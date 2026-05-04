Baterias Moura: gestão energética impulsiona o agro

A gestão energética deixou de ocupar um papel secundário e passou a ser fator estratégico para a produtividade, a resiliência operacional e a competitividade do agronegócio brasileiro. Na avaliação da Baterias Moura, o tema ganha ainda mais relevância em um cenário no qual o agro opera sob pressão crescente por eficiência, previsibilidade e segurança.

A empresa atua com uma arquitetura integrada de soluções voltada às necessidades da operação rural e agroindustrial, combinando tecnologia, inteligência de aplicação e suporte técnico com capilaridade nacional.

A disponibilidade de energia já impacta diretamente o desempenho de máquinas e veículos agrícolas, além da continuidade de processos críticos. Soma-se a isso a necessidade de as operações ampliarem sua capacidade de mitigar riscos ligados a oscilações no fornecimento, eventos climáticos e pressões sobre os custos operacionais. É nesse contexto que a Moura reforça seu posicionamento como hub de soluções para a gestão energética do agronegócio.

“O agro brasileiro trabalha com sazonalidade e alto nível de exigência operacional. Nesse contexto, energia bem dimensionada não é detalhe técnico. É um fator que ajuda a reduzir perdas, organizar melhor os custos, ampliar a disponibilidade da operação e dar mais previsibilidade à tomada de decisão”, afirma Karina Fagundes, gerente de Baterias Estacionárias da Moura.

A Moura reúne um portfólio que integra baterias pesadas para veículos e máquinas agrícolas, baterias estacionárias para suporte à geração fotovoltaica e sistemas de armazenamento de energia, o Moura BESS. A lógica por trás dessa atuação diversificada e integrada parte de um princípio de que cada operação tem uma realidade própria, com demandas específicas de uso, carga, criticidade, perfil de consumo e exposição a riscos.

Dentro dessa evolução, a Moura também oferece um modelo de atuação em Energia como Serviço. Mais do que disponibilizar equipamentos, a proposta é entregar uma gestão integrada da infraestrutura e das soluções energéticas, transferindo a complexidade técnica para especialistas da companhia e dando ao cliente mais previsibilidade operacional, otimização de custos e foco no próprio negócio.

A capacidade de dimensionar corretamente cada projeto significa avaliar o perfil da operação, entender seus pontos críticos e desenhar uma solução que combine confiabilidade, eficiência energética, rentabilidade e suporte adequado ao longo do tempo.

“Nem sempre o maior desafio do cliente é comprar um equipamento. Muitas vezes, a questão central é entender qual solução faz sentido para sua operação, com que configuração, com que suporte e com qual expectativa de desempenho ao longo do ciclo de uso. É nessa etapa que a expertise técnica passa a ter peso real no resultado do negócio”, diz Karina.

No caso das baterias pesadas, o papel estratégico está ligado à disponibilidade de tratores, colheitadeiras e veículos de apoio em rotinas de alta exigência. Em operações que trabalham com janelas estreitas e ritmo intenso, especialmente em períodos de safra, garantir partida confiável, resistência a vibrações e continuidade de uso significa reduzir o risco de paradas e preservar o desempenho da operação.

Já as baterias estacionárias ganham relevância em aplicações como sistemas fotovoltaicos, microgeração para sustentar o bombeamento de água para irrigação e estruturas off-grid. Além disso, são fundamentais em sistemas de armazenamento de grãos, cadeia de frio, automação agrícola e conectividade rural, garantindo a continuidade energética e maior estabilidade para operações fixas. Em contextos críticos, sua contribuição está em assegurar segurança operacional, reduzir perdas produtivas e aumentar a previsibilidade das atividades no campo.

No Moura BESS, o valor estratégico aparece na capacidade de reforçar a resiliência energética da operação e ampliar a inteligência na gestão da energia. O sistema de armazenamento entrega estabilização, backup e melhor gestão de carga. Também contribui para a redução de custos, ao permitir o uso da energia armazenada nos horários de pico.

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Outro ponto destacado pela Moura é que, no agro, sustentabilidade, competitividade e responsabilidade ambiental não são frentes opostas. Quando bem aplicadas, caminham juntas. “Sustentabilidade, para nós, faz sentido quando melhora a operação, reduz desperdícios, ajuda a usar melhor os recursos naturais e fortalece a competitividade do cliente. No agro, essa conversa precisa sair do discurso genérico e entrar no terreno da eficiência e da continuidade operacional”, reforça Karina.