Pesquisa da NIQ revela novas regras do comércio: a IA já está influenciando as compras dos consumidores

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) anunciou o lançamento de seu novo relatório global, intitulado “The Commerce Revolution: Where East Meets West” (A revolução do comércio: onde o Oriente encontra o Ocidente, em português), que examina como a inovação no comércio, impulsionada pelo Oriente, e a monetização da mídia de varejo ocidental estão se combinando para remodelar o comércio de consumo global.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260428890998/pt/

O estudo aponta que o comércio ao vivo, social e rápido — há muito em expansão na Ásia — agora responde pela maior parte do crescimento digital incremental no mundo todo, à medida que os mercados ocidentais aceleram a adoção desses formatos adaptados localmente. Ao mesmo tempo, as redes de mídia de varejo (RMNs) se tornaram um dos canais de publicidade que mais crescem globalmente. Nos EUA, os gastos com publicidade em mídia de varejo devem atingir US$ 107,6 bilhões em 2026.

Além disso, o relatório aponta que as funções operacionais dos vendedores, antes isoladas, estão começando a esbater suas fronteiras. Plataformas de pagamento e modelos de atendimento rápido do Oriente estão se aproximando dos modelos de monetização nascidos no Ocidente, criando as bases para um modelo global de comércio único, que unifica canais digitais, mercados de consumo e funções operacionais.

As principais conclusões do relatório incluem:

os canais emergentes estão crescendo rapidamente . Transmissões ao vivo, comércio social e quick commerce são os principais impulsionadores do crescimento digital incremental no mundo todo. Nos EUA, o comércio social (62,9%) e o quick commerce (62,2%) superam o crescimento do comércio eletrônico tradicional;

. Transmissões ao vivo, comércio social e quick commerce são os principais impulsionadores do crescimento digital incremental no mundo todo. Nos EUA, o comércio social (62,9%) e o quick commerce (62,2%) superam o crescimento do comércio eletrônico tradicional; o comércio impulsionado pela descoberta está se tornando popular . Na região da Ásia-Pacífico, quase 60% dos consumidores fazem compras por meio do comércio social e do quick commerce. Nos mercados ocidentais, a descoberta de produtos em plataformas sociais tem se acelerado, com quase um terço dos consumidores comprando após essa descoberta;

. Na região da Ásia-Pacífico, quase 60% dos consumidores fazem compras por meio do comércio social e do quick commerce. Nos mercados ocidentais, a descoberta de produtos em plataformas sociais tem se acelerado, com quase um terço dos consumidores comprando após essa descoberta; o comércio rápido está redefinindo as expectativas de atendimento . Na Índia, o comércio rápido representa cerca de 80% das vendas de bens de consumo rápido (FMCG), enquanto a rede chinesa de cerca de 10 mil lojas virtuais realiza entregas em 30 minutos ou menos em escala nacional;

. Na Índia, o comércio rápido representa cerca de 80% das vendas de bens de consumo rápido (FMCG), enquanto a rede chinesa de cerca de 10 mil lojas virtuais realiza entregas em 30 minutos ou menos em escala nacional; a mídia de varejo está se expandindo globalmente . Ela atingiu US$ 184 bilhões em gastos globais em 2025, com mais de 270 redes pelo mundo afora;

. Ela atingiu US$ 184 bilhões em gastos globais em 2025, com mais de 270 redes pelo mundo afora; os superapps apontam para o que está por vir . A região Ásia-Pacífico (APAC) é responsável por quase 55% do comércio eletrônico global, impulsionada por plataformas integradas que unificam conteúdo, comércio, pagamentos, logística e inteligência artificial (IA) — modelos que influenciam cada vez mais os mercados ocidentais;

. A região Ásia-Pacífico (APAC) é responsável por quase 55% do comércio eletrônico global, impulsionada por plataformas integradas que unificam conteúdo, comércio, pagamentos, logística e inteligência artificial (IA) — modelos que influenciam cada vez mais os mercados ocidentais; o comércio agentivo está derrubando o funil tradicional. Agentes de inteligência artificial (IA) começam a descobrir, avaliar e comprar produtos de forma autônoma em nome dos consumidores, acelerando a mudança para a tomada de decisões impulsionada por IA e transformando a forma como as marcas competem por visibilidade, relevância e crescimento.

“A convergência de formatos do Oriente com modelos de monetização do Ocidente não é um cenário futuro — já está remodelando o mercado em tempo real”, afirmou Marta Cyhan-Bowles, diretora de Comunicação e chefe de Marketing Global COE na NIQ. “O comércio global está acelerando mais rápido do que em qualquer outro momento da história do varejo. O futuro não pertencerá a uma única região, canal ou modelo, mas às marcas e aos varejistas que conseguirem compreender melhor e agir sobre a demanda dos consumidores em diferentes plataformas. Nesta nova era, a inteligência de comércio, conectando marcas, consumidores e plataformas por meio de uma visão unificada e rica em dados do ecossistema, definirá a próxima fase de crescimento para nossos clientes.”

Com o objetivo de destacar a importância de compreender a evolução do comércio, a NIQ anunciou recentemente o lançamento do seu Commerce Lab, uma nova iniciativa focada em solucionar os desafios de dados e mensuração que moldarão a próxima geração do comércio. Essa iniciativa faz parte da estratégia mais ampla da NIQ de redefinir como o comércio é mensurado, validado e escalado em um mundo cada vez mais automatizado.

Essa mudança sustenta a Revolução do Comércio e enfatiza que esse novo cenário exige que marcas e varejistas operem mais como empresas de tecnologia, mídia e dados. As marcas devem unificar seus dados, conteúdo e recursos de mensuração em todos os canais para capturar valor em um mundo omnicanal altamente interconectado.

À medida que o comércio global evolui de canais fragmentados para sistemas conectados, compreender a origem do crescimento e a criação de valor tornou-se essencial. Para saber mais, visite niq.com/commerce-revolution.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, visite www.niq.com.

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Perguntas frequentes

O que é “The Commerce Revolution: Where East Meets West”?

“The Commerce Revolution: Where East Meets West”, ou “A revolução do comércio: onde o Oriente encontra o Ocidente”, é o mais recente relatório global da NIQ que analisa como as inovações comerciais lideradas pelo Oriente — tais como o comércio ao vivo, social e rápido — estão convergindo com os modelos ocidentais de mídia de varejo, dados e monetização para criar um sistema de comércio global mais conectado e impulsionado pela IA.

O que está impulsionando essa mudança no comércio global?

O comércio global está migrando de canais independentes para sistemas interconectados. No Oriente, formatos orientados à descoberta, superapps e atendimento rápido cresceram rapidamente. No Ocidente, redes de mídia de varejo, dados primários e infraestrutura de medição amadureceram. A IA agora atua como o tecido conjuntivo entre esses modelos, acelerando a convergência no mundo inteiro.

O que é inteligência de comércio?

Inteligência de comércio é a capacidade de conectar o que marcas e varejistas precisam saber, o que os consumidores precisam descobrir e decidir e como as plataformas operam, por meio de uma visão unificada e rica em dados do ecossistema de comércio. Ela possibilita uma tomada de decisão mais precisa, uma medição em ciclo fechado e um crescimento seguro em ambientes de comércio cada vez mais complexos.

O que é comércio agentivo?

O comércio agentivo ou comércio de agentes refere-se a sistemas impulsionados por IA nos quais agentes de IA descobrem, avaliam e, cada vez mais, compram produtos de forma autônoma em nome dos consumidores, utilizando dados em tempo real, como preços, disponibilidade e preferências. À medida que esse modelo ganha escala, os agentes de IA estão começando a redefinir a forma como os produtos são descobertos e escolhidos em todas as plataformas.

Como a IA está mudando a descoberta de produtos e o comportamento de compra?

A IA está transformando o comércio, mudando as jornadas baseadas em buscas para decisões orientadas pela descoberta e conduzidas por agentes. Em vez de os consumidores navegarem e compararem produtos ativamente, os sistemas de IA apresentam, classificam e recomendam cada vez mais opções, reduzindo o funil tradicional e mudando a forma como as marcas competem por visibilidade e conversão.

O que é live commerce?

Live commerce, ou comércio por transmissão em tempo real, é um formato de compras em que produtos são promovidos e vendidos por meio de transmissões de vídeo em tempo real — geralmente apresentadas por criadores ou marcas — combinando entretenimento, interação e compra imediata em uma única experiência.

O que é social commerce?

Social commerce, ou comércio em redes sociais, integra a descoberta de produtos e a compra diretamente nas plataformas de redes sociais, onde conteúdo, criadores e a influência da comunidade impulsionam o conhecimento, a consideração e a conversão.

O que é quick commerce (q-commerce)?

Quick commerce, ou comércio ultrarrápido, é um modelo de varejo focado em entregas ultrarrápidas — frequentemente em 30 a 60 minutos — viabilizado por estoques localizados e projetado para atender necessidades imediatas ou de reposição dos consumidores, especialmente em categorias de bens de consumo de alta rotatividade (FMCG).

O que são retail media networks (RMNs)?

Retail media networks, ou redes de mídia de varejo, são plataformas de publicidade operadas por varejistas que permitem às marcas alcançar consumidores utilizando dados primários (first-party data) em pontos de contato digitais e físicos, geralmente próximos ao momento da compra, com foco crescente em resultados mensuráveis em circuito fechado (closed loop).

A quem se destina este relatório?

Esse relatório foi elaborado para fabricantes de marcas, varejistas, plataformas e líderes de mídia que buscam compreender como os modelos de comércio global estão convergindo e como a inteligência artificial (IA), os dados e a medição determinarão a próxima fase de crescimento.

Como a NIQ pode ajudar marcas e varejistas a navegar por esse novo cenário?

A NIQ está em uma posição única para medir e compreender a convergência de formatos de comércio, plataformas e decisões impulsionadas pela IA. Ao conectar o comportamento do consumidor desde a descoberta até a compra e possibilitar a medição em ciclo fechado entre canais, a NIQ ajuda as empresas a quantificar o incremento, a otimizar investimentos e a transformar dados complexos em ações confiáveis à medida que os sistemas de comércio global evoluem.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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