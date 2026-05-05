Beleza natural impulsiona medicina estética

O mercado global de medicina estética foi estimado em US$ 98,8 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 240 bilhões até 2033, conforme aponta o artigo Aesthetic Medicine Market (2026–2033), publicado no site da Grand View Research.

A evolução, segundo o estudo, é impulsionada tanto por procedimentos não invasivos quanto por invasivos, com destaque para os primeiros, que apresentam crescimento mais acelerado ao longo do período. Em 2025, o mercado já alcançou US$ 98,8 bilhões e segue em ritmo de alta, ultrapassando a marca de US$ 146 bilhões por volta de 2029. Até 2033, os procedimentos não invasivos devem consolidar sua liderança.

Na análise de Dr. Daniel Cordeiro, médico com extensa atuação em medicina metabólica e estética corporal, o crescimento dos procedimentos minimamente invasivos reflete uma nova era da estética, na qual o conceito de beleza está associado à naturalidade, à saúde e à sofisticação. Segundo ele, atualmente, o paciente busca resultados refinados, que respeitem sua identidade, sem excessos ou artificialidades.

“Soma-se a isso o avanço tecnológico, que nos permite alcançar resultados cada vez mais precisos com menor intervenção, elevando o padrão da medicina estética contemporânea”, acrescenta.

O médico enfatiza que o paciente contemporâneo prioriza tempo, segurança e discrição. De acordo com o Dr. Daniel Cordeiro, os procedimentos minimamente invasivos têm ganhado espaço por possibilitarem resultados sutis e naturais, sem a necessidade de afastamento prolongado das atividades.

“Quando realizados com critério, esses procedimentos oferecem um perfil de segurança elevado. A ausência de grandes incisões, a menor necessidade de internação e o acompanhamento próximo tornam a experiência mais tranquila e previsível”, detalha.

Além disso, ele reforça a tendência crescente de rejeição a intervenções com aparência artificial ou excessivamente marcadas. “A busca é por uma estética inteligente — aquela que melhora, mas não denuncia que um procedimento foi realizado”, pontua.

Integração de técnicas redefine o contorno corporal

Na prática, o Dr. Daniel Cordeiro explica que procedimentos como a minilipo, a lipo enzimática e a remodelação glútea se complementam dentro de uma abordagem mais ampla e sofisticada de contorno corporal. Segundo ele, essas técnicas integram um conceito contemporâneo que prioriza a harmonia estética e resultados mais naturais.

“A minilipo ambulatorial atua de forma precisa na retirada de gordura localizada, refinando contornos com delicadeza e controle. A lipo enzimática, por sua vez, é uma estratégia menos invasiva, geralmente indicada para áreas específicas, que promove a redução gradual da gordura por meio de ativos aplicados diretamente no tecido”, informa.

Já a remodelação glútea, segundo o médico, envolve uma abordagem mais complexa, que não se limita ao aumento de volume. O procedimento considera aspectos como estrutura, sustentação, projeção e proporção, com o objetivo de promover maior equilíbrio da silhueta.

Em protocolos mais avançados de contorno corporal, o Dr. Daniel Cordeiro destaca que essas técnicas podem ser associadas a tecnologias como Endolaser, Morpheus8 e BodyTite, com a finalidade de favorecer a retração da pele, a definição dos contornos e a melhora da qualidade do tecido.

“O resultado é uma silhueta mais harmônica, com cintura mais refinada, melhor definição corporal e um reposicionamento estético global. Não se trata apenas de tratar áreas isoladas, mas de transformar o padrão corporal como um todo — evidenciando contornos, valorizando proporções e elevando a estética a um nível mais sofisticado”, menciona.

O médico também reforça a necessidade de associar os procedimentos a estratégias metabólicas e de emagrecimento. Segundo ele, sem um metabolismo equilibrado, qualquer resultado tende a ser limitado ou transitório.

“Quando integramos estratégias como otimização hormonal, controle inflamatório e ganho de massa muscular, elevamos o resultado a outro patamar. Não se trata apenas de transformar o corpo, mas de sustentar essa transformação ao longo do tempo, com consistência e inteligência”, observa.

Avaliação e acompanhamento são decisivos para os resultados

O cuidado, conforme ressalta o Dr. Daniel Cordeiro começa antes do procedimento. Ele afirma que, para garantir segurança e previsibilidade, é necessária uma avaliação criteriosa, com análise clínica e metabólica.

No pós-procedimento, o acompanhamento também é estratégico. Protocolos personalizados, que envolvem desde orientações nutricionais até terapias complementares, são fundamentais para potencializar os resultados e preservar a qualidade da pele e dos tecidos, sustenta.

“Na medicina estética de excelência, não existem fórmulas prontas. O planejamento individualizado permite desenhar uma jornada de transformação que respeita essas particularidades, resultando em um desfecho mais harmônico, natural e duradouro”, conclui o Dr. Daniel Cordeiro.

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