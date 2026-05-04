Locadora de táxis no Recife transforma crise em crescimento

Enquanto o país presenciava uma disrupção acelerada no setor de mobilidade urbana, marcada pela entrada de plataformas de aplicativos de mobilidade, um case nordestino de reposicionamento estratégico apresentou um crescimento consistente. À frente da Locataxi AR, o empresário Wendel Ribeiro transformou um ambiente de crise em oportunidade, apostando em gestão eficiente, inovação e valorização do serviço tradicional de transporte.

O especialista começou a entender com muita rapidez o que hoje se tornou uma tendência do mercado. “Na prática, foi um movimento estratégico alinhado ao conceito de ‘se não pode vencê-los, junte-se a eles’, mas com inteligência de negócio”, destaca Ribeiro.

Além desse fenômeno, enquanto a tarifa de carros de passageiro dos aplicativos registrou um aumento acelerado, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), os táxis adequaram seu preço à nova realidade.

Transformação do mercado marcada por movimentos de adaptação e inovação

A atuação do executivo Ribeiro à frente da Locataxi AR é uma das evidências da evolução desse mercado no Nordeste, por meio de uma estratégia de reposicionamento que combinou eficiência operacional, experiência do cliente e integração com novas dinâmicas digitais.

Ribeiro iniciou sua trajetória profissional em 2002, aos 18 anos, na própria Locataxi AR. Ao longo de duas décadas, percorreu diferentes áreas da operação, como negociação de compras de veículos, regularização junto a órgãos competentes, gestão de almoxarifado e coordenação da manutenção da frota. Essa vivência prática contribuiu para a construção de uma visão sistêmica do negócio, abrangendo desde a gestão de ativos até os desafios regulatórios do transporte urbano.

“Foi uma jornada de aprendizado constante, que me deu base para tomar decisões estratégicas com segurança e visão de longo prazo”, afirma o executivo.

Paralelamente, Ribeiro também atuou na gestão de frotas de caminhões, e essa diversificação de sua atuação fortaleceu competências em gestão de riscos, otimização de recursos e aumento de produtividade, fatores considerados centrais para o atual ciclo de crescimento da empresa.

Assim, a trajetória do executivo dentro da Locataxi AR evoluiu de colaborador a sócio, consolidando sua liderança em um momento de profundas mudanças no setor. A empresa passou por um processo de transformação estrutural com foco na experiência do cliente e na sustentabilidade competitiva frente ao avanço de plataformas digitais.

Em vez de competir diretamente com aplicativos de mobilidade, a Locataxi AR optou por uma estratégia de diferenciação baseada na qualidade do serviço, no fortalecimento do relacionamento com motoristas e na excelência operacional. O modelo híbrido adotado pela empresa busca equilibrar tradição e inovação, permitindo a manutenção de sua relevância no mercado e a abertura de novas frentes de crescimento.

“O mercado mudou, e nós mudamos junto com ele. Não se trata de resistir à inovação, mas de entender como podemos nos reposicionar para continuar gerando valor”, pondera Ribeiro.

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Com esse reposicionamento, a Locataxi AR se consolida como um case de adaptação estratégica no setor de mobilidade urbana, demonstrando que empresas tradicionais podem manter competitividade em ambientes disruptivos ao investir em inovação, gestão eficiente e alinhamento às novas demandas do mercado.