo o aumento no volume de compras. A combinação entre esses fatores indica que o consumidor deve manter a tradição de presentear, mas com maior atenção ao orçamento.

“Mesmo em um cenário de crescimento mais equilibrado, o Dia das Mães segue como uma data estratégica para o varejo, impulsionada pelo apelo emocional e pela diversidade de categorias de produtos. O aumento no número de pedidos mostra um consumidor presente, ainda que mais cauteloso nas escolhas”, destaca Fernando Mansano, presidente da ABIACOM.

Nesse cenário, a Giuliana Flores projeta crescimento de 15% nas vendas para o Dia das Mães de 2026, apoiada em uma campanha que propõe um novo olhar sobre a figura materna ao resgatar a mulher antes da maternidade. A expectativa é atingir a marca de 28 a 30 mil pedidos durante a semana que antecede a data, com foco em categorias clássicas e afetivas, como buquês de flores, plantas e cestas de café da manhã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Para o Dia das Mães, desenvolvemos uma campanha que convida a olhar para a mulher além da maternidade, valorizando sua história e individualidade. Reunimos um portfólio com mais de 10 mil opções no site para atender todos os perfis de mães, reforçando nosso compromisso em traduzir, por meio dos presentes, o carinho e o afeto que tornam essa data tão especial”, compartilha Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores.