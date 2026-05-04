Seguro viagem é obrigatório para visitar Portugal
Turistas brasileiros podem visitar Portugal sem visto, apenas com o passaporte, mas é obrigatória a contratação de um seguro viagem com cobertura mínima de 30 mil euros.
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Lisboa, capital de Portugal, foi o terceiro destino internacional mais procurado por brasileiros na temporada de verão do fim de 2025 e começo de 2026. A cidade ficou à frente de Madri, Paris, Buenos Aires, Nova York e outros em um ranking da plataforma de viagens Kayak divulgado pelo site Times Brasil.
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Na avaliação da empresa Bora Seguro Viagem, especializada em coberturas de seguro para viagens, alguns fatores ajudam a explicar o fato de Lisboa surgir na terceira posição. Entre os principais, está a questão do idioma ser o mesmo do Brasil e a existência de uma identificação cultural com Portugal por conta do passado compartilhado.
Além disso, o país é comumente visto como um destino seguro, com boa infraestrutura e fácil acesso a outras nações da Europa. É possível entrar em Portugal como turista para uma estada de até 90 dias apenas sem visto, portando apenas o passaporte. Por outro lado, é obrigatória a contratação de um seguro viagem com cobertura mínima de 30 mil euros, lembra a Bora Seguro Viagem.
O seguro viagem é uma proteção financeira que cobre diversos imprevistos, desde emergências médicas até problemas com bagagem e cancelamentos. Ele evita gastos inesperados que podem custar milhares de reais: um simples atendimento médico no exterior pode sair mais caro do que a viagem inteira, explica a empresa.
Para as autoridades de Portugal, exigir que o turista tenha cobertura de seguro é uma forma de evitar que os viajantes sobrecarreguem o sistema público de saúde do país. A contratação dessa modalidade de seguro, inclusive, está em alta no Brasil, com arrecadação de R$ 920 milhões de janeiro a novembro de 2025, um crescimento de 6,02% em comparação com o mesmo período de 2024. O dado é da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e foi compartilhado pelo R7.
De acordo com a Bora Seguro Viagem, antes de fechar negócio com alguma empresa, é importante que o turista faça uma análise prévia. Isto é, verificar o valor da cobertura, se há atendimento 24 horas, cobertura para bagagem e se atende à exigência de assistência médica de 30 mil euros do Espaço Schengen — um acordo entre países europeus, incluindo Portugal, que permite a livre circulação de pessoas.
Também é importante verificar se a empresa possui registro na Susep, o que garante que está autorizada a operar no Brasil. Além disso, analisar comentários de outros viajantes e conferir há quanto tempo a empresa atua no mercado são medidas simples que aumentam a segurança na escolha, garantindo que a pessoa terá suporte de qualidade caso precise acionar o seguro fora do país.
É fundamental definir corretamente as datas de ida e volta, garantindo que o seguro cubra todo o período da viagem, incluindo os dias de embarque e desembarque. Também é necessário informar corretamente o número de viajantes, já que cada pessoa precisa de uma apólice individual para estar devidamente protegida, orienta a Bora Seguro Viagem.
Além de ter a documentação do seguro salva no celular, a recomendação é levá-la impressa para apresentar na migração e tê-la em mãos durante a viagem, caso o telefone fique sem bateria ou ocorra outro tipo de imprevisto, complementa a empresa.
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Para saber mais, basta acessar o site da Bora Seguro Viagem: https://boraseguroviagem.com.br/
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