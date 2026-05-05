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Beleza natural impulsiona medicina estética

Expansão da medicina estética reflete mudança no perfil do paciente, que prioriza segurança, discrição e naturalidade

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Repórter
05/05/2026 13:23

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Particle view. Woman with sportive slim body type in underwear that is in the studio.
Particle view. Woman with sportive slim body type in underwear that is in the studio. crédito: DINO

O mercado global de medicina estética foi estimado em US$ 98,8 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 240 bilhões até 2033, conforme aponta o artigo Aesthetic Medicine Market (2026–2033), publicado no site da Grand View Research.

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A evolução, segundo o estudo, é impulsionada tanto por procedimentos não invasivos quanto por invasivos, com destaque para os primeiros, que apresentam crescimento mais acelerado ao longo do período. Em 2025, o mercado já alcançou US$ 98,8 bilhões e segue em ritmo de alta, ultrapassando a marca de US$ 146 bilhões por volta de 2029. Até 2033, os procedimentos não invasivos devem consolidar sua liderança.

Na análise de Dr. Daniel Cordeiro, médico com extensa atuação em medicina metabólica e estética corporal, o crescimento dos procedimentos minimamente invasivos reflete uma nova era da estética, na qual o conceito de beleza está associado à naturalidade, à saúde e à sofisticação. Segundo ele, atualmente, o paciente busca resultados refinados, que respeitem sua identidade, sem excessos ou artificialidades.

“Soma-se a isso o avanço tecnológico, que nos permite alcançar resultados cada vez mais precisos com menor intervenção, elevando o padrão da medicina estética contemporânea”, acrescenta.

O médico enfatiza que o paciente contemporâneo prioriza tempo, segurança e discrição. De acordo com o Dr. Daniel Cordeiro, os procedimentos minimamente invasivos têm ganhado espaço por possibilitarem resultados sutis e naturais, sem a necessidade de afastamento prolongado das atividades.

“Quando realizados com critério, esses procedimentos oferecem um perfil de segurança elevado. A ausência de grandes incisões, a menor necessidade de internação e o acompanhamento próximo tornam a experiência mais tranquila e previsível”, detalha.

Além disso, ele reforça a tendência crescente de rejeição a intervenções com aparência artificial ou excessivamente marcadas. “A busca é por uma estética inteligente — aquela que melhora, mas não denuncia que um procedimento foi realizado”, pontua.

Integração de técnicas redefine o contorno corporal

Na prática, o Dr. Daniel Cordeiro explica que procedimentos como a minilipo, a lipo enzimática e a remodelação glútea se complementam dentro de uma abordagem mais ampla e sofisticada de contorno corporal. Segundo ele, essas técnicas integram um conceito contemporâneo que prioriza a harmonia estética e resultados mais naturais.

“A minilipo ambulatorial atua de forma precisa na retirada de gordura localizada, refinando contornos com delicadeza e controle. A lipo enzimática, por sua vez, é uma estratégia menos invasiva, geralmente indicada para áreas específicas, que promove a redução gradual da gordura por meio de ativos aplicados diretamente no tecido”, informa.

Já a remodelação glútea, segundo o médico, envolve uma abordagem mais complexa, que não se limita ao aumento de volume. O procedimento considera aspectos como estrutura, sustentação, projeção e proporção, com o objetivo de promover maior equilíbrio da silhueta.

Em protocolos mais avançados de contorno corporal, o Dr. Daniel Cordeiro destaca que essas técnicas podem ser associadas a tecnologias como Endolaser, Morpheus8 e BodyTite, com a finalidade de favorecer a retração da pele, a definição dos contornos e a melhora da qualidade do tecido.

“O resultado é uma silhueta mais harmônica, com cintura mais refinada, melhor definição corporal e um reposicionamento estético global. Não se trata apenas de tratar áreas isoladas, mas de transformar o padrão corporal como um todo — evidenciando contornos, valorizando proporções e elevando a estética a um nível mais sofisticado”, menciona.

O médico também reforça a necessidade de associar os procedimentos a estratégias metabólicas e de emagrecimento. Segundo ele, sem um metabolismo equilibrado, qualquer resultado tende a ser limitado ou transitório.

“Quando integramos estratégias como otimização hormonal, controle inflamatório e ganho de massa muscular, elevamos o resultado a outro patamar. Não se trata apenas de transformar o corpo, mas de sustentar essa transformação ao longo do tempo, com consistência e inteligência”, observa.

Avaliação e acompanhamento são decisivos para os resultados

O cuidado, conforme ressalta o Dr. Daniel Cordeiro começa antes do procedimento. Ele afirma que, para garantir segurança e previsibilidade, é necessária uma avaliação criteriosa, com análise clínica e metabólica.

No pós-procedimento, o acompanhamento também é estratégico. Protocolos personalizados, que envolvem desde orientações nutricionais até terapias complementares, são fundamentais para potencializar os resultados e preservar a qualidade da pele e dos tecidos, sustenta.

“Na medicina estética de excelência, não existem fórmulas prontas. O planejamento individualizado permite desenhar uma jornada de transformação que respeita essas particularidades, resultando em um desfecho mais harmônico, natural e duradouro”, conclui o Dr. Daniel Cordeiro.

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