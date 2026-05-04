Nordeste lidera preferência de destino nas férias de julho

Com as reservas para as férias escolares de julho em plena fase de captação, pesquisas de comportamento do consumidor confirmam a consolidação do litoral nordestino como principal destino de viagem das famílias brasileiras no período. Os dados, que combinam intenção declarada de viagem, volume de buscas digitais e histórico de ocupação hoteleira, já reorientam as estratégias dos estabelecimentos da região neste início do segundo trimestre.

Segundo levantamento da Booking.com realizado ao final de 2024, 67% dos viajantes brasileiros declararam intenção de priorizar destinos nacionais em detrimento de viagens internacionais, citando o custo-benefício como fator determinante na escolha. O dado reflete uma tendência observada desde o período pós-pandemia que, segundo o levantamento, se consolida como comportamento estrutural do turista brasileiro.

Preferência nacional por destinos de praia cresce de forma consistente

Na mesma direção, levantamento do Instituto Locomotiva divulgado em 2025 apontou que metade dos brasileiros planeja tirar férias no mês de julho. O Nordeste concentra parcela expressiva dessa demanda: segundo o Anuário Braztoa, a região respondeu por 44% dos embarques domésticos em 2024, consolidando-se como principal polo do turismo interno no país.

Nordeste atrai turistas nacionais e estrangeiros

O interesse pelo litoral nordestino não se restringe ao público doméstico. Dados da Embratur indicam que a região registrou crescimento de 50% na entrada de turistas estrangeiros no primeiro bimestre de 2026, resultado que reforça o posicionamento do Nordeste como polo turístico de expressão internacional. Para Amanda Correia, gerente comercial do Esmeralda Praia Hotel, o dado extrapola a sazonalidade e sinaliza uma mudança de patamar. “O crescimento da demanda estrangeira pelo Nordeste no início do ano confirma que o destino amadureceu. Isso eleva o padrão de exigência e, ao mesmo tempo, amplia o perfil de hóspedes que chegam à região ao longo do ano, não apenas nas férias escolares”, avalia a executiva.

Natal figura entre os destinos mais procurados do país em levantamentos do Ministério do Turismo, que apontam a cidade consistentemente entre os dez destinos brasileiros mais buscados.

Setor hoteleiro ajusta planejamento com antecedência

Para os gestores hoteleiros da região, a leitura dos dados disponíveis já orienta decisões operacionais e comerciais tomadas neste mês. Gianluca Dalessandro, CEO do Esmeralda Praia Hotel, estabelecimento localizado à beira-mar de Ponta Negra, em Natal, avalia que a antecipação do planejamento é hoje uma exigência do próprio mercado. “O viajante pesquisa com mais antecedência, compara mais e tende a confirmar a escolha quando encontra consistência entre o que busca e o que o destino oferece. Quem não estiver preparado operacionalmente para receber bem em julho já está atrasado”, afirma o executivo.

Dalessandro observa também que a demanda familiar, predominante nas férias escolares, exige atenção a aspectos que vão além da diária. Infraestrutura de lazer, programação gastronômica e localização próxima à praia figuram entre os atributos mais consultados pelos hóspedes na fase de pesquisa, o que influencia diretamente a forma como os hotéis estruturam sua oferta para o período.

Custo-benefício como vetor estrutural da demanda

A preferência pelo Nordeste não se explica apenas pela atratividade das praias. A percepção de custo-benefício favorável em relação a destinos internacionais e a facilidade de acesso aéreo a capitais como Natal, Fortaleza e Recife contribuem para a consistência da demanda ao longo dos anos, cenário que o crescimento registrado pela Embratur no primeiro bimestre de 2026 corrobora. O cenário cambial dos últimos exercícios, que encarece viagens ao exterior, tende a reforçar esse vetor ao longo de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o mês de maio já no início e as reservas para julho em fase ativa de captação, o setor hoteleiro de Natal e do litoral nordestino acompanha de perto os indicadores de demanda, ajustando posicionamento e estrutura operacional para o que os dados descrevem como a principal janela de turismo doméstico do primeiro semestre.