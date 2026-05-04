Tigo Energy supera marca de crescimento global; amplia recurso de energia nos EUA na plataforma Predict+

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” ou “Empresa”), fornecedora líder de soluções inteligentes de energia solar e elétrica, anunciou hoje que a plataforma Predict+ agora oferece preços integrados do mercado spot em tempo real para clientes ISO nos Estados Unidos. O Predict+ fornece às concessionárias de energia insights detalhados sobre a demanda da rede, a geração renovável e a dinâmica do mercado de energia, aprimorando a precisão, a escalabilidade e a robustez das previsões de energia para uma precisão de até 97,5% por meio de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Para os fornecedores de energia, o Predict+ ajuda a otimizar as operações, reduzir a volatilidade e maximizar o desempenho.

O Predict+ permite que as concessionárias de energia se adaptem aos desafios reais da demanda, equilibrando fontes de geração renováveis e de carga básica, especialmente durante eventos climáticos extremos e perturbações no mercado. Do lado da demanda, com a integração de medidores inteligentes, o Predict+ modela cada medidor individualmente, realizando cálculos extensivos com dados reais, históricos e médios para prever, com precisão, os padrões de uso. A nova integração de preços do mercado de energia spot em tempo real se junta aos quatro principais domínios funcionais do Predict+, incluindo Market Insights, Customer Insights, Profit Analysis e Regulatory Support.

“Nosso negócio de energia no varejo depende de dados altamente precisos e em tempo real provenientes de uma ampla variedade de fontes, e o Predict+ tem apresentado resultados consistentes”, afirmou Khristian Camacho, vice-presidente de Precificação e Abastecimento da CPV Retail, uma afiliada da Competitive Power Ventures (CPV). “Ao entrar em novos mercados, temos utilizado o Predict+ para compreender melhor a demanda e a dinâmica de preços para a colocação de lances, liquidações em tempo real e previsões precisas para o dia seguinte. Esses insights dão suporte à nossa equipe no desenvolvimento de estratégias flexíveis e personalizadas, ajudando os clientes a gerir seus custos de energia e a tirar partido das condições de mercado em constante evolução.”

Em fevereiro de 2025, a Tigo anunciou que a plataforma Predict+ havia alcançado 140 mil medidores sob gestão nos três anos desde sua fundação, abrangendo aproximadamente 600 GWh de energia. Esse número mais que dobrou nos 14 meses seguintes ao primeiro anúncio, alcançando 365 mil medidores sob gestão.

“O Predict+ reúne inteligência energética acionável e precisão na previsão de carga em uma única interface centralizada, com intervalos de dados que vão de minuto a minuto até períodos diários, mensais e anuais”, afirmou Archie Roboostoff, vice-presidente de Software da Tigo. “Para clientes como a CPV, a plataforma vai além da previsão meteorológica do dia a dia ao incorporar fatores como feriados e tipos de edifícios para criar perfis de demanda, integrando esses dados a previsões de alto nível e visão macro.”

O Predict+ está disponível para concessionárias de energia, varejistas de energia, comercializadores de energia, produtores independentes de energia, grandes consumidores e clientes industriais, entre outros, nos EUA e na Europa. Para informações adicionais, visite o site do Predict+ e, para uma apresentação personalizada da plataforma, agende uma demonstração aqui.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), é líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software que aumentam a segurança, elevam a geração de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de grande escala. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (eletrônica de potência em nível de módulo) e otimizadores solares com recursos inteligentes de software em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, possibilitam o monitoramento de energia em tempo real e oferecem o desligamento rápido exigido por normas diretamente no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fornece produtos, como inversores e sistemas de armazenamento por bateria, para o mercado residencial de energia solar com armazenamento. www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260504900053/pt/

Assessoria de Mídia:

Technica Communications

Luis de Leon

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