Mercado infantil aposta em produtos multifuncionais

O mercado brasileiro de puericultura está em expansão tanto nas categorias leve (que inclui mamadeiras, chupetas, higiene e cuidados), como pesada (carrinhos, cadeirinhas para automóveis, berços e móveis). É no contexto dessa crescente que foi realizada, no Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 26 e 28 de abril, a Fit Pueri Expo, uma feira que reúne o segmento de vestuário e o de puericultura em um só lugar para apresentar produtos e serviços de todo o universo infantil.

“O varejo, como um todo, está passando por grandes mudanças e nós seguimos o ritmo. Hoje, a Fit Pueri Expo é o único evento das Américas que concentra todas as demandas e ofertas para bebês e crianças. Nele, discutimos as estratégias para ampliar o alcance da indústria, debatemos tendências e desafios, e ainda apresentamos os últimos lançamentos ao mercado. Este ano, também fortalecemos nossa arena de conteúdo, trazendo especialistas importantes do segmento infantil e de novos negócios. Além disso, organizamos uma importante rodada de negócios, com mais de 50 compradores nacionais que buscam novidades para sua empresa”, explica Daniela Gonzalez, gerente de projeto da Fit Pueri Expo.

Produtos naturais e novas demandas de consumo

O mercado infantil reflete mudanças no comportamento das famílias, que buscam cada vez mais produtos que aliem segurança, funcionalidade e bem-estar. Por isso, cresce o interesse por soluções com ingredientes naturais, inovação e praticidade, abrindo espaço para novas marcas e reposicionando o desenvolvimento de produtos.

De acordo com o relatório Brazil Baby Care Products Market, do IMARC Group, o segmento de cuidados com bebês - que inclui itens de higiene e cosméticos - movimentou cerca de US$ 6,5 bilhões em 2025. O desempenho acompanha a demanda por produtos desenvolvidos especialmente para a pele sensível dos bebês e focados no bem-estar infantil. Empresas como a Verdi Natural Cosméticos exemplificam esse movimento, com crescimento de 79% nas vendas no último ano ao investir em fórmulas mais seguras e alinhadas a esse novo perfil de consumo.

Além do cuidado com os bebês, o setor também amplia seu olhar para o bem-estar das mães. A canadense Mother Sprout, recém-chegada ao Brasil, aposta em produtos voltados à amamentação e à recuperação pós-parto. Seu principal produto, o Boobie Latte, atingiu cerca de US$ 600 mil em vendas nos primeiros 18 meses na América do Norte. De olho no potencial do mercado brasileiro, a marca escolheu a Fit Pueri Expo para lançar o Mamãe Latte, versão adaptada ao país, com expectativa de firmar parcerias e ampliar sua presença no varejo nacional.

Já na área de mobiliário, a busca por itens multifuncionais acompanha uma rotina cada vez mais dinâmica e a necessidade de otimizar espaço e investimento. Berços que se transformam em mini camas, cômodas com trocador acoplado e armários modulares são exemplos de soluções pensadas para evoluir junto com a criança.

“Quando a gente fala de mobiliário e produtos para o segmento infantil, existem dois pilares fundamentais: qualidade e funcionalidade”, afirma Georgia Moriyama, gerente de marketing da Cia do Móvel, do Grupo Madeiranit, durante a participação da marca na Fit Pueri Expo. “Trabalhamos com produtos que acompanham o crescimento da criança, desde o nascimento até fases mais avançadas, justamente para facilitar a rotina das famílias e evitar a necessidade de múltiplas compras ao longo do tempo”.

Acompanhar o desenvolvimento da criança é a premissa que está por trás também dos triciclos, que apareceram em peso no evento. De acordo com os expositores, a preocupação das famílias em tirar as crianças de casa, e consequentemente das telas, tem contribuído para o aumento das vendas. Só a Singular Baby vende cerca de 380 unidades por mês do modelo multifuncional 5 em 1 da E-Lite Trike, que acompanha o crescimento da criança em diversas fases e pode ser usada como bicicleta.

Para afastar as crianças das telas, aliás, até os avós estão se mobilizando. Menos familiarizados com a lógica dos dispositivos eletrônicos, os idosos buscam alternativas para que consigam aumentar a interação com os netos. “O caminho mais curto que existe hoje para se reconectar com os pequenos é por meio do brincar”. É assim que Cátia Zwarnieski justifica o sucesso de seus brinquedos feitos de feltro e de tecido. Fundadora da marca homônima, a empreendedora revelou, na feira, que há uma grande procura por suas criações a partir do estímulo por experiências analógicas alavancadas, principalmente, pelos avós.

A porta-voz da feira, Daniela, ressalta que o fenômeno aponta para uma mudança estrutural na dinâmica de consumo das famílias brasileiras. “Esse movimento indica que a decisão de compra está mais distribuída, já que os avós ganham protagonismo ao buscar produtos com propósito, que estimulem a convivência e o desenvolvimento das crianças de uma maneira mais saudável. Isso tem levado a indústria a repensar produtos e estratégias”.

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Essas e outras tendências foram apresentadas na Fit Pueri Expo de 2026 por 220 marcas expositoras, incluindo grandes nomes como Fisher-Price, Chicco, Brinquedos Bandeirante e Mercado Livre. O evento contou também com a presença de outras empresas internacionais, o que o consolida como uma importante plataforma de negócios do setor infantil na América Latina.