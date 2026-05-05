Celebre a excelência na indústria – abertas as indicações para o Elevate Best of the Year 2026

SÃO PAULO, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Command Alkon, líder global em software e tecnologia de soluções para a indústria de materiais de construção, anuncia a abertura das indicações para o Elevate Best of the Year 2026. Esses reconhecimentos destacam profissionais que vão além de suas funções para impulsionar a excelência operacional, a inovação e o desenvolvimento da indústria.

As indicações estão abertas a usuários dos sistemas Command Alkon, parceiros e profissionais do setor que desejam reconhecer colegas que geram impacto relevante em suas organizações e em toda a indústria de materiais de construção. As inscrições estarão abertas até 9 de setembro.

“Os prêmios Elevate são uma oportunidade de reconhecer as pessoas que impulsionam nossa indústria todos os dias”, comentou Karli Langner, gerente de Relações Públicas da Command Alkon. “Da operação em campo às áreas administrativas, da tecnologia e inovação ao impacto na comunidade, os indicados representam o melhor que a nossa indústria tem a oferecer.”

Os vencedores do Best of the Year são selecionados a partir de indicações feitas por profissionais de toda a indústria. Os vencedores serão informados antes do evento e anunciados durante a sessão de abertura da Conferência Elevate 2026, que acontecerá em novembro.

A Command Alkon convida a indicar candidatos nas seguintes categorias do Best of the Year 2026:

Despachante do ano

Operador de planta do ano

Profissional de serviços técnicos e controle de qualidade do ano

Profissional de vendas do ano

Motorista do ano

Líder em operações de frota do ano

Equipe administrativa do ano

Especialista em tecnologia da informação do ano

Mulher de destaque na indústria de materiais de construção

Herói do dia a dia

Inovador em inteligência artificial do ano

Inovador em soluções em nuvem do ano

Usuário destaque da plataforma de aprendizado CALMS





Para indicar um colaborador, colega ou parceiro da indústria, preencha o formulário de indicação aqui.

Para mais informações sobre a Conferência Elevate e o programa de premiação, acesse: www.commandalkon.com/elevate/.

SOBRE A COMMAND ALKON

A Command Alkon é líder global em software e tecnologia de soluções para a indústria de materiais de construção. Por meio do Command Cloud, conecta matérias-primas, produção, despacho, logística e finanças em uma única plataforma desenvolvida especificamente para produtores de concreto, asfalto e agregados. Com mais de 50 anos de experiência e presença em mais de 80 países, a Command Alkon impulsiona operações essenciais para milhares de produtores em todo o mundo, oferecendo visibilidade em tempo real, maior precisão operacional e análises orientadas por dados em toda a operação.

Karli Langner

Command Alkon

(205) 879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9713607)