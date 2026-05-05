Clínica Alma inaugura nova sede no ABC Paulista

Impulsionada pela crescente demanda por atendimentos médicos mais ágeis, integrados e humanizados no ABC Paulista, a Clínica Alma inaugura uma nova sede em Santo André, marcando um importante movimento de expansão de sua atuação na região. Antes instalada em uma casa de 200 m², a clínica passa a operar em um novo espaço de 1.200 m², na Avenida Doze de Outubro.

Augusto Peçanha da Silva, gestor e sócio da Clínica Alma, explica que a principal motivação do projeto foi a identificação de uma carência histórica na região por um atendimento médico particular que reunisse alta tecnologia, agilidade e humanização em um só lugar.

“Percebemos que o modelo anterior já não comportava a demanda crescente de pacientes que buscam uma alternativa premium aos grandes hospitais e planos de saúde tradicionais. Assim, decidimos investir na nova sede para transformar a Clínica Alma em um hub de saúde completo, capaz de oferecer uma jornada resolutiva e confortável ao paciente”, detalha.

Expansão com foco na experiência do paciente

De acordo com a Dra. Letícia Martins, médica ginecologista e obstetra e sócia da clínica, o planejamento da expansão foi estratégico e centrado no paciente. Ela informa que o objetivo principal foi criar um ecossistema de saúde no qual o paciente pudesse realizar, no mesmo local, desde consultas e exames diagnósticos (como bioimpedância e ultrassonografia) até procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade.

“Buscamos um imóvel na Avenida Doze de Outubro para sustentar esse crescimento e planejar a inclusão de novas frentes, como o Day Hospital e o futuro estúdio de longevidade, buscando consolidar a marca como referência em saúde integral na região”, afirma.

A nova sede reúne 12 salas de atendimento, duas salas cirúrgicas de última geração, vacinação e um Day Hospital de porte 3. O Dr. Manoel Quintino, médico nutrólogo, anestesista e sócio do empreendimento, revela que o projeto também contemplou investimentos em tecnologia diagnóstica, como calorimetria e ultrassonografia, e em infraestrutura de conveniência, incluindo estacionamento próprio, pensado para se distanciar da estética tradicionalmente associada aos hospitais.

Modelo integrado e atuação multidisciplinar

Na avaliação da Dra. Amanda Pereira Labadessa, médica ginecologista e obstetra e sócia da Clínica Alma, o mercado de saúde tem migrado do tratamento de doenças para a gestão da saúde e da longevidade. Segundo ela, o conceito colaborativo da clínica permite que diferentes especialistas (como ginecologia, dermatologia, urologia e odontologia) atuem de forma coordenada.

“Isso evita que o paciente receba orientações fragmentadas. No cenário atual, as pessoas valorizam o tempo e a personalização; por isso, um corpo clínico que conversa entre si entrega um resultado terapêutico muito superior”, destaca.



Integração de expertises e padrão de excelência

A construção do modelo de atendimento da Clínica Alma é resultado da integração de expertises complementares. A atuação da médica Dra Amanda Labadessa em Saúde Integral da Mulher imprime à clínica um enfoque voltado ao acolhimento e à visão sistêmica do cuidado, enquanto a gestão compartilhada contribui para equilibrar o rigor técnico-científico com práticas administrativas inovadoras.

“Nesse arranjo, cada sócio aporta uma visão complementar — seja na excelência clínica, na implementação de tecnologias de ponta ou na estratégia de negócios — com objetivo de garantir que a Clínica Alma opere com o padrão de qualidade exigido pelo público de alto padrão do ABC”, analisa Augusto Peçanha da Silva.

Agora, a expectativa é consolidar a Clínica Alma como um dos principais destinos de saúde particular e longevidade no Grande ABC. No curto prazo, o foco está na maturação das novas especialidades e na operação plena do Day Hospital.

Para o segundo semestre, a previsão é a inauguração do estúdio fitness e academia, fechando o ciclo de cuidado voltado ao emagrecimento e à qualidade de vida. “Queremos provar que é possível ter medicina de altíssima performance com um atendimento próximo e personalizado”, conclui o gestor.

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