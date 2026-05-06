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Italac é a nova patrocinadora do Goiás Esporte Clube

Marca goiana amplia sua presença na região Centro-Oeste e fortalece a conexão com a torcida ao lado do Goiás Esporte Clube

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Repórter
06/05/2026 09:17

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Italac é a nova patrocinadora do Goiás Esporte Clube
Italac é a nova patrocinadora do Goiás Esporte Clube crédito: DINO

A Italac, marca de lácteos mais comprada do Brasil, anuncia seu patrocínio ao time de futebol masculino do Goiás Esporte Clube, reforçando sua presença em seu estado de origem. A parceria marca um novo capítulo na relação construída ao longo de 30 anos com o estado e com a comunidade local.

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A estreia do patrocínio aconteceu durante a partida entre Goiás e Cruzeiro, pela Copa do Brasil, com o logo da Italac estampado nas costas da camisa do time. A parceria também prevê diversas outras ações ao longo do ano.

A relação da Italac com o time vai além do patrocínio. A marca já apoia a escolinha de futebol do clube, contribuindo para a formação esportiva e social de crianças e adolescentes.

“Goiás sempre foi muito especial para a Italac. Temos uma ligação verdadeira com o estado e com as pessoas. Estar ao lado do clube é uma forma de valorizar essa relação e seguir presente no que é importante para essa comunidade”, destaca Alexandre Teixeira, diretor de marketing da Italac.

“Estamos conectando uma marca nacional extremamente forte a um ativo de grande visibilidade, potencializando exposição, valor de marca e oportunidades comerciais. É a união de duas potências gerando ainda mais relevância dentro e fora de campo”, ressalta Jessica Rezende de Araújo, diretora de marketing e comunicação do Goiás.

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O patrocínio também reforça o compromisso da Italac com o esporte e bem-estar, com apoio a corridas de rua, vôlei, judô e ciclismo e outros esportes, em um movimento alinhado à estratégia da companhia de incentivar hábitos de vida saudáveis e performance, território em que a linha de bebidas proteicas ProPlay 15g ganha relevância.



Website: https://www.instagram.com/italac_oficial/

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