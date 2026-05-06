Empresas no Brasil implementam estratégias avançadas de otimização do SAP

Empresas no Brasil estão incorporando recursos de IA em ambientes SAP, buscando aprimoramento contínuo do sistema e conformidade com as regulamentações, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® SAP Ecosystem 2026 para o Brasil revela que muitas grandes organizações estão entrando em uma nova fase de implementação do SAP, após a migração para o SAP S/4HANA, cada vez mais focada na incorporação de IA em fluxos de trabalho e processos. As empresas estão investindo continuamente em qualidade de dados, automação e eficiência de sistemas para otimizar os resultados de negócios.

“As empresas brasileiras estão passando por uma transição complexa, gerenciando simultaneamente mudanças regulatórias, maturidade de sistemas e novas capacidades de IA”, disse Bill Huber, sócio da ISG Digital Platforms and Solutions. “Para modernizar com sucesso o uso do SAP, elas precisam coordenar e agir de acordo com essas prioridades sem interromper as operações principais.”

Grandes empresas no Brasil estão se concentrando na estabilização de ambientes SAP complexos, ao mesmo tempo que expandem o uso de ferramentas de IA integradas por meio do SAP Business AI e outras plataformas. Elas estão implementando o assistente generativo Joule da SAP e agentes de nível de processo para automatizar atividades rotineiras e apoiar a tomada de decisões em tempo real. Simultaneamente, as organizações estão aprimorando estruturas de dados e reduzindo a complexidade dos sistemas para suportar novas capacidades de IA. Isso reflete uma prioridade mais ampla de aumentar a previsibilidade e extrair maior valor dos investimentos SAP existentes.

Empresas de médio porte estão adotando abordagens de transformação mais seletivas ou adiando transições, influenciadas por custos, retorno projetado e maturidade da infraestrutura existente. Muitas estão priorizando a padronização e ciclos de implementação mais curtos, ao mesmo tempo que adotam a automação e a SAP Business Technology Platform (BTP) com uma abordagem clean-core.

A reforma tributária brasileira, que entra em vigor este ano, deverá impor uma pressão regulatória prolongada sobre organizações de todos os portes e exigir ajustes contínuos em seus sistemas. Essas condições aumentam a importância de arquiteturas flexíveis que suportem ajustes contínuos e melhorias incrementais.

Em todos os segmentos empresariais, plataformas integradas e ambientes de dados unificados estão se tornando essenciais para viabilizar a adoção de IA em larga escala. As empresas estão adotando o SAP BTP para dar suporte a extensões modulares de sistemas e expandindo o uso de monitoramento preditivo baseado em IA e processos automatizados no gerenciamento de aplicativos para melhorar o desempenho e reduzir interrupções. Esses esforços estão elevando as expectativas em relação à precisão dos dados, rastreabilidade e operação consistente do sistema, afirma a ISG.

“Para muitas empresas brasileiras, a adoção bem-sucedida de IA é o principal foco da estratégia tecnológica, e a expansão e otimização dos ambientes SAP caminham lado a lado com esse esforço”, afirmou Alciomara Kukla, autora principal do relatório. “Os fornecedores de serviços estão ajudando-as a alinhar dados, automação e design de sistemas para criar ambientes SAP eficazes que gerem resultados de negócios.”

O relatório também explora outras tendências que afetam a adoção do SAP no Brasil, incluindo a crescente demanda por serviços recorrentes para dar suporte a atualizações contínuas e a ênfase cada vez maior em ambientes de dados estruturados para permitir o uso escalável de IA.

Para obter mais informações sobre os desafios relacionados ao SAP enfrentados pelas empresas no Brasil, juntamente com as recomendações da ISG para superá-los, consulte o briefing ISG Provider Lens Focal Points aqui.

O relatório avalia 53 fornecedores em cinco quadrantes: SAP S/4HANA Transformation — Large Accounts, SAP S/4HANA Transformation — Midmarket, SAP Application Managed Services, SAP Business AI and Business Technology Platform (BTP) Services e SAP SuccessFactors HCM Partner Services.

O relatório nomeia Accenture, Capgemini, Deloitte, NTT DATA e T-Systems como líderes em quatro quadrantes cada. Infosys, TCS e Tech Mahindra são nomeadas líderes em três quadrantes cada, e Atos e Numen são nomeadas líderes em dois quadrantes cada. O relatório também nomeia BCI Consulting, Cast Group, DXC Technology, EPI-USE, EssenceIT, HCMx, HR Path, HRST, Megawork, Meta, Minsait, Seidor, Stefanini, Strada e The Silicon Partners como líderes em um quadrante cada.

Além disso, EngineBR, EPI-USE, Minsait, Numen e SPS Group são reconhecidas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em Megawork e T-Systems.

Na área de experiência do cliente, a Infosys foi nomeada a empresa global ISG CX Star Performer de 2026 entre os fornecedores do ecossistema SAP. A Infosys obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens SAP Ecosystem 2026 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA. Parceira de confiança de mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é líder de longa data em tecnologia e serviços de negócios, estando agora na vanguarda da utilização da IA ??para ajudar as organizações a alcançarem excelência operacional e crescimento acelerado. Fundada em 2006, a empresa é reconhecida por seus dados e pesquisas de mercado proprietários, conhecimento profundo e governança de ecossistemas de fornecedores, e pela expertise de seus 1.500 profissionais em todo o mundo, que trabalham em conjunto para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260506728592/pt/

Laura Hupprich, ISG

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laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

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