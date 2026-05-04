Brasil lança primeira pós-graduação em Medicina Aeroespacial

O Brasil avança na área da saúde e do resgate de alta complexidade com o lançamento do primeiro curso de pós-graduação em Medicina Aeroespacial e Gestão de Resgate Tático a incorporar eVTOL de salvamento, já em operação no país. Ministrada pelo Instituto de Ciências da Saúde Carlos Chagas (ICC), a formação prepara médicos e enfermeiros para atuar em missões críticas com uso de aeronaves avançadas como helicópteros e aviões, incluindo a nova geração de mobilidade aérea urbana, os eVTOLs (veículos elétricos de decolagem e pouso vertical).

A iniciativa surge em um momento estratégico, em que a integração entre saúde, tecnologia e mobilidade aérea redefine protocolos de emergência em todo o mundo. O curso será coordenado pelo Dr. Marcio Alves Suzano, doutor em educação e mestre em engenharia naval e oceânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e terá formação híbrida, com módulos no Brasil e na China, incluindo treinamento no centro de instrução de voo de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, em Guangzhou.

Segundo o Dr. Ricardo Cavalcanti, presidente do ICC, o grande diferencial está na introdução de eVTOLs de salvamento de última geração, capazes de acessar áreas remotas, zonas de desastre e ambientes de alto risco com rapidez e precisão — uma tecnologia já consolidada na Ásia e que começa a ganhar espaço no Brasil, ampliando significativamente a capacidade de resposta em emergências médicas.

“O programa integra conceitos de gestão tática, segurança operacional e atuação em cenários extremos, como plataformas offshore, áreas urbanas densas e regiões de difícil acesso. A formação acompanha a evolução global da chamada medicina do futuro, em que o tempo de resposta e o uso de tecnologia avançada podem ser determinantes para salvar vidas”, destaca Cavalcanti.

A especialização em Medicina Aeroespacial é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e ganha, neste curso, uma abordagem ampliada e inédita, alinhada às demandas contemporâneas de resgate e atendimento em ambientes complexos.

Com carga horária de 400 horas e duração entre 12 e 18 meses, o curso oferece uma formação completa, preparando profissionais para atuarem como comandantes de missão, operadores de suporte e gestores de risco em operações de alta performance.

Serão disponibilizadas 50 vagas, sendo 35 para brasileiros e 15 para estrangeiros, com processo seletivo que inclui análise curricular e entrevista. As inscrições seguem até 11 de agosto de 2026.

Sobre o ICC

O Instituto de Ciências da Saúde Carlos Chagas (ICC) atua na pós-graduação na área da saúde, especialmente na medicina. Fundado em 1959, conta hoje com 25 cursos, 29 hospitais e 500 alunos. A instituição integra ciência, prática e soluções para a saúde pública e privada.

Serviço:

Curso: pós-graduação em Medicina Aeroespacial e Gestão de Resgate Tático em Saúde Pública e Privada

Coordenação: Dr. Marcio Alves Suzano

Modalidade: híbrida

Duração: 400 horas (12 a 18 meses)

Público-alvo: médicos e enfermeiros

Local: Brasil e módulos internacionais (incluindo Guangzhou, China)

Inscrições: até 11 de agosto de 2026

Será necessário acessar o site e conferir mais detalhes.

Seleção: 13 de agosto de 2026 (presencial no Rio de Janeiro ou online)

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Mais informações: posgraduacao.medicina_aeroespacial@carloschagas.org.br