Datang Mobile, KPN, NEC e Wilus são os mais recentes licenciadores a aderir ao pool de patentes de PDV da Sisvel à medida que se aproxima o prazo final para incentivos

A Datang Mobile, a KPN, a NEC e a Wilus tornaram-se os mais recentes licenciantes no pool de patentes de ponto de venda (POS) da Sisvel. Elas se juntam a outros sete detentores de patentes ao disponibilizarem seus portfólios celulares de 2G a 5G por meio do programa: BlackBerry, Huawei, JVCKENWOOD, LG Electronics, Nokia, Sisvel e SK Telecom.

O prazo para que os licenciadores do Sisvel POS se beneficiem dos incentivos à participação antecipada termina em 15 de maio. Os detentores de patentes de celular interessados em participar devem entrar em contato com a Sisvel o mais rápido possível.

O pool, o primeiro no mercado a abordar o setor vertical de POS, foi anunciado no início de abril com a Huawei, a LG Electronics e a Nokia como licenciadores fundadores.

“Recebemos uma excelente resposta do mercado até o momento, e tenho o prazer de dar as boas-vindas à Datang, KPN, NEC e Wilus como os mais recentes licenciantes”, afirma Sven Törringer, gerente do Programa POS. “Reunimos um grupo formidável de inovadores em tecnologia celular, e há muitas outras empresas em fase de integração. Estou confiante de que o programa de licenciamento que estamos desenvolvendo será uma proposta de valor atraente para os licenciados no segmento de POS.”

“As normas celulares ajudam a viabilizar as experiências de pagamento conectadas das quais os consumidores dependem todos os dias. Como líder em conectividade sem fio, estamos tornando mais simples para os fabricantes de dispositivos de ponto de venda em todo o mundo acessar tecnologias sem fio essenciais”, afirma Mika Viertio, chefe do Programa de Licenciamento de IoT, Wireless Technologies na Nokia.

“Os dispositivos de POS desempenham um papel cada vez mais crucial na economia sem dinheiro e, como um dos principais contribuidores para a tecnologia sem fio, a Huawei tem o prazer de disponibilizar suas patentes essenciais relevantes para padrões ao setor de POS por meio do pool da Sisvel”, afirma Emil Zhang, chefe do Departamento de Planejamento Estratégico e Projetos Chave da Huawei. “Isso facilita a conectividade para melhor capacitar e atender tanto os proprietários de negócios quanto o público em geral. Também ficamos satisfeitos em ver mais detentores de patentes se juntando ao pool, oferecendo um ponto único de acesso para o compartilhamento de tecnologias de conectividade de forma mais eficiente.”

Sobre a Sisvel

A Sisvel é movida pela crença na importância da colaboração, da engenhosidade e da eficiência para atender às necessidades dos detentores de patentes e daqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas por meio do desenvolvimento e da implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis.

Sisvel | We Power Innovation

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Assessoria de mídia

Giulia Dini

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