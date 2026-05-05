Celebre a excelência na indústria – abertas as indicações para o Elevate Best of the Year 2026
Prêmios indicados por profissionais da indústria que destacam o impacto de pessoas que fazem a diferença no setor de materiais de construção
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SÃO PAULO, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Command Alkon, líder global em software e tecnologia de soluções para a indústria de materiais de construção, anuncia a abertura das indicações para o Elevate Best of the Year 2026. Esses reconhecimentos destacam profissionais que vão além de suas funções para impulsionar a excelência operacional, a inovação e o desenvolvimento da indústria.
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As indicações estão abertas a usuários dos sistemas Command Alkon, parceiros e profissionais do setor que desejam reconhecer colegas que geram impacto relevante em suas organizações e em toda a indústria de materiais de construção. As inscrições estarão abertas até 9 de setembro.
“Os prêmios Elevate são uma oportunidade de reconhecer as pessoas que impulsionam nossa indústria todos os dias”, comentou Karli Langner, gerente de Relações Públicas da Command Alkon. “Da operação em campo às áreas administrativas, da tecnologia e inovação ao impacto na comunidade, os indicados representam o melhor que a nossa indústria tem a oferecer.”
Os vencedores do Best of the Year são selecionados a partir de indicações feitas por profissionais de toda a indústria. Os vencedores serão informados antes do evento e anunciados durante a sessão de abertura da Conferência Elevate 2026, que acontecerá em novembro.
A Command Alkon convida a indicar candidatos nas seguintes categorias do Best of the Year 2026:
- Despachante do ano
- Operador de planta do ano
- Profissional de serviços técnicos e controle de qualidade do ano
- Profissional de vendas do ano
- Motorista do ano
- Líder em operações de frota do ano
- Equipe administrativa do ano
- Especialista em tecnologia da informação do ano
- Mulher de destaque na indústria de materiais de construção
- Herói do dia a dia
- Inovador em inteligência artificial do ano
- Inovador em soluções em nuvem do ano
- Usuário destaque da plataforma de aprendizado CALMS
Para indicar um colaborador, colega ou parceiro da indústria, preencha o formulário de indicação aqui.
Para mais informações sobre a Conferência Elevate e o programa de premiação, acesse: www.commandalkon.com/elevate/.
SOBRE A COMMAND ALKON
A Command Alkon é líder global em software e tecnologia de soluções para a indústria de materiais de construção. Por meio do Command Cloud, conecta matérias-primas, produção, despacho, logística e finanças em uma única plataforma desenvolvida especificamente para produtores de concreto, asfalto e agregados. Com mais de 50 anos de experiência e presença em mais de 80 países, a Command Alkon impulsiona operações essenciais para milhares de produtores em todo o mundo, oferecendo visibilidade em tempo real, maior precisão operacional e análises orientadas por dados em toda a operação.
Karli Langner
Command Alkon
(205) 879-3282 x 3968
klangner@commandalkon.com
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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9713607)