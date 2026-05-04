Seguro viagem é obrigatório para visitar Portugal

Lisboa, capital de Portugal, foi o terceiro destino internacional mais procurado por brasileiros na temporada de verão do fim de 2025 e começo de 2026. A cidade ficou à frente de Madri, Paris, Buenos Aires, Nova York e outros em um ranking da plataforma de viagens Kayak divulgado pelo site Times Brasil.

Na avaliação da empresa Bora Seguro Viagem, especializada em coberturas de seguro para viagens, alguns fatores ajudam a explicar o fato de Lisboa surgir na terceira posição. Entre os principais, está a questão do idioma ser o mesmo do Brasil e a existência de uma identificação cultural com Portugal por conta do passado compartilhado.

Além disso, o país é comumente visto como um destino seguro, com boa infraestrutura e fácil acesso a outras nações da Europa. É possível entrar em Portugal como turista para uma estada de até 90 dias apenas sem visto, portando apenas o passaporte. Por outro lado, é obrigatória a contratação de um seguro viagem com cobertura mínima de 30 mil euros, lembra a Bora Seguro Viagem.

O seguro viagem é uma proteção financeira que cobre diversos imprevistos, desde emergências médicas até problemas com bagagem e cancelamentos. Ele evita gastos inesperados que podem custar milhares de reais: um simples atendimento médico no exterior pode sair mais caro do que a viagem inteira, explica a empresa.

Para as autoridades de Portugal, exigir que o turista tenha cobertura de seguro é uma forma de evitar que os viajantes sobrecarreguem o sistema público de saúde do país. A contratação dessa modalidade de seguro, inclusive, está em alta no Brasil, com arrecadação de R$ 920 milhões de janeiro a novembro de 2025, um crescimento de 6,02% em comparação com o mesmo período de 2024. O dado é da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e foi compartilhado pelo R7.

De acordo com a Bora Seguro Viagem, antes de fechar negócio com alguma empresa, é importante que o turista faça uma análise prévia. Isto é, verificar o valor da cobertura, se há atendimento 24 horas, cobertura para bagagem e se atende à exigência de assistência médica de 30 mil euros do Espaço Schengen — um acordo entre países europeus, incluindo Portugal, que permite a livre circulação de pessoas.

Também é importante verificar se a empresa possui registro na Susep, o que garante que está autorizada a operar no Brasil. Além disso, analisar comentários de outros viajantes e conferir há quanto tempo a empresa atua no mercado são medidas simples que aumentam a segurança na escolha, garantindo que a pessoa terá suporte de qualidade caso precise acionar o seguro fora do país.

É fundamental definir corretamente as datas de ida e volta, garantindo que o seguro cubra todo o período da viagem, incluindo os dias de embarque e desembarque. Também é necessário informar corretamente o número de viajantes, já que cada pessoa precisa de uma apólice individual para estar devidamente protegida, orienta a Bora Seguro Viagem.

Além de ter a documentação do seguro salva no celular, a recomendação é levá-la impressa para apresentar na migração e tê-la em mãos durante a viagem, caso o telefone fique sem bateria ou ocorra outro tipo de imprevisto, complementa a empresa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para saber mais, basta acessar o site da Bora Seguro Viagem: https://boraseguroviagem.com.br/