Sensormatic celebra 60 anos com foco no futuro do varejo

A Sensormatic Solutions, portfólio global de soluções para o varejo da Johnson Controls (NYSE: JCI), celebra 60 anos de tecnologia e transformação inspiradas no varejo e impulsionadas pela inovação. Desde seus primeiros avanços na prevenção de furtos até as soluções atuais baseadas em inteligência artificial e em grande volume de dados, a empresa tem sido parceira constante de varejistas de todos os portes, fornecendo ferramentas que focam no crescimento, com o objetivo de manter os negócios lucrativos, as operações ágeis e as experiências dos clientes no centro.

“Nossa primeira tecnologia de Vigilância Eletrônica de Artigos (EAS) surgiu de uma tentativa frustrada de um gerente em pegar um ladrão de loja; desde então, ela expandiu para todos os segmentos varejistas e etapas da cadeia de suprimentos”, afirma Tony D’Onofrio, presidente da Sensormatic.

“Nos últimos 60 anos, transformamos o que antes era uma maneira simples de identificar incidentes de furto na base para ecossistemas de análise de ponta a ponta, fundamentados em impacto mensurável e feedback do varejista. Mas não vamos parar por aqui. Estamos prontos para continuar a parceria com nossos clientes e parceiros do setor, impulsionando maior eficiência operacional, melhores experiências para o consumidor e maior lucratividade para os varejistas”, prossegue.

O executivo também ressalta o investimento da Sensormatic no desenvolvimento de tecnologias com foco tanto nas demandas atuais do varejo quanto nos desafios futuros do setor, destacando as principais diretrizes da empresa:

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Inovação e tecnologias de próxima geração: D’Onofrio lembra que, desde o sistema EAS acústico-magnético original até as etiquetas do tipo jacaré, etiquetas costuradas, programas de etiquetagem na origem, Shrink Analyzer, entre muitas outras inovações, a Sensormatic desenvolveu e lançou inúmeras soluções e serviços no mercado e garantiu mais de 1.700 patentes de varejo em todo o mundo. “Em seu próximo capítulo, a Sensormatic continuará a expandir os limites do que é possível no setor, usando a tecnologia para medir perdas, transformar o prejuízo total em oportunidade total, contextualizar dados EAS, aprimorar a experiência do cliente, imaginar vitrines mais inteligentes e muito mais”, reforça.





D’Onofrio lembra que, desde o sistema EAS acústico-magnético original até as etiquetas do tipo jacaré, etiquetas costuradas, programas de etiquetagem na origem, Shrink Analyzer, entre muitas outras inovações, a Sensormatic desenvolveu e lançou inúmeras soluções e serviços no mercado e garantiu mais de 1.700 patentes de varejo em todo o mundo. “Em seu próximo capítulo, a Sensormatic continuará a expandir os limites do que é possível no setor, usando a tecnologia para medir perdas, transformar o prejuízo total em oportunidade total, contextualizar dados EAS, aprimorar a experiência do cliente, imaginar vitrines mais inteligentes e muito mais”, reforça. Colaboração e defesa de interesses: “A longevidade da Sensormatic em soluções de tecnologia para o varejo é resultado de sua dedicação à inovação orientada a resultados”, observa o executivo. “Ao longo dos anos”, continua, “a estreita colaboração com parceiros de varejo e tecnologia tem guiado a equipe rumo ao futuro, incentivando-a a reinventar, reimaginar e repensar constantemente o que é possível. A parceria vai além da inovação, já que a companhia é uma voz constante e está na vanguarda da defesa de propostas de aprimoramento das políticas de combate a furtos, promovendo um varejo mais seguro”, diz.





“A longevidade da Sensormatic em soluções de tecnologia para o varejo é resultado de sua dedicação à inovação orientada a resultados”, observa o executivo. “Ao longo dos anos”, continua, “a estreita colaboração com parceiros de varejo e tecnologia tem guiado a equipe rumo ao futuro, incentivando-a a reinventar, reimaginar e repensar constantemente o que é possível. A parceria vai além da inovação, já que a companhia é uma voz constante e está na vanguarda da defesa de propostas de aprimoramento das políticas de combate a furtos, promovendo um varejo mais seguro”, diz. Impacto mensurável no varejo: “A Sensormatic entende que a comprovação gera progresso. À medida que a tomada de decisões baseada em dados se torna indispensável, visibilidade, clareza e contexto são as chaves para transformar as perdas totais em oportunidades. Suas ferramentas podem conectar todas as zonas do varejo, da cadeia de suprimentos ao piso de vendas, da fachada à área de entrega, para que as marcas possam ver e agir de acordo com o que realmente está acontecendo em suas lojas. A empresa continuará priorizando soluções inspiradas na realidade do varejo e impulsionadas pela inovação, que possibilite aos líderes ter visibilidade, tomar decisões, agir com assertividade e acompanhar os resultados”, completa D’Onofrio.



“O setor varejista é mais do que uma coleção de empresas individuais; é um elemento complexo, interconectado e integral da vida moderna”, define o presidente da Sensormatic. “Temos parceria com mais de 2 mil varejistas com aproximadamente 185 mil lojas em mais de 80 países em todo o mundo, ajudando-os a aprimorar experiências e a construir confiança com os consumidores. Isso é importante para cada organização, é claro, porém é mais do que isso. Nosso trabalho tem o objetivo de transformar o setor em grande escala, redefinindo como as empresas operam, como os consumidores compram e como varejistas e compradores se relacionam”, conclui.