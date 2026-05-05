Brazil Potash conclui oferta pública de US$ 63,3 milhões para avanço do Projeto Autazes, no Amazonas

MANAUS, Brasil, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. (“Brazil Potash” ou a “Companhia”) (NYSE American: GRO), empresa de exploração e desenvolvimento mineral responsável pelo avanço do Projeto Potássio Autazes, no estado do Amazonas, anunciou o fechamento de sua oferta pública de ações anteriormente divulgada.

A operação envolveu a emissão de 7.000.000 de ações ordinárias, ao preço de US$ 2,50 por ação, e, para determinados investidores, a emissão de warrants pré-financiados para a aquisição de até 18.300.000 ações ordinárias, ao preço de US$ 2,499 por warrant. Esse valor corresponde ao preço por ação na oferta pública, deduzido o preço de exercício de US$ 0,001 por ação aplicável a cada warrant pré-financiado.

A oferta incluiu ainda o exercício integral, pelos coordenadores, da opção de compra de 3.300.000 ações ordinárias adicionais. Todas as ações ordinárias e warrants pré-financiados foram ofertados pela própria Brazil Potash.

Com isso, a operação totalizou aproximadamente US$ 63,3 milhões em recursos brutos, antes da dedução dos descontos e comissões de subscrição e demais despesas da oferta.

A Canaccord Genuity atuou como coordenadora líder da oferta, com a Roth Capital Partners como coordenadora conjunta. ArcStone Kingswood (divisão da Kingswood Capital Partners), H.C. Wainwright & Co. e Titan Partners (divisão da American Capital Partners) atuaram como co-gestoras.

De acordo com a companhia, os recursos líquidos captados serão destinados a capital de giro e a outras finalidades corporativas gerais.

A oferta foi realizada com base em uma declaração de registro do tipo shelf no Formulário F-3 (Arquivo nº 333-294964), declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 16 de abril de 2026. O prospecto final suplementar e o prospecto correspondente foram protocolados junto à SEC e estão disponíveis no site www.sec.gov .

Cópias desses documentos também podem ser obtidas junto à Canaccord Genuity LLC, aos cuidados do Departamento de Sindicação, One Post Office Square, 30º andar, Boston, Massachusetts 02109, telefone (617) 371-3900, ou pelo e-mail prospectus@cgf.com ; ou junto à Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Newport Beach, CA 92660, ou pelo e-mail rothecm@roth.com .

Este comunicado não constitui oferta de venda nem solicitação de oferta de compra de valores mobiliários, nem haverá venda desses valores em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do devido registro ou qualificação conforme a legislação aplicável.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE American: GRO) desenvolve o Projeto Autazes com o objetivo de fornecer fertilizantes a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo.

O Brasil tem papel central na segurança alimentar global, com ampla disponibilidade de água doce, terras aráveis e condições climáticas favoráveis ao cultivo ao longo de todo o ano. Ainda assim, o país depende fortemente da importação de potássio, tendo importado mais de 95% de seus fertilizantes potássicos em 2025, apesar de possuir uma das maiores bacias de potássio ainda não desenvolvidas do mundo.

A produção do projeto será transportada principalmente por meio de barcaças em sistema fluvial, em parceria com a Amaggi, uma das maiores empresas agrícolas e de logística do país.

Com capacidade inicial prevista de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash estima que o projeto poderá atender aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil, ao mesmo tempo em que contribui para a redução de cerca de 1,4 milhão de toneladas anuais de emissões de gases de efeito estufa.

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas nos termos do United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Essas declarações incluem, entre outras, expectativas da Companhia quanto ao uso dos recursos captados e podem ser identificadas por termos como “pode”, “deve”, “espera”, “pretende”, “irá”, “estima”, “antecipa”, “acredita”, “planeja” e expressões similares.

Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados, em função de riscos e incertezas associados às condições de mercado e às operações da Companhia, incluindo aqueles descritos na seção “Fatores de Risco” do prospecto final suplementar e no Formulário 20-F protocolado junto à SEC em 23 de março de 2026.

Recomenda-se que não se deposite confiança excessiva nessas declarações, que refletem apenas a data deste comunicado. A Companhia não assume obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9714010)