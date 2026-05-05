Venda por especialidade impulsiona e-commerce da saúde

Dados recentes da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom) apontam que o comércio eletrônico brasileiro seguirá em expansão nos próximos anos. O órgão estima que o faturamento deve ultrapassar os R$ 259 bilhões em 2026, podendo atingir cerca de R$ 380 bilhões até 2030.

Diante desse cenário, a Magazine Médica, especializada em soluções para profissionais da saúde, desenvolveu uma funcionalidade em seu e-commerce: a venda por especialidade. A iniciativa organiza os produtos conforme as áreas médicas, permitindo que profissionais encontrem itens de forma mais prática e objetiva.



De acordo com Daiane Pagnussat, gerente de e-commerce da empresa, a decisão foi motivada pela necessidade de tornar a jornada de compra mais eficiente. “A nova funcionalidade organiza os produtos conforme suas áreas de atuação. Isso torna a navegação mais intuitiva, reduz o tempo de busca e aumenta a eficiência e assertividade nas compras”, destaca.



Ela explica que a aplicação permite que cada especialidade médica tenha sua própria categoria dentro do site, reunindo os produtos mais relevantes para aquele público. “Ao segmentar os produtos, o profissional encontra com mais rapidez os itens relevantes para sua prática, sem precisar navegar por diversas categorias. Isso torna a experiência mais ágil, prática e direcionada”, complementa.



Faturamento do setor avança

O levantamento da Abiacom também revela que o segmento de saúde e beleza, que abrange itens médicos, registrou participação de 6,84% no faturamento total do e-commerce brasileiro em 2025, superando categorias como esportes (4,75%) e alimentação (4,50%). O dado evidencia a relevância do setor e reforça como a funcionalidade da Magazine Médica pode contribuir para o comportamento de compra dos clientes. “Isso garante que os produtos oferecidos estejam de acordo com as necessidades reais de cada especialidade”, afirma a executiva.

Pagnussat observa ainda que o comportamento dos profissionais de saúde no ambiente digital também tem evoluído. “Há uma tendência crescente por experiências personalizadas, reposição ágil de produtos e acesso fácil a soluções completas para sua rotina. Isso faz com que a busca por praticidade, rapidez e assertividade nas compras e nas entregas seja cada vez maior”.

Empresa prepara campanha para o mês das Mães

Além da funcionalidade, a Magazine Médica tem realizado ações comerciais específicas para determinadas especialidades. Em maio, mês marcado pelo Dia das Mães, a empresa estruturou uma campanha voltada à ginecologia e obstetrícia, com foco em produtos essenciais para a prática ginecológica e condições comerciais diferenciadas.

Liziane Wolfart, gerente de marketing da empresa, destaca a relação entre a data comemorativa e a especialidade. “A ginecologia e a obstetrícia, que acompanham as mães desde a primeira consulta, figuram entre os segmentos que mais compram no período. Pensando nisso, elaboramos uma campanha para valorizar essa área, com ofertas e homenagem aos profissionais no site, aplicativo e redes sociais”, revela.

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Com a venda por especialidade e campanhas direcionadas, a Magazine Médica busca atender de forma mais precisa às necessidades dos profissionais de saúde, ao mesmo tempo em que acompanha a evolução do e-commerce brasileiro e as tendências de personalização e segmentação. “Ao unirmos a data sazonal com o aumento de compras da especialidade, garantimos maior assertividade nas ofertas e na comunicação com o cliente”, conclui Wolfart.



Para saber mais, basta acessar: https://magazinemedica.com.br/