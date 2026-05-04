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Demanda por pão sírio cresce com novos padrões de consumo

O consumo de pão sírio avançou em abril, com alta de 7% na produção do Grupo Farina, responsável pela marca Pita Bread. O crescimento acompanha mudanças nos hábitos alimentares, com maior busca por opções versáteis e associadas a uma alimentação equilibrada, ampliando o uso do produto em diferentes momentos do dia.

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Repórter
04/05/2026 15:47

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Demanda por pão sírio cresce com novos padrões de consumo
Demanda por pão sírio cresce com novos padrões de consumo crédito: DINO

O consumo de pão sírio, também conhecido como pita bread, tem apresentado crescimento recente no Brasil, impulsionado por mudanças nos hábitos alimentares e pela busca por opções mais equilibradas no dia a dia. O produto vem ganhando espaço por sua capacidade de se adaptar a diferentes momentos de consumo, indo além das refeições tradicionais.

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De origem milenar e presente em diversas culturas, o pão sírio é produzido, em sua forma mais tradicional, a partir de poucos ingredientes, como farinha, água, fermento e sal. Esse perfil mais simples, aliado ao menor teor de gordura quando comparado a outros pães, faz com que seja amplamente escolhido por consumidores que buscam uma alimentação balanceada e que estão em processo de controle de peso. Dados nutricionais indicam que uma unidade pode ter cerca de 115 a 130 calorias, com baixo teor de gordura e presença de proteínas e fibras, especialmente nas versões integrais.

Estudos e análises sobre o alimento também apontam que o pão sírio apresenta menor quantidade de gordura e açúcar em relação a outros pães, além de contribuir para a saciedade e ser de fácil digestão, características associadas a rotinas alimentares mais equilibradas

Outro fator determinante para o avanço do consumo é a versatilidade. O pão sírio pode ser utilizado em diferentes formatos e ocasiões, compondo desde lanches rápidos até pratos mais elaborados. É amplamente aplicado em wraps, sanduíches, acompanhamentos para saladas e também em versões adaptadas para entradas e aperitivos. Além disso, sua neutralidade de sabor permite combinações tanto salgadas quanto doces, ampliando as possibilidades de uso na rotina alimentar.

Dentro desse cenário, a indústria de panificação tem registrado movimentações relevantes. O Grupo Farina, responsável pela produção da marca Pita Bread, identificou um crescimento na demanda pelo produto. Segundo levantamento interno da companhia, houve um aumento de 7% na produção de pão sírio no mês de abril, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

De acordo com Guilherme Sayegh, CEO do Grupo Farina, o movimento acompanha transformações mais amplas no comportamento do consumidor. “A companhia fabrica pão sírio há mais de 30 anos, mantendo uma receita que preserva sua tradição. Com o crescimento do interesse por um estilo de vida mais saudável e balanceado, observa-se também um aumento no consumo e no interesse pelo pão pita. Em análises internas, esse avanço aparece em paralelo à maior presença de temas relacionados a emagrecimento e planos alimentares. Trata-se de um produto que se posiciona como aliado nesse contexto, tanto pela versatilidade quanto por ser uma opção mais leve”, afirma.

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O avanço acompanha uma tendência mais ampla do setor, marcada pela valorização de alimentos que conciliam praticidade, flexibilidade de consumo e adequação a diferentes objetivos alimentares. Nesse contexto, o pão sírio se consolida como uma alternativa que atende desde refeições completas até preparações leves, dialogando com diferentes perfis de consumo e estilos de vida.



Website: http://www.grupofarina.com.br

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