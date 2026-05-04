OPAQUE adquire tecnologia de IA criptográfica desenvolvida em Abu Dhabi da TII, ampliando a IA confidencial para todo o ciclo de vida com proteção pós-quântica

A OPAQUE, empresa de inteligência artificial (IA) confidencial sediada em São Francisco, na Califórnia, anunciou hoje a aquisição de tecnologias avançadas de IA criptográfica do Technology Innovation Institute (TII), o pilar de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada (ATRC) de Abu Dhabi. A tecnologia adquirida, já comprovada em casos de uso reais, adiciona dois recursos essenciais à plataforma da OPAQUE: treinamento de modelos de IA confidencial, impulsionado por técnicas criptográficas avançadas, como computação multipartidária e criptografia totalmente homomórfica, e proteções criptográficas pós-quânticas.

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OPAQUE Acquires Abu Dhabi-Developed Cryptographic AI Technology from TII, Extending Confidential AI Across the Full Lifecycle with Post-Quantum Protection (Photo: AETOSWire)

Fundada por pesquisadores do RISELab da Universidade da Califórnia em Berkeley, a OPAQUE agora oferece suporte a fluxos de trabalho de IA confidencial em treinamento e inferência, levando as empresas de experimentos isolados de IA para a implantação em produção quatro a cinco vezes mais rápido.

A aquisição foi supervisionada por Faisal Al Bannai, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e secretário-geral do ATRC; e por Ion Stoica, cofundador e membro do conselho da OPAQUE, cofundador da Databricks e professor de ciência da computação da Universidade da Califórnia em Berkeley. Essa é a primeira vez que tecnologias de IA criptográfica desenvolvidas nos Emirados Árabes Unidos são adquiridas e implementadas em larga escala por uma empresa de tecnologia sediada nos Estados Unidos.

“Esta aquisição reflete o que os Emirados Árabes Unidos se propuseram a fazer — produzir tecnologia fundamental que o mundo adota”, afirmou Sua Excelência Faisal Al Banna, conselheiro do presidente dos EAU e secretário-geral da ATRC. “As capacidades de IA criptográfica desenvolvidas em Abu Dhabi estão agora sendo implementadas em escala global por uma empresa líder de tecnologia dos EUA. Os EAU não estão apenas adotando a economia de IA — estamos liderando. A ATRC continuará investindo em pesquisas que definem a próxima geração de IA confiável.”

“O futuro da IA depende de desbloquear os dados que as organizações nunca conseguiram acessar”, afirmou Ion Stoica, cofundador da OPAQUE. “A maioria das empresas possui um conjunto de dados sensíveis demais para serem utilizados e valiosos demais para serem ignorados. Com esta aquisição, a OPAQUE é a única plataforma que fornece evidências criptográficas atestadas por hardware ao longo de todo o ciclo de vida da IA — treinamento, ajuste fino, inferência e agentes — com proteções projetadas para resistir a ameaças da era quântica. Essa combinação não existe em nenhum outro lugar no mercado atualmente.”

“Agentes de IA são extraordinariamente poderosos: operam em velocidade de máquina com capacidades semelhantes às humanas, entregando em dias o que equipes inteiras teriam dificuldade para concluir em um ano”, disse Aaron Fulkerson, diretor-executivo da OPAQUE. “Esse mesmo poder é exatamente o motivo pelo qual eles são tão difíceis de colocar em produção. Um agente conectado a sistemas sensíveis ou dados regulados — prontuários de pacientes, pesquisas clínicas, reivindicações financeiras — pode causar danos em dias que uma equipe de agentes mal-intencionados não conseguiria igualar em um ano. A única maneira de implantá-los com segurança é com regras verificáveis e aplicadas por hardware: evidências comprováveis do que foi executado, onde foi executado e quais regras foram aplicadas. Com base em primitivas de todos os principais provedores de nuvem, a OPAQUE torna possível levar agentes para produção — mesmo nos sistemas e dados mais sensíveis e mais regulados.”

As empresas acumulam enormes quantidades de dados sensíveis, como prontuários de pacientes, transações financeiras, inteligência confidencial e pesquisas proprietárias, que poderiam transformar suas capacidades de IA. No entanto, utilizar esses dados ao longo de todo o ciclo de vida da IA exigia a integração de soluções pontuais de vários fornecedores, cada uma cobrindo uma fase diferente: uma para treinamento, outra para inferência e outra para fluxos de trabalho de agentes. O resultado são lacunas, complexidade e riscos que as equipes de conformidade não aprovam.

A OPAQUE elimina essas lacunas. A tecnologia adquirida amplia a plataforma de IA confidencial da empresa para abranger treinamento, ajuste fino, inferência e execução de agentes de IA. Ela oferece garantias verificáveis em cada etapa, apoiadas por criptografia pós-quântica, que protege cargas de trabalho contra ameaças atuais e futuras. Por exemplo, a ServiceNow utiliza a OPAQUE em produção para ampliar as capacidades de IA para seus clientes corporativos, sem expor seus dados. Um sistema nacional de saúde pode treinar modelos diagnósticos com dados de pacientes em diferentes jurisdições, executar inferência em diversas unidades e implantar agentes de IA em dados clínicos em tempo real — tudo em uma única plataforma. A plataforma gera evidências atestadas por hardware, alinhadas com SOC 2, ISO 27001, ISO 42001, o Artigo 32 do GDPR e as obrigações de alto risco da AI Act (Lei de Inteligência Artificial) da UE, comprovando que os dados permaneceram privados, que as políticas foram aplicadas e que os requisitos regulatórios foram atendidos.

Fundamentalmente, a arquitetura da OPAQUE significa que a aplicação criptográfica está enraizada no hardware, e não na confiança no fornecedor. Os dados dos clientes — inclusive os processados por programas de IA soberanos e por empresas regulamentadas — permanecem protegidos por Ambientes de Execução Confiáveis e por atestados verificáveis, aos quais nem mesmo a própria OPAQUE tem acesso. Isso permite que a plataforma seja implantada em infraestruturas de nuvem soberanas em todo o mundo, com prova criptográfica da localização dos dados. Dessa forma, programas nacionais de IA podem adotar a IA confidencial sem abrir mão do controle dos dados no território nacional ou da soberania jurisdicional.

Em setores de alto risco, esses desafios surgem sempre que os sistemas de IA dependem de dados confidenciais, como no caso de bancos que treinam modelos de detecção de fraudes em diferentes jurisdições regulatórias, empresas do setor de defesa que ajustam modelos com base em informações sigilosas e fornecedores de software que incorporam IA em produtos que lidam com dados de clientes.

A aquisição ocorre após a rodada de financiamento Série B da OPAQUE no valor de US$ 24 milhões, com avaliação de US$ 300 milhões, e se baseia em uma carteira de clientes que inclui ServiceNow, Anthropic, Accenture e Encore Capital. Com a tecnologia adquirida, a OPAQUE oferece suporte a fluxos de trabalho de IA confidencial em treinamento, ajuste fino, inferência e agentes, levando empresas e programas de IA soberanos de experimentos isolados para a implantação em produção de quatro a cinco vezes mais rápido, com segurança verificável e proteção pós-quântica.

Para a TII e a ATRC, a transação valida uma estratégia deliberada: investir em pesquisa fundamental em criptografia, comprová-la em modelos de linguagem de classe mundial e, posteriormente, distribuí-la globalmente por meio de parceiros que tenham a plataforma e a base de clientes necessárias para escalá-la. A tecnologia fundamental de IA desenvolvida em Abu Dhabi será implantada em serviços financeiros, saúde, governo e SaaS corporativo em todos os continentes, estabelecendo os Emirados Árabes Unidos como um produtor da infraestrutura criptográfica que alimenta a próxima geração de IA confiável.

“Desenvolvemos essas tecnologias criptográficas para enfrentar um desafio fundamental da IA: como permitir que modelos poderosos trabalhem com dados altamente sensíveis sem comprometer a confidencialidade ou a confiança”, afirmou a Dra. Najwa Aaraj, diretora-executiva da TII. “A OPAQUE foi a parceira certa para levar isso ao mercado, pois já construiu a plataforma empresarial e a base de clientes necessárias para implantá-lo em escala. É para isso que serve a pesquisa aplicada — tecnologia fundamental desenvolvida em Abu Dhabi, agora saindo do laboratório para uma implementação global no mundo real.”

O anúncio foi divulgado no evento “Make it in the Emirates” (Produza nos Emirados, em tradução livre), que destacou a trajetória da tecnologia desenvolvida em Abu Dhabi, desde os laboratórios dos Emirados Árabes Unidos até sua implantação internacional. O evento também reforçou o papel cada vez mais importante do país como produtor de tecnologias avançadas adotadas globalmente.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Jennifer Dewan

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