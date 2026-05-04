Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Brasil lança primeira pós-graduação em Medicina Aeroespacial

Curso do ICC capacita profissionais de saúde para missões críticas com uso de aeronaves avançadas, incluindo eVTOLs já em operação no país

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
04/05/2026 12:18

compartilhe

SIGA
×
Brasil lança primeira pós-graduação em Medicina Aeroespacial
Brasil lança primeira pós-graduação em Medicina Aeroespacial crédito: DINO

O Brasil avança na área da saúde e do resgate de alta complexidade com o lançamento do primeiro curso de pós-graduação em Medicina Aeroespacial e Gestão de Resgate Tático a incorporar eVTOL de salvamento, já em operação no país. Ministrada pelo Instituto de Ciências da Saúde Carlos Chagas (ICC), a formação prepara médicos e enfermeiros para atuar em missões críticas com uso de aeronaves avançadas como helicópteros e aviões, incluindo a nova geração de mobilidade aérea urbana, os eVTOLs (veículos elétricos de decolagem e pouso vertical).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A iniciativa surge em um momento estratégico, em que a integração entre saúde, tecnologia e mobilidade aérea redefine protocolos de emergência em todo o mundo. O curso será coordenado pelo Dr. Marcio Alves Suzano, doutor em educação e mestre em engenharia naval e oceânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e terá formação híbrida, com módulos no Brasil e na China, incluindo treinamento no centro de instrução de voo de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, em Guangzhou.

Segundo o Dr. Ricardo Cavalcanti, presidente do ICC, o grande diferencial está na introdução de eVTOLs de salvamento de última geração, capazes de acessar áreas remotas, zonas de desastre e ambientes de alto risco com rapidez e precisão — uma tecnologia já consolidada na Ásia e que começa a ganhar espaço no Brasil, ampliando significativamente a capacidade de resposta em emergências médicas.

“O programa integra conceitos de gestão tática, segurança operacional e atuação em cenários extremos, como plataformas offshore, áreas urbanas densas e regiões de difícil acesso. A formação acompanha a evolução global da chamada medicina do futuro, em que o tempo de resposta e o uso de tecnologia avançada podem ser determinantes para salvar vidas”, destaca Cavalcanti.

A especialização em Medicina Aeroespacial é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e ganha, neste curso, uma abordagem ampliada e inédita, alinhada às demandas contemporâneas de resgate e atendimento em ambientes complexos.

Com carga horária de 400 horas e duração entre 12 e 18 meses, o curso oferece uma formação completa, preparando profissionais para atuarem como comandantes de missão, operadores de suporte e gestores de risco em operações de alta performance.

Serão disponibilizadas 50 vagas, sendo 35 para brasileiros e 15 para estrangeiros, com processo seletivo que inclui análise curricular e entrevista. As inscrições seguem até 11 de agosto de 2026.

Sobre o ICC

O Instituto de Ciências da Saúde Carlos Chagas (ICC) atua na pós-graduação na área da saúde, especialmente na medicina. Fundado em 1959, conta hoje com 25 cursos, 29 hospitais e 500 alunos. A instituição integra ciência, prática e soluções para a saúde pública e privada.

Serviço:

Curso: pós-graduação em Medicina Aeroespacial e Gestão de Resgate Tático em Saúde Pública e Privada

Coordenação: Dr. Marcio Alves Suzano

Modalidade: híbrida

Duração: 400 horas (12 a 18 meses)

Público-alvo: médicos e enfermeiros

Local: Brasil e módulos internacionais (incluindo Guangzhou, China)

Inscrições: até 11 de agosto de 2026

Será necessário acessar o site e conferir mais detalhes.

Seleção: 13 de agosto de 2026 (presencial no Rio de Janeiro ou online)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações: posgraduacao.medicina_aeroespacial@carloschagas.org.br



Website: https://www.carloschagas.org.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay