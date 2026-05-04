Alta de insumos pressiona construção civil no Brasil

Momentos de instabilidade global já começam a impactar setores estratégicos da economia brasileira. A escalada recente de conflitos no Oriente Médio tem elevado os custos de energia e pressionado cadeias globais de suprimentos, encarecendo insumos-chave da construção civil, como cimento, aço, concreto e derivados de PVC.

Antes de esses efeitos se refletirem plenamente nos indicadores, análises do FGV IBRE já indicam a formação de um choque de custos disseminado na construção civil, impulsionado pela alta de energia, combustíveis, logística e insumos petroquímicos, com impacto direto sobre materiais e serviços. O movimento, segundo o instituto, tem caráter estrutural e ocorre de forma ampla ao longo da cadeia, com reajustes já em curso e potencial de pressionar ainda mais os custos no curto prazo.

“Quando há pressão sobre custos, disputar obras em fase de execução tende a reduzir ainda mais as margens. A diferença está em conseguir atuar antes, quando ainda há espaço para planejamento, oferta e menor concorrência”, afirma Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics.

Segundo levantamento da empresa, até o primeiro trimestre de 2026, mais de 250 mil obras e reformas tiveram início registrado ao longo do período, distribuídas em diferentes fases construtivas, do projeto ao acabamento, evidenciando um volume relevante de demanda em formação no país.

Para fornecedores de materiais e serviços, o impacto da alta de insumos vai além do custo de aquisição ou produção. Ele afeta diretamente a formação de preços, a gestão de estoque, a definição de territórios comerciais e o nível de competitividade nas negociações.

Nesse contexto, empresas que conseguem identificar com antecedência onde a demanda está se formando, considerando localização, porte da obra, fase construtiva e tipo de serviço, tendem a atuar com menor concorrência e maior capacidade de negociação.

“A construção civil é um setor de ciclos longos. Quem acessa a oportunidade apenas quando a obra já está em andamento, precisando do insumo, entra em um ambiente mais disputado, com menor margem de negociação. A leitura antecipada permite organizar melhor a estratégia comercial, mesmo em um cenário de pressão sobre custos”, destaca Bichoff.

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A Hoff Analytics atua no acompanhamento de oportunidades de negócios na construção civil, permitindo que empresas alinhem sua atuação comercial ao momento de cada obra junto à construtora. Em um cenário de pressão sobre custos, antecipar a formação da demanda tende a ganhar relevância como forma de reduzir a exposição à concorrência e preservar margens.