Consumo de livros cresce no Brasil e ganha força nas redes
Pesquisa aponta avanço no número de leitores, mudança no perfil do público e consolidação do digital como canal de descoberta e compra
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O mercado editorial brasileiro registrou avanço em 2025, com 18% da população adulta afirmando ter comprado ao menos um livro nos últimos 12 meses, um crescimento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior — o equivalente a cerca de 3 milhões de novos consumidores, de acordo com o levantamento NielsenlQ BookData que teve como ano base 2025 e foi publicado em fevereiro de 2026, pela Câmara Brasileira do Livro. Apesar da evolução, o livro ainda ocupa posição intermediária entre os itens de consumo mais populares no país.
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Os dados mostram uma transformação relevante no perfil do leitor. As mulheres são maioria, com destaque para mulheres pretas e pardas, que representam 30% do total de consumidores e metade do público feminino leitor. Dentro desse recorte, as consumidoras da classe C formam o maior grupo de leitores do Brasil . Além disso, o crescimento mais expressivo vem dos jovens: as faixas entre 18 e 34 anos avançaram 3,4 pontos percentuais, indicando renovação da base leitora.
O ambiente digital tem papel central nesse movimento. Hoje, 56% dos consumidores compram livros por meio das redes sociais, com forte presença de mulheres entre 25 e 54 anos, que representam 76% desse público . Ao mesmo tempo, 70% dos leitores afirmam acompanhar lançamentos, principalmente por meio de sites de compra (34%), recomendações de pessoas próximas (30%) e livrarias (24%), enquanto criadores de conteúdo já influenciam 22% das descobertas.
Entre os fenômenos de consumo, os livros de colorir chamam atenção: 7,1% da população brasileira — cerca de 11 milhões de pessoas — compraram esse tipo de publicação, o que representa 40% dos consumidores de livros . No geral, a maioria dos leitores mantém um ritmo moderado, com 42,3% comprando entre 3 e 5 livros por ano, enquanto apenas 1,5% ultrapassa 20 títulos.
O formato híbrido também se consolida. 56% dos consumidores compram tanto livros físicos quanto digitais, enquanto 28% optam apenas pelo impresso e 16% apenas pelo digital . Ainda assim, o ponto de venda físico mantém relevância: 49% preferem comprar presencialmente, principalmente pela possibilidade de folhear o livro (52,3%) e levá-lo na hora (44,3%). Já o online atrai 44%, impulsionado por preço (60,5%), frete grátis e rapidez na entrega.
Mesmo com o avanço do digital, as livrarias continuam sendo buscadas como locais de lazer e compras. Para 53% dos consumidores, esses espaços são locais de relaxamento, enquanto 46% os associam à conexão com cultura e conhecimento. A ausência desses espaços também é sentida: 75% dos leitores dizem sentir falta de livrarias em seus bairros.
O momento atual é de transição e abertura de novas oportunidades. “Os dados mostram que o livro está se reposicionando dentro da rotina do brasileiro, especialmente quando dialoga com novos públicos e com o ambiente digital. Há uma demanda crescente por conteúdos que façam sentido para diferentes realidades e perfis de leitores”, afirma Carmen Pareras, diretora editorial da Editora Catapulta.
A leitura se mantém como um hábito relevante, sendo a terceira atividade de lazer mais comum entre consumidores de livros. Entre as principais motivações estão entretenimento, desenvolvimento pessoal e o ato de presentear. Por outro lado, o setor ainda enfrenta desafios importantes: o preço dos livros, a falta de tempo e a dificuldade de acesso são as principais barreiras, afetando milhões de brasileiros — com destaque para o custo, que impacta cerca de 35 milhões de pessoas.
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Para Carmen, a combinação entre presença digital e experiência física deve ser determinante para o futuro do setor. “O desafio agora não é apenas ampliar o número de leitores, mas garantir acesso, diversidade de catálogo e fortalecer o papel das livrarias como espaços de descoberta e conexão cultural”, conclui.
Website: https://cbl.org.br/pesquisas_de_mercado_categoria/panorama-do-consumo-de-livros/