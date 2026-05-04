Mercado de incentivos deve ultrapassar US$ 80 bilhões na década de 2030 — IMA lança ferramentas para ajudar o setor a acompanhar o ritmo

Com os gastos combinados das empresas com programas de fidelidade, reconhecimento de funcionários e incentivos de canal projetados para ultrapassar US$ 80 bilhões na década de 2030, o setor de incentivos está entrando em um período de rápida expansão e pressão estratégica.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422172969/pt/

Em resposta, a Incentive Marketing Association (IMA) lançou um novo conjunto de recursos desenvolvido para ajudar os profissionais de incentivos a navegar em um ambiente que está se tornando mais especializado, fragmentado e central para o desempenho dos negócios.

“Não se trata apenas de mais dinheiro entrando — trata-se de mais complexidade”, disse Vince Chiofolo, presidente da Incentive & Engagement Solution Providers (IESP). “Os compradores estão exigindo programas que evoluam rapidamente, se integrem profundamente e sejam personalizados em grande escala. Essas novas ferramentas foram criadas para isso.”

O conjunto de ferramentas da IMA inclui:

Novo relatório do setor — Por dentro da mentalidade do comprador de incentivos

Com base em insights de mais de 50 proprietários de programas, o relatório Por dentro da mentalidade do comprador de incentivos analisa as expectativas em constante mudança dos compradores de hoje. Este relatório ajudará:

Líderes que estão investindo em programas de incentivo

Fornecedores de soluções que buscam aprimorar suas apresentações

Equipes que buscam escala, precisão e desempenho

EngageIQ — O primeiro assistente de IA criado para educação em incentivos

Agora disponível por meio da integração com o ChatGPT, o EngageIQ responde a perguntas em tempo real sobre segmentação, design de programas, modelos de recompensa e lógica estratégica.

O EngageIQ estrutura as conversas sobre reconhecimento, fidelidade e incentivos, e coloca conhecimento confiável e focado ao seu alcance.

Relançamento do podcast Motivation Insiders

Uma série mais concisa e frequente, focada nas vozes que impulsionam o setor — de profissionais e líderes de plataformas a profissionais de marketing e compradores de incentivos. Cada episódio do podcast Motivation Insiders reúne especialistas para discutir diferentes aspectos da ciência comportamental e como você pode usá-los para aprimorar seus programas de incentivo e reconhecimento.

Visões Globais sobre Incentivo e Reconhecimento

O Relatório Global de Incentivos e Reconhecimento da IMA consolida insights de executivos e empresas para profissionais do setor que buscam uma melhor compreensão do cenário global de incentivo e reconhecimento.

O relatório oferece uma perspectiva focada, fornecendo estrutura, profundidade e insights acionáveis ??em diferentes regiões e funções. Isso forma uma base de conhecimento estruturada e escalável, projetada para oferecer comparabilidade global e relevância local.

Certificação de Profissionais de Reconhecimento

Baseada nos 7 Padrões de Melhores Práticas® da Recognition Professionals International’s (RPI) e apoiada por décadas de pesquisa, a certificação CRP estabelece você como líder na arte e na ciência do reconhecimento de funcionários.

Acesse todas as ferramentas em www.incentivemarketing.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260422172969/pt/

hsmith@incentivemarketing.org

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