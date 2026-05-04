Avanço da tecnologia muda prática da advocacia

O avanço da tecnologia transformou a forma como as pessoas trabalham e as empresas fazem negócios; com o Direito, não foi diferente. O setor global de tecnologia jurídica, responsável por oferecer soluções e serviços para a área, tem um tamanho estimado de US$ 31,1 bilhões (R$ 155,3 bilhões, na cotação atual) em 2026 e deve chegar a US$ 69,7 bilhões (R$ 348,1 bilhões) em 2033. Os dados são da consultoria de negócios Grand View Research.

Outro sinal da transformação está no uso da inteligência artificial (IA) generativa. Entre os profissionais de Direito, 77% usam essa tecnologia uma vez na semana, pelo menos. Em 2025, o número era de 55%, de acordo com um relatório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“A digitalização tem promovido uma mudança significativa na forma como os advogados organizam e executam seu trabalho. Atividades que antes eram manuais e descentralizadas passaram a ser realizadas em ambientes digitais, com mais controle e previsibilidade”, afirma Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo Adali, especializado em tecnologia e inovação no meio jurídico.

Ela menciona especificamente o advento de plataformas digitais, que passaram a fazer parte da estratégia profissional de advogados. Essas ferramentas reduzem a dependência de múltiplas soluções e permitem que as atividades e documentos sejam concentrados em um único ambiente.

Pinheiro diz que isso gera ganho de eficiência, reduz retrabalho e facilita a organização da rotina. “Para advogados autônomos e pequenos escritórios, plataformas centralizadas possibilitam competir em um nível mais próximo de estruturas maiores, sem a necessidade de ampliar custos operacionais”, avalia a CEO.

Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali, explica que a empresa desenvolveu uma plataforma com esse intuito, chamada JusDinâmico. Ela usa IA e reúne funcionalidades voltadas à prospecção dentro de um ambiente já direcionado ao mercado jurídico, permitindo que advogados tenham acesso a oportunidades de novos casos de forma mais estruturada.

Na prática, a plataforma pode facilitar a conexão entre profissionais e potenciais clientes, organizar demandas jurídicas e possibilitar o contato direto a partir dessas oportunidades.

“Além disso, a ferramenta pode contribuir para dar mais visibilidade ao advogado dentro do ambiente digital, o que aumenta as chances de prospecção de forma mais qualificada. A proposta é tornar esse processo mais acessível e organizado, reduzindo a dependência de canais informais e permitindo uma abordagem mais estratégica na prospecção de clientes”, complementa o cofundador.

Para aproveitar melhor a transformação digital que vive o setor, os advogados também precisam passar por uma mudança de comportamento, ressaltam Pinheiro e Nunes.

Na avaliação dos executivos, uma das principais mudanças é enxergar a tecnologia como parte da estratégia profissional, e não apenas como suporte operacional. Isso envolve organização da rotina, consistência no posicionamento e abertura para utilizar ferramentas que automatizam processos e estruturam o trabalho.

Em relação ao futuro da advocacia, eles apontam a integração como a principal tendência. “O mercado caminha para soluções que conectam diferentes etapas da jornada do advogado, desde a prospecção de clientes até a execução e gestão das demandas. Além disso, a personalização das ferramentas e o uso de inteligência artificial para apoiar decisões devem se tornar cada vez mais presentes”, pontua Nunes.

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Para saber mais, basta acessar o site do JusDinâmico: https://jusdinamico.com.br?

