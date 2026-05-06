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Capacitação em Steel Frame define o resultado da obra

Cálculo estrutural, ancoramentos e escolha de materiais estão entre os conhecimentos que os profissionais precisam dominar antes de iniciar um projeto.

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Repórter
06/05/2026 09:41

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Capacitação em Steel Frame define o resultado da obra
Capacitação em Steel Frame define o resultado da obra crédito: DINO

O Steel Frame é um sistema construtivo que exige, além de materiais de qualidade e planejamento detalhado, uma equipe com conhecimento técnico para executar a obra sem erros que gerem custos adicionais. A capacitação de profissionais da área tem se tornado um ponto central para o crescimento do sistema no Brasil.

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Para atuar com Steel Frame, é necessário dominar o projeto do início ao fim: saber realizar cálculos estruturais para verificar a resistência da estrutura diante de cargas externas, conhecer os materiais adequados para cada etapa da obra e entender o comportamento dos ancoramentos da estrutura na fundação, aspecto de atenção no sistema, dado o baixo peso da construção.

“O Steel Frame demanda que o profissional entenda o sistema como um todo, não só a execução. Quem chega à obra sem essa base corre o risco de tomar decisões erradas que comprometem o resultado”, afirma Arion Kovalski, técnico e desenvolvimento de produto (instrutor de treinamento) da Barbieri do Brasil.

A oferta de capacitações para o setor tem crescido nos últimos anos. A Barbieri, por meio de seu centro de treinamento, disponibiliza cursos que vão desde os fundamentos do sistema até os níveis mais avançados. Entre as formações oferecidas estão:

Panelização e montagem (níveis 1 e 2): capacitação prática e presencial com foco na interpretação de documentação técnica e na resolução de detalhes construtivos, incluindo elementos de vinculação e conectores;

Design arquitetônico em Steel Frame: voltado para o desenvolvimento de projetos com estruturas sem soluções construtivas que atrasem a obra;

Introdução ao Steel Frame: cursos para profissionais que atuam na construção convencional e estão em transição para o aço galvanizado;

Controle de obras em Steel Frame: formação voltada para identificar e resolver problemas em obras já em andamento.

Para Kovalski, a capacitação técnica tem reflexo direto no mercado. “O número de obras em Steel Frame no Brasil cresce, mas a mão de obra qualificada ainda não acompanha esse ritmo. Isso cria uma demanda real por treinamento e abre espaço para profissionais que investem na própria formação”, diz o executivo.

A Barbieri também desenvolveu iniciativas sociais a partir de alguns treinamentos. As estruturas produzidas nos cursos de painelização são doadas para projetos em comunidades, em parceria com a ONG Teto (projetos realizados em 2021, 2022 e 2023), com obras em centros comunitários e a primeira casa de Steel Frame em uma comunidade brasileira construída em Almirante Tamandaré, na comunidade Bonfim.

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“Quando um profissional se capacita, o impacto vai além da obra. O sistema construtivo ganha credibilidade, o cliente fica mais seguro, e o mercado avança como um todo”, conclui Arion Kovalski.



Website: https://www.adbarbieri.com/pt-br/

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