Empresas ampliam uso de seguro contra riscos gerais

O ambiente empresarial tem se tornado cada vez mais complexo e sujeito a riscos. Dados da Fortune Business Insights projetam que o mercado global de seguros de responsabilidade civil deve atingir US$ 299,43 bilhões em 2026, podendo chegar a US$ 460,86 bilhões até 2034. Os números refletem a busca crescente de empresas por instrumentos que permitam enfrentar situações sem comprometer seu caixa, seu patrimônio ou sua continuidade operacional.



Nesse cenário, o seguro de responsabilidade civil geral tem se consolidado como peça fundamental na estratégia de gestão de riscos. De acordo com Guilherme Silveira, CEO da Genebra Seguros, qualquer organização, independentemente do porte ou setor, pode ser responsabilizada por danos causados a terceiros durante o exercício de suas atividades.



“Esses danos podem surgir de inúmeras situações do dia a dia: um acidente dentro das instalações da empresa, um dano causado a um cliente ou fornecedor, ou até falhas operacionais que resultem em prejuízos para terceiros. Quando isso acontece, a empresa pode ser obrigada judicialmente a reparar esses danos”, afirma.



Na prática, o seguro de responsabilidade civil geral cobre prejuízos que a empresa venha a causar a terceiros em decorrência de suas operações, desde que haja caracterização de responsabilidade civil. Entre os exemplos mais comuns estão danos corporais, materiais e, em determinadas situações, danos morais.

“Podemos citar também acidentes ocorridos nas dependências da empresa, quedas de visitantes, danos causados a propriedades de terceiros durante a execução de um serviço ou incidentes envolvendo colaboradores no exercício de suas funções”, ilustra Silveira.



O executivo reforça ainda que, quando ocorre um evento desse tipo e um terceiro busca reparação, a apólice pode cobrir tanto o pagamento das indenizações quanto os custos associados ao processo, dentro dos limites contratados, além de suporte jurídico especializado. “Quando uma empresa é notificada ou acionada judicialmente por um suposto dano a terceiros, a seguradora passa a acompanhar o caso, avaliando a situação e apoiando a estratégia de defesa. Isso inclui a cobertura de honorários advocatícios, custas processuais e demais despesas relacionadas ao litígio”, destaca.



Tipos de seguro

As diferenças entre o seguro de responsabilidade civil geral e outras modalidades também merecem atenção. Silveira explica que o seguro geral é voltado para riscos amplos decorrentes das operações da empresa, enquanto o seguro de responsabilidade civil profissional é direcionado a erros técnicos cometidos no exercício de uma profissão, como falhas de médicos, engenheiros ou advogados.



Já o seguro de responsabilidade civil de produtos está relacionado a danos causados por defeitos ou falhas em produtos após sua comercialização ou utilização pelo consumidor. “Em muitos casos, empresas estruturam programas de seguros combinando essas modalidades, criando uma proteção mais abrangente e alinhada à sua exposição específica de riscos”, detalha Silveira.



Além da proteção financeira, a contratação desse tipo de seguro também tem impacto na reputação corporativa. Na visão do CEO, empresas que adotam instrumentos formais de gestão de riscos demonstram maior maturidade institucional e responsabilidade em relação às suas operações.

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“Isso transmite confiança para clientes, fornecedores e parceiros comerciais. Em alguns setores, inclusive, a existência de seguro de responsabilidade civil já é vista como requisito básico para participar de contratos, licitações ou parcerias estratégicas”, observa.



No entanto, Silveira reconhece que ainda existe certo grau de desconhecimento sobre o papel do seguro de responsabilidade civil no meio empresarial. “Muitas empresas acreditam que esse tipo de proteção só é necessário para grandes corporações ou para atividades consideradas de alto risco. Na prática, qualquer empresa está sujeita a situações que podem gerar responsabilização civil. Um simples incidente envolvendo um cliente, um fornecedor ou um visitante pode resultar em uma demanda judicial relevante”, esclarece.



Para o executivo, a informação adequada é fundamental para uma decisão mais estratégica. “Quando gestores compreendem que o seguro faz parte de uma estratégia mais ampla de gestão de riscos, e não apenas de transferência de custos, a decisão passa a ser vista de forma muito mais estratégica”.



“Na Genebra, acreditamos que nosso papel vai além da intermediação de seguros. Nós buscamos ajudar empresas a entenderem seus riscos e estruturarem soluções de proteção que garantam segurança, previsibilidade e sustentabilidade para seus negócios”, conclui.



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