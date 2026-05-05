Construção civil adota soluções mais sustentáveis em 2026

O setor da construção segue sendo um dos principais fomentadores da crise climática mundial. Os edifícios são responsáveis por um terço das emissões globais e um terço dos resíduos globais. Eles consomem 32% da energia global e contribuem com 34% das emissões globais de CO?. Os dados apontados são do Relatório Global sobre a Situação da Construção e Edificações (Buildings-GSR) 2024-2025, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela Aliança Global para Edificações e Construção (GlobalABC). Perante esse cenário, promover práticas de construção sustentável, adotar materiais de baixo impacto, eficiência energética e gestão circular de resíduos não é apenas uma opção, mas uma urgência climática e social.

Com foco na sustentabilidade, Alexandre de Souza, diretor da Projelet, empresa mineira com sede em Belo Horizonte, diz que a empresa atua em uma etapa estratégica da construção, onde decisões impactam diretamente o consumo de recursos ao longo da vida útil do empreendimento. “Por isso, um dos nossos principais desafios está em equilibrar soluções mais sustentáveis com viabilidade técnica e orçamentária, garantindo que as escolhas sejam aplicáveis na prática da obra”.

Além disso, pontua Alexandre de Souza, “existe o desafio de integrar diferentes disciplinas e decisões desde o início do projeto, já que o impacto ambiental não depende de um único sistema, mas do conjunto das soluções adotadas”.

De acordo com o diretor da Projelet, a empresa preza por desenvolver projetos que sejam eficientes no uso de recursos ao longo do tempo, especialmente em consumo de água e energia. “Adotamos soluções que reduzam desperdícios garantindo que o projeto seja bem compatibilizado, evitando retrabalho e perdas na execução”.

“Como empresa de projetos, atuamos mais na especificação e direcionamento técnico do que na escolha final de materiais. Ainda assim, os projetos contemplam soluções como por exemplo, sistemas mais eficientes de consumo de água, alternativas para redução de consumo energético, e escolha de equipamentos com melhor desempenho”, finaliza Alexandre de Souza.

Sobre a Projelet

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A Projelet foi criada em 2002 em Belo Horizonte. A empresa é especializada em projetos de engenharia na área de instalações, com foco principal em oferecer soluções integradas aos clientes e parceiros. Com experiência em projetos de sistemas prediais, a empresa trabalha com o fornecimento de soluções que englobam as cinco áreas dos projetos de instalações complementares, sendo elas: Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias, Instalações de Gás, Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Climatização/Exaustão.



Além dos projetos de instalações, a Projelet fornece soluções em treinamentos, workshops, assessorias técnicas e consultorias para os mais diversos segmentos em que atua. Atualmente conta com uma equipe de aproximadamente 100 pessoas e tem como missão ajudar a construir melhor, por meio de soluções em projetos de instalações.